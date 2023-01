Konjunkturaussichten: Die deutsche Wirtschaft wird noch lange schwach bleiben

Stand: 29.01.2023 09:03 Uhr

Zu wenig Fachkräfte, zu abhängig von teuren Energieimporten, zu viel Bürokratie: Die deutsche Wirtschaft steht laut führenden Wirtschaftsforschungsinstituten vor einer jahrelangen Schwächephase.

Der deutschen Wirtschaft steht nach Einschätzung von Volkswirten eine jahrelange Wachstumsschwäche bevor. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), das Institut für Weltwirtschaft (IfW), das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) und das ifo Institut gehen alle davon aus, dass die jährlichen Wachstumsraten mittelfristig unter einem Prozent liegen werden – und damit sehr viel niedriger als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre.

„Das Potenzialwachstum der deutschen Wirtschaft dürfte in diesem Jahrzehnt unter 1,0 Prozent fallen“, sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Dies ist vor allem auf den demografiebedingten Beschäftigungsrückgang und den Fachkräftemangel zurückzuführen.

„Innovative Technologien haben verschlafen“

Aber es gebe auch große wirtschaftspolitische Fehler: „Die Schwächung des Wirtschaftspotenzials Deutschlands ist eigenen Versäumnissen geschuldet und hat wenig mit dem Krieg in der Ukraine oder der Corona-Pandemie zu tun.“

Als größten Misserfolg kritisierte der DIW-Präsident die „bisherige gescheiterte ökologische Transformation, die dazu geführt hat, dass Deutschland viel zu abhängig von fossilen und sehr teuren Energieimporten ist und die technologische Transformation zu nachhaltigen und innovativen Technologien verschlafen hat“. Hinzu kämen überbordende Bürokratie und Besitzstandswahrung, die private Investitionen erschweren würden. Zudem habe das staatliche Investitionsdefizit dazu geführt, „dass der deutsche Staat schon lange von seiner Substanz lebt“. Die Fachkräfteproblematik wird für zahlreiche Unternehmen in den kommenden Jahren eine existenzielle Bedrohung darstellen.

„Noch nicht das Ende der Fahnenstange“

Die deutsche Wirtschaft ist laut IfW in den vergangenen 30 Jahren um durchschnittlich 1,4 Prozent jährlich gewachsen. Bis 2027 soll er laut Mittelfristprojektion des Instituts auf unter 0,7 Prozent sinken. „Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange“, sagte Vizepräsident Stefan Kooths.

Ähnlich fällt die Einschätzung des RWI Essen aus: „Die Krisen der vergangenen zwei Jahre haben das Wachstum der deutschen Wirtschaft geschwächt, aber es wäre in den kommenden Jahren ohnehin zurückgegangen“, sagte Wirtschaftschef Torsten Schmidt. Das Wachstum des Produktionspotenzials dürfte laut RWI-Mittelfristprojektion von einem Prozent in diesem Jahr auf 0,6 Prozent im Jahr 2027 zurückgehen.

„Fachkräftemangel macht sich noch deutlicher bemerkbar“

Bis zum Ende des Jahrzehnts dürften die Wachstumsraten der deutschen Wirtschaftsleistung laut Ifo-Institut unter normalen Umständen zwischen etwa 0,5 und 0,75 Prozent liegen. Da die Babyboomer-Generation aus dem Erwerbsleben ausscheidet und weniger Personen nachrücken, kann der Ausfall älterer Menschen nicht mehr kompensiert werden. „Damit wird der bereits zu beobachtende Fachkräftemangel in den kommenden Jahren noch deutlicher zunehmen“, sagt ifo-Konjunkturforscher Robert Lehmann.

In der Übergangsphase, wenn die Babyboomer in Rente gehen, blieben die Verbraucher und ihre Kauflaune zunächst recht stabil, so Lehmann. Es könne auch sein, dass „die hohen Ersparnisse der damals lebenden Rentnergeneration zu einem deutlichen Konsumschub führen“. Die Produktionsmöglichkeiten und das Wirtschaftswachstum wären jedoch geringer.