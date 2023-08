Mohamed Bazoum richtet einen Appell an die Weltgemeinschaft. Foto

Der nigerianische Präsident appelliert an die Weltgemeinschaft

Das Staatsoberhaupt bezeichnet den Putschversuch als Tragödie und warnt vor verheerenden Folgen. Er bittet die internationale Gemeinschaft um Hilfe in dieser Notlage.

Etwas mehr als eine Woche nach dem Staatsstreich in Niger richtete der inhaftierte Präsident des westafrikanischen Landes, Mohamed Bazoum, einen dringenden Appell an die Regierung Weltgemeinschaft Ziel war es, die „letzte Bastion der Achtung der Menschenrechte“ in der Sahelzone zu retten.

„Dieser Putschversuch ist eine Tragödie für die Nigerianer, aber sein Erfolg hätte verheerende Folgen weit über unsere Grenzen hinaus“, warnte er Bazoum in einem Gastartikel für die Washington Post, der am Donnerstag online veröffentlicht wurde.

Der demokratisch gewählte Bazoum wurde letzte Woche in Niger von Beamten der Präsidentengarde festgenommen und für entmachtet erklärt. Der Kommandeur der Eliteeinheit, General Abdourahamane Tiani, erklärte sich anschließend selbst zum neuen Herrscher. Kurz darauf setzten die Putschisten die Verfassung außer Kraft und lösten alle Verfassungsinstitutionen auf. Nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso seit 2020 ist Niger das letzte der drei Nachbarländer in der Sahelzone, das von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wird.

Konsequenzen für die ganze Welt

Er schreibe als Geisel, sagte Bazoum in der Washington Post. „Niger wird von einer Militärjunta angegriffen, die versucht, unsere Demokratie zu stürzen, und ich bin nur einer von Hunderten Bürgern, die willkürlich und illegal inhaftiert wurden“, schrieb der Präsident. Der Putsch Ich habe keinerlei Rechtfertigung gegen seine Regierung. Wenn es gelingt, wird es Konsequenzen für die ganze Welt haben.

Seine Regierung sei bei demokratischen Wahlen im Jahr 2021 an die Macht gekommen. Jeder Versuch, eine legitime Regierung zu stürzen, müsse gestoppt werden, sagte Bazoum. Er begrüßt die klare Verurteilung „dieses zynischen Versuchs, die bemerkenswerten Fortschritte zu untergraben, die Niger als Staat gemacht hat.“ Demokratie Die Vereinigten Staaten, die Afrikanische und die Europäische Union sowie die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas haben sich alle laut und deutlich zu Wort gemeldet.

In dieser Notlage rufe er nun die US-Regierung und die gesamte Weltgemeinschaft dazu auf, seinem Land bei der Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung zu helfen, so Bazoum weiter. Nur durch die Verteidigung gemeinsamer Werte wie Demokratie und Achtung der Rechtsstaatlichkeit können Fortschritte im Kampf gegen Armut und Terror erzielt werden. Sein Land steht an einem Wendepunkt seiner Geschichte.

dpa