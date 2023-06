[ad_1]

Die Frage nach dem Startrecht für Sportler aus Russland und Weißrussland in der Fechtwelt spitzt sich zu. Der Europäische Fechtverband suspendiert beide nationalen Verbände. Er folgt der IOC-Empfehlung, stellt sich aber auch gegen seinen eigenen Weltverband.

Der Europäische Fechtverband EFC geht auf Konfrontationskurs mit dem Weltverband FIE und stellt sich gegen die Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Die EFC suspendierte die Verbände Russlands und Weißrusslands. Der ukrainische Verband hatte zuvor zwei solcher Anträge eingereicht, die von einer knappen Mehrheit der 43 abstimmenden nationalen Verbände angenommen wurden.

Die erste Entscheidung, die in Krakau am Rande der Europaspiele getroffen wurde, besagt, dass „keine Athleten, Trainer oder Funktionäre, die die russische oder weißrussische Staatsbürgerschaft und Lizenz besitzen, an von der EFC organisierten Wettbewerben teilnehmen dürfen“. Nach Annahme des zweiten Antrags wird die Mitgliedschaft des Russischen Fechtverbandes (RUS) und des Weißrussischen Fechtverbandes (BLR) im EFC ausgesetzt. Bei Wettkämpfen unter dem Dach der FIE dürfen Fechter aus Russland und Weißrussland jedoch weiterhin als neutrale Athleten antreten.

Bei den Europaspielen wurde Russen und Weißrussen wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine die Einreise nach Polen verboten. Per Dekret ordnete die FIE daher die Austragung einzelner Europameisterschaften im bulgarischen Plovdiv mit einer Frist von nur zwei Wochen an. Diese fanden am vergangenen Wochenende statt und waren wichtig für die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Von Sonntag bis Donnerstag finden in Krakau die Mannschafts-Europameisterschaften statt.

In der Praxis spielen die Russen im Fechten derzeit keine Rolle. „So sehr die Entscheidung der FIE, Russen und Weißrussen wieder die Teilnahme zu ermöglichen, zunächst kritisiert wurde, so streng wurde mittlerweile auch die Regelung und Prüfung der Militärzugehörigkeit russischer und weißrussischer Athleten umgesetzt“, sagt Tobias Kirch, der neue Sportdirektor der Deutschen Fechter vor anderthalb Wochen. „Man muss sagen, dass die Mehrzahl der russischen Spitzensportler nicht startberechtigt sind.“