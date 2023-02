Konkurrenz um den Nürburgring: Ein weiterer Investor zahlt für den Flughafen Hahn

Am Freitag unterzeichnet der Nürburgring einen Kaufvertrag für den insolventen Flughafen Hahn. Allerdings konnte das Wirtschaftsministerium den Verkauf an die Eigentümergesellschaft um die russische Charitonin verhindern. In diesem Fall gibt es einen anderen Bieter, der bereits bezahlt haben soll.

Im Verkaufspoker um den insolventen Hunsrück-Airport Hahn gibt es neben der Nürburgring-Holding einen weiteren Bieter. Dieser Bieter, ein Mainzer Immobilieninvestor namens Richter Gruppe, hat nach eigenen Angaben bereits über eine Tochtergesellschaft einen notariellen Kaufvertrag unterzeichnet und einen Kaufpreis auf ein sogenanntes Treuhandkonto überwiesen. Nach dpa-Informationen sichert sich Hahns Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner eine weitere Option, falls das Bundeswirtschaftsministerium der Nürburgring-Beteiligungsgesellschaft NR Holding um den Russen Viktor Charitonin nach dem Außenwirtschaftsgesetz kein grünes Licht gibt.

Der Investor mit dem höchsten Kaufangebot im ursprünglichen Hahn-Bieterverfahren, die Frankfurter Swift Conjoy GmbH, hat den vereinbarten Kaufpreis wohl nie bezahlt. Auf mehrere dpa-Anfragen hat das Unternehmen nicht reagiert.

Daher ist der Bieter mit dem ehemals zweithöchsten Angebot, die NR Holding, nun mit einem Kaufvertrag und rund 20 Millionen Euro am Flughafen Hahn eingestiegen. Der russische Pharmakonzern Charitonin steht auf keiner EU-Sanktionsliste für Russland, das einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. NR Holding bestätigt: „Ja, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Dieser steht allerdings unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen.“

Das dritthöchste Gebot im ursprünglichen Bieterverfahren Hahn kam von der Firmengruppe Richter. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben eine bestehende Tochtergesellschaft in die Flughafen Frankfurt Hahn Betriebs GmbH umbenannt, die als Käuferin des Flughafens auftritt. Ihre Geschäftsführerin, Julia Richter, sagte mit Blick auf die Berichte über ein russisches Boarding am Flughafen Hahn: „Jetzt ist alles ins Rollen gekommen.“