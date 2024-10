De Britten Koning Karel III. en zegen Frau Koningin Camille reizen naar Australië en Samoa. Het paleis werd in september gehouden met data en details van de officiële rondleiding. Demnach dateert de Reise des Königspaars van 18 tot 26 oktober.

Voor Charles is de kans groter dat hij een première meemaakt: zijn aanwezigheid in Australië is de eerste als koning in een land van het Verenigd Koninkrijk, de staat van zijn bestaan. De bijeenkomst van de regeringen van het Gemenebest op 21 oktober tijdens de vakantie van de Inselstaat Samoa zal tijdens de eerste bijeenkomst worden aangekondigd, zodat Charles zal worden beschouwd als het hoofd van de Staatsbundesliga.

Charles reist met Blutkonserve De Packliste van Auf Charles zou een nieuwe toevoeging aan het milieu kunnen zijn. „In de Ländern, in denen a zuverlässige Versorgung with Blutkonserven fraglich ist, sterven Königin und Charles met hun eigen Blutkonserven, die zij in ihrem Konvoi begleiten“, behauptete der Journalist Gordon Rayner einst im Telegraaf – op een eenvoudige aankondiging, wie de Britse Zeitung is Spiegel schreibt. Die inzwischen vervormd Koningin Elizabeth II. Ik zal mijn reizen voortzetten en zal altijd welkom zijn. Deze informatie is op andere manieren beschikbaar dan die van Krankenhäuser-onderzoek. „Ik hoef me er geen zorgen meer over te maken als een paar tests en met een sterke medische tas met een mobiele defibrillator en alle mogelijke noodmedicijnen zelf“, zei Rayner.

König soll gesundheitlich auf gutem Weg-signaal In de Australische hoofdstad Canberra ontmoeten we koning Charles voor een ontmoeting met de premier Antonius Albanese een. In de haven van Sydney gaan we met het Koninklijk Paar mee in een Flottenparade. De wereldbewuste monarch probeert het militaire leger over zichzelf te informeren over het kamp.