Konflikte: Nach Ballonstart: Biden sendet Warnung an China

Nach Ballonstart: Biden sendet Warnung an China

Der abgeschossene mutmaßliche chinesische Spionageballon sorgt weiterhin für diplomatischen Aufruhr. Präsident Biden hat in einer Rede vor dem US-Kongress die Souveränität der USA deutlich betont.

US-Präsident Joe Biden hat die Führung in Peking nach dem Start eines angeblich zu Spionagezwecken eingesetzten chinesischen Überwachungsballons über US-Territorium unmissverständlich gewarnt. „Wenn China unsere Souveränität bedroht, werden wir handeln, um unser Land zu schützen, und das haben wir getan“, sagte Biden gestern Abend (Ortszeit) in seiner offiziellen Rede zur Lage der Nation in Washington vor beiden Häusern des US-Kongresses.

Aber er war entschlossen, mit China zusammenzuarbeiten, wo amerikanische Interessen zum Wohle der Welt gefördert werden könnten. In der Vergangenheit machte er dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping deutlich, dass die USA Konkurrenz suchen, nicht Konflikte.

Pentagon: China lehnt Gespräche ab

Nach dem Start eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über amerikanischen Gewässern lehnte Peking nach Angaben der US-Regierung ein Gesprächsangebot ab.

Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, sagte gestern in Washington, dass das Pentagon unmittelbar nach dem Start des Ballons am Samstag um ein Treffen zwischen Abteilungsleiter Lloyd Austin und seinem chinesischen Amtskollegen Wei Fenghe gebeten habe. Die chinesische Seite weigerte sich jedoch.

„Wir glauben, dass die Aufrechterhaltung offener Kommunikationswege zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China wichtig ist, um die Beziehung verantwortungsvoll zu führen“, sagte Ryder. Gerade in solchen Momenten ist die Kommunikation zwischen den Streitkräften beider Länder besonders wichtig. Die US-Seite versucht weiterhin, Kommunikationskanäle mit Peking zu öffnen.

Das Auftauchen eines chinesischen Überwachungsballons, der verdächtigt wird, für Spionage über US-Territorium eingesetzt zu werden, hat die ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter erschüttert. Das US-Militär hat den chinesischen Ballon vor der Küste des Bundesstaates South Carolina über dem Atlantik abgeschossen.

China: „Klare Überreaktion“

Washington wirft China vor, mit dem Ballon militärische Anlagen auszuspionieren. Die Regierung in Peking sprach dagegen von einem vom Kurs abgekommenen zivilen Forschungsballon.

China kritisierte den Start des Ballons scharf und beklagte eine „klare Überreaktion“. Angesichts des Streits um den Ballon hat US-Außenminister Antony Blinken in letzter Minute vor dem Start eine geplante Reise nach Peking abgesagt.

Laut einem Bericht der Washington Post ist der Ballon Teil von Pekings umfangreichem Überwachungsprogramm. Solche Ballons sammeln seit Jahren Informationen über militärische Einrichtungen in Ländern und Gebieten, die für China von strategischem Interesse sind, berichtete die Zeitung unter Berufung auf US-Geheimdienstquellen.

Dazu gehörten beispielsweise Japan, Indien, Vietnam, Taiwan und die Philippinen. Die Ballons würden teilweise von der Küste der südchinesischen Insel Hainan aus operieren. Bisher wurden sie auf fünf Kontinenten gesichtet.

dpa