Finanzinvestor will Milliarden in Intel investieren

Intel, einst der weltweit führende Chiphersteller, steckt in der Krise. Deutschland spürt die Folgen in Form der Verschiebung der geplanten Fabrik in Magdeburg. Investoren sehen die Probleme von Intel offenbar auch als Chance, Milliarden in das Unternehmen zu investieren – oder es zu übernehmen.

Der kriselnde US-Chipkonzern Intel könnte einem Bericht zufolge bald eine große Geldspritze erhalten. Der US-Finanzinvestor Apollo Global Management erwäge eine Investition von bis zu fünf Milliarden Dollar in den Halbleiterhersteller, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Apollo hatte in den vergangenen Tagen signalisiert, zu einer Milliardeninvestition in Intel bereit zu sein. Dies entspräche einer unternehmensähnlichen Beteiligung.

Dem Bericht zufolge prüfen Intel-Manager derzeit Apollos Vorschlag. Abgeschlossen seien die Gespräche allerdings noch nicht. Sowohl der Umfang der möglichen Investition als auch der gesamte Deal könnten sich noch ändern oder scheitern, hieß es. Apollo hatte Anfang dieses Jahres angekündigt, für elf Milliarden Dollar einen 49-prozentigen Anteil an einem Joint Venture für Intels neue Produktionsstätte in Irland zu übernehmen.

Am Freitag wurde zudem bekannt, dass Konkurrent Qualcomm Interesse an einer Übernahme von Intel bekundet hat. Qualcomm-Chef Cristiano Amon soll zwar persönlich in die Verhandlungen eingebunden sein, die Gespräche befinden sich allerdings noch in einem frühen Stadium und ein Angebot liegt noch nicht vor. Ein Übernahmeangebot von Qualcomm für Intel wäre der größte Übernahmeversuch der Branche seit 2018, als Broadcom Qualcomm für 142 Milliarden Dollar kaufen wollte. Der damalige US-Präsident Donald Trump verhinderte dies jedoch aus Gründen der nationalen Sicherheit.

Intel, einst der weltgrößte Chiphersteller, steckt derzeit in einer schwierigen Lage. Das Unternehmen hat den Boom der künstlichen Intelligenz (KI) weitgehend verpasst und kämpft mit einer sinkenden Nachfrage nach klassischen Prozessoren. Die Intel-Aktie hat in diesem Jahr bereits 57 Prozent ihres Wertes verloren.

Intel hatte den Bau einer geplanten Chipfabrik in Magdeburg jüngst um zwei Jahre verschoben. Das Projekt mit einem geplanten Investitionsvolumen von 30 Milliarden Euro und rund 3.000 Arbeitsplätzen sollte ursprünglich 2027 die Produktion aufnehmen.