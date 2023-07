Die oppositionelle rechte Volkspartei (PP) Spaniens gewann die vorgezogenen Parlamentswahlen am Sonntag mit über 99,8 % der ausgezählten Stimmen, scheiterte jedoch an einer parlamentarischen Mehrheit.

Die Ergebnisse zeigten, dass die PP und die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Premierminister Pedro Sanchez 33 % bzw. 31,7 % der Stimmen erhielten.

Dies würde der PP unter ihrem Vorsitzenden Alberto Nunez Feijoo 136 Sitze in der 350 Sitze umfassenden Unterkammer, dem Abgeordnetenhaus und den Sozialisten 122 Sitze bescheren.

Die Parteien wollen nun eine Koalitionsregierung bilden

Die PP benötigt nun die Unterstützung mehrerer Juniorparteien, um eine Regierungsmehrheit von 176 Sitzen zu erreichen, sodass das Ergebnis wahrscheinlich zu wochenlangen politischen Auseinandersetzungen führen wird.

Die rechtsextreme Vox, die eine Partnerschaft mit der PP anbot, sollte voraussichtlich 33 Sitze gewinnen. Aber selbst mit den 169 Sitzen, die das wären, würden der PP immer noch sieben Sitze fehlen.

Sollte diese Partnerschaft jedoch später zusammen mit einer dritten Partei bestätigt werden, wäre es das erste Mal seit dem Ende der Diktatur von Francisco Franco in den 1970er Jahren, dass eine rechtsextreme Partei in Spanien an die Regierung gelangt.

Die linksradikale Sumar, die 15 kleine linke Parteien vereinte und die Sozialisten unterstützte, gewann 31 Sitze, was ihrem Bündnis nur 153 Sitze einbrachte.

Die übrigen Parteien sind meist regionalspezifisch. Die beiden katalanischen Unabhängigkeitsparteien, die zuvor für eine von Sanchez geführte Regierung gestimmt hatten, verzeichneten einen Rückgang ihrer Sitze, könnten aber immer noch die Rolle des Königsmachers spielen, wenn Sanchez versucht, als Premierminister zu bleiben.

Sanchez und Feijoo erringen beide den Sieg

Der PP-Chef teilte seinen Anhängern am Sonntagabend in Madrid mit, dass seine Partei nun versuchen werde, eine Regierung zu bilden.

„Als Kandidat der Partei, die die meisten Sitze gewonnen hat, halte ich es für meine Pflicht, zu versuchen, eine Regierung zu bilden“, sagte Feijoo.

Er forderte, dass „niemand der Versuchung erliegen solle, die Bildung einer neuen Regierung zu blockieren“, und fügte hinzu, dass Spanien keine Zeit der Unsicherheit brauche.

Sanchez feierte das Ergebnis am späten Sonntag auch vom Balkon seiner Parteizentrale, da die Sozialisten mehr Sitze und einen höheren Stimmenanteil als bei der Wahl 2019 gewonnen hatten.

Sánchez feierte, nachdem seine Partei die Zahl ihrer Sitze im Parlament um zwei erhöht hatte Bild: Emilio Morenatti/AP Photo/Picture Alliance

Er sagte den Anhängern, dass der geplante Sieg des konservativen und rechtsextremen Blocks gescheitert sei.

„Der rückwärtsgewandte Block, der eine völlige Aufhebung aller Fortschritte vorschlug, die wir in den letzten vier Jahren gemacht haben, ist gescheitert“, sagte er seinen Anhängern.

„Der regressive Block aus Volkspartei und Vox wurde geschlagen.“

„Es gibt viel mehr, die wollen, dass Spanien weiter vorankommt, als diejenigen, die einen Rückschritt wollen“, fügte Sanchez hinzu.

Warum hat Spanien vorgezogene Neuwahlen abgehalten?

Sanchez rief die Neuwahl vorzeitig aus, nachdem die Linke bei den Kommunalwahlen im Mai eine Niederlage einstecken musste

Die Abstimmung war ursprünglich für Dezember geplant. Aber sein Versuch, seine Gegner in die Irre zu führen, scheint nach hinten losgegangen zu sein.

Die Wahl fand nur drei Wochen nach der Übernahme der rotierenden Präsidentschaft der Europäischen Union durch Spanien statt und der Sieg der PP ist ein neuer Schlag für die europäische Linke nach ähnlichen Schritten in anderen EU-Ländern – Schweden, Finnland und Italien.

Die sozialistische Minderheitsregierung des Premierministers bildet derzeit eine Koalition mit der linksextremen Unidas Podemos, die bei der Wahl am Sonntag unter dem Sumar-Programm antrat Bild: Emilio Morenatti/AP/picture Alliance

Die Wahl fand außerdem mitten im Sommer statt, wenn eine beträchtliche Zahl von Wählern aufgrund von Ferien und nach einem Monat Hitzewellen möglicherweise nicht an ihren gewohnten Wahllokalen ist.

Die Beamten rechneten jedoch immer noch mit einer Wahlbeteiligung von 70 %.

Eine Rekordzahl von 2,47 Millionen der 37,5 Millionen registrierten Wähler gab bereits vor Eröffnung der Wahllokale ihre Briefwahl ab

Eine kleinere Partei ist bereit, die Rolle des Königsmachers zu übernehmen

Umfragen vor der Wahl hatten eine größere Mehrheit für die PP vorhergesagt, sie sei jedoch auf die Unterstützung von Vox angewiesen, um eine Regierung zu bilden.

Nunez Feijoo muss nun mit viel kleineren Parteien verhandeln, um das Ziel von 176 zu erreichen.

In einem am Freitag veröffentlichten Interview von El MundoFeijoo erklärte, dass ein Kandidat seine Allianzen nur zwei Tage vor einer Wahl nicht offenlegen dürfe. Er fügte hinzu, dass eine Regierung mit Vox „nicht ideal“ sei.

Allerdings haben sich PP und Vox seit den Kommunalwahlen im Mai bereits zusammengetan, um in Dutzenden Regionen und Städten zu regieren.

Die Unterstützung für die antiislamische und antifeministische Partei ist rückläufig. Bei der letzten Wahl im November 2019 gewann Vox 52 Sitze. Doch bei der Wahl am Sonntag sank der Sitzanteil der rechtsextremen Partei auf 33.

Die rechtsextreme Vox-Partei konnte nicht genügend Stimmen erhalten, um mit der PP eine Zweiparteien-Koalitionsregierung zu bilden Bild: Andrea Comas/AP Photo/Picture Alliance

