Anfang des Monats meldeten die USA einen Vorfall mit zwei Öltankern im Golf von Oman. Der Iran soll versucht haben, sie zu beschlagnahmen. Nun schickt Washington weitere Militärflugzeuge und ein Kriegsschiff in den Nahen Osten.

Die USA haben nach den jüngsten Vorfällen mit dem Iran Pläne angekündigt, weitere Kampfflugzeuge und ein Kriegsschiff in den Nahen Osten zu entsenden. Bei den Kampfflugzeugen handele es sich um F-35- und F-16-Maschinen, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums. „Das Pentagon verstärkt unsere Präsenz und Fähigkeit, die Straße von Hormus und die umliegenden Gewässer zu patrouillieren“, sagte sie.

Es war nicht klar, wo genau die zusätzlichen Jets stationiert sein würden und wie lange sie in der Region bleiben würden. Die US-Regierung kündigte im Mai eine Reihe von Maßnahmen in der Region an, ohne Einzelheiten zu nennen. Dem Iran wurde vorgeworfen, in den letzten Monaten Handelsschiffe beschlagnahmt und zum Stillstand gebracht zu haben.

Die US-Marine sagte Anfang des Monats, sie habe den Iran daran gehindert, zwei Tanker im Golf von Oman zu beschlagnahmen. Der unter bahamaischer Flagge fahrende Öltanker „Richmond Voyager“ setzte damals einen Notruf ab. Er soll von der iranischen Marine belästigt und angegriffen worden sein, woraufhin das US-Militär ein Kampfschiff zur Unterstützung entsandte. In Teheran kam es in den letzten Jahren immer wieder zu beschlagnahmten Schiffen.

Das US-Verteidigungsministerium verstärke nun „in Abstimmung mit unseren Partnern und Verbündeten unsere Präsenz und unsere Fähigkeit, die Meerenge und die umliegenden Gewässer zu überwachen“, erklärte das Pentagon. Etwa ein Fünftel des weltweiten Rohöls und der Ölprodukte passieren die Straße von Hormus, eine Meerenge zwischen Iran und Oman.