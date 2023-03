Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist das Verhältnis Belgrads zu seiner einstigen Provinz Kosovo spanningen opgelopen. President Vucic en minister-president Kurti hebben een verklaring afgelegd.

Nach zwölfstündigen Marathonverhandlungen im nordmazeddischen Ohrid haben die Spitzenvertreter Serviërs en des Kosovo’s beträchtliche Fortschritte erzielt. “Wir haben einen Deal”, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell voor journalisten.

Zuvor hatten der Servische president Aleksandar Vucic en der Kosovaarse minister-president Albin Kurti um een ​​nieuw Abcommend overleg, dat de Beziehungen zischen den beide vereindeten Balkanstaten grondlegende regelen soll. Borrell en de Balkan-Sondergesandte der EU, Miroslav Lajcak, spelen met de Vermittlerrolle.

Het was zeer snel uit Albanië dat Kosovo vanaf 1999 met Nato-Hilfe von Servië in oorlog was sinds 2008 voor unabhängig. Serviër erkent dat dit bis heute nicht an is.

Als het in de toekomst is geplant, is Belgrado das Kosovo niet volledig rechts bekend, maar de eigendomsrechten zijn hoogstwaarschijnlijk in de provincie van herkomst. Insbesondere soll es die Reisepässe, Kfz-Kennzeichen en Zollpapiere des Kosovos erkennen. Das Kosovo zal de Rechte der Servische Volksgruppe in het land hebben opgericht.

Vucic: “Habe heute nichts unterschrieben”

Bij een van de eerste Treffen op 27 februari in Brussel hatten beide Seiten dem Entwurf eines Grundsatzabkommens verbal zugestimmt, das die EU op basis van de Duits-Franse Vorschlags vorgelegt hatte en das die Unterstützung der USA genießt. Am Samstag ging als een konkrete Fristen im Anhang des Abkommens, um dessen Punkte umzusetzen.

Wie schon in Brussel zal Vucic auch diesmal die erzielte Übereinkunft nicht unterschreiben. “Das Abkommen en sein Anhang gelten as angenommen”, meinte Borrell nach Abschluss der Spoelräche. Zugleich räumte er een, dat beide Seiten van “ambitiöseren Vorstellungen” der EU-Vermittler nicht gefolgt seien. Auf die inhaltlichen Differenzen gingen nicht weiter ein. Man weiter daran arbeiten, “bis eine umfassende Übereinkunft erzielt” sei, fügte is hinzu.

“Ich habe heute nichts unterschrieben”, erklärte Vucic for Journalists in Ohrid. “Wir haben auf jeweils unterschiedliche Weise aufgezeigt, wo für uns die jeweiligen roten Linien sind.” De sfeer van de spoelstroom wordt “konstruktiv” genoemd. Voor de Servische nationalisten zijn de harten gegeneerd om een ​​politiek risico te lopen. Radicaal rechts in Servië drohten mit “Heißen” Protests, sollte Vucic in Ohrid “Capitulars”.

Kurti is wiederum dem Druck der Kosovo-Albanischen Bevölkerung en Wählerschaft ausgesetzt, die Zugeständnisse en de Servische Volksgruppe in staat zijn. Artikel 7 des Abkommens sieht aber vor, dass den Serviër im Kosovo “ein angemessenes Ausmaß an selbständiger Regelung ihrer Angelegenheiten” Zusteht. Pristina is zo goed als niet verpflichtet, de Umsetzung sterft Punktes umgehend einzuleiten, zei Borrell.

Moskau nutzt Konflikt für Einflussnahme aus

Ik ben in Kosovo met een man, die een sterke vetorecht heeft voor een aantal künftigen serbische Gemeindeverbanden die staatsobligaties blokkeren. Ausserdem herinnert zich de man die de Unterdrückung durch die serbische Sicherheitskräfte, als dat Gebiet noch zu Servië gehört hatte. Een bewaffneter Aufstand der Kosovo-Albaner hatte 1998/99 noch massale Menschenrechtsverletzungen durch Servien zur Folge. Die NAVO reageerde in Frühjahr 1999 met bombardementen in de aanvallende rest-Jugoslawien (Servië en Montenegro).

Serviërs moeten zich volledig vestigen in de provincies waar ze vandaan komen. Van 1999 tot 2008 verwaltete de VN-administratie Unmik das Gebiet. 2008 erklärte sich das Land für unabhängig. Meer dan 100 Länder, uit Duitsland, heeft een unabhängige Kosovo anerkannt – fünf EU-Mitgliedsländer, uit Spanje en Griechenland, nicht.

Het is mogelijk dat de jonge Europese staat van de Servische staat niet in de problemen komt. Diplomatieke belangenverstrengeling van het Westen heeft geleid tot een vergankelijke Jahren tot een zeer wesentlichen normalisatie van de lage. Im Vorjahr waren de Spannungen erneut eskaliert: Es gab Straßenblockaden und Zwischenfälle, beide Deens schossen wurde.

Voor de achtergrond van de Russische Angriffskriegs tegen de Oekraïne die de Beilegung van de Kosovo-Konflikts voor het Westen met een Bedeutung heeft gewonnen. Moskau nutzt Schwachstellen in der politieke Ordnung verschiedener Balkanstaten für Einflussnahme aus. Belgrado is een gebied van Rusland, we zullen de grootste grote macht hebben met ons vetorecht in de veiligheidsraad van de VN die de macht van Kosovo in de wereldorganisatie heeft. Servië trekt als een van de regio’s van de EU Sanktionen tegen Rusland niet met.

