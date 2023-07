Wegen eines Brandes in einer Tiefgarage in Konstanz wurden am Samstag drei Gebäude evakuiert. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Den Erkenntnissen zufolge geriet ein Elektroauto in Brand, wodurch starke Rauchentwicklung entstand. Wie viele Menschen insgesamt evakuiert werden mussten, war zunächst unklar. Die Mission ist nun beendet. Der Sachschaden liegt zwischen 60.000 und 100.000 Euro.