Konflikte: Die Türkei greift kurdische Stellungen in Syrien und im Irak an

Menschen inspizieren das Wrack eines Kraftwerks in Nordsyrien, das durch türkische Luftangriffe zerstört wurde. Foto

Die Türkei greift kurdische Stellungen in Syrien und im Irak an

Die Türkei macht kurdische Gruppen für den Bombenanschlag in Istanbul verantwortlich – und startet ihre lang erwartete Militäroffensive gegen die Milizen in Syrien und im Irak.

Eine Woche nach dem tödlichen Bombenanschlag in Istanbul griff das türkische Militär kurdische Stellungen im Nordirak und Nordsyrien an. Die Einsätze richteten sich gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die syrische Kurdenmiliz YPG, wie das Verteidigungsministerium am Sonntag in Ankara mitteilte.

Es sei die Zeit der „Siedlungen“, twitterte Ibrahim Kalin, Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Türkei macht kurdische Gruppen für die Explosion verantwortlich, bei der am vergangenen Sonntag in Istanbul sechs Menschen ums Leben kamen.

Bei den nächtlichen Luftangriffen wurden mindestens 31 Menschen getötet und Dutzende zum Teil schwer verletzt, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums wurden 89 Ziele in Nordsyrien und im Nordirak „zerstört“. Zudem seien „eine große Zahl von Terroristen neutralisiert worden“. Die von kurdischen Milizen angeführten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) drohten der Türkei mit Vergeltung: „Diese Angriffe werden nicht unbeantwortet bleiben“, hieß es in einer Erklärung.

Offenbar kurdische Repressalien

Am Sonntagabend meldeten türkische Staatsmedien dann Raketenbeschuss in der Türkei nahe der syrischen Grenze. Nahe der türkischen Stadt Kilis sind zwei Soldaten und sechs Polizisten verletzt worden. Die Rakete sei von der syrischen Kurdenmiliz YPG abgefeuert worden, hieß es. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und kurdische Aktivisten teilten der Deutschen Presse-Agentur mit, türkische Militärstützpunkte in der syrischen Region Aleppo seien beschossen worden. Es hieß, es handele sich um Vergeltungsmaßnahmen für die türkischen Angriffe.

Unter anderem bombardierte die türkische Luftwaffe Orte in der Nähe von Kobane und Aleppo. Auch ein Posten der syrischen Regierung war ein Ziel. Bei den Anschlägen seien syrische Soldaten getötet worden, berichteten die Aktivisten und Syriens staatliche Nachrichtenagentur Sana. Die Türkei nannte die nordirakischen Städte Kandil, Asus, Hakurk und die syrischen Städte Tall Rifat, Kobane, Jazeera und Al-Malikiyah als Ziele.

Ankara betrachtet YPG und PKK als Terrororganisationen

Die Türkei hat seit 2016 vier Militäroffensiven in Nordsyrien durchgeführt, auch gegen die YPG. Ankara sieht die YPG als Ableger der PKK und betrachtet beide als Terrororganisationen. Die USA kooperieren mit der YPG im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), stufen die PKK aber als terroristisch ein. In Nordsyrien besetzt die Türkei aufgrund ihrer Militäroperationen Grenzgebiete und kooperiert mit Rebellengruppen.

Der Konflikt zwischen türkischen Streitkräften und der PKK hat eine jahrzehntelange Geschichte und forderte bisher tausende Opfer – nach Angaben der Organisation International Crisis Group wurde die Mehrheit der PKK-Mitglieder und Verbündeten getötet.

Die türkische Armee hat auch mehrere Orte im Nordirak angegriffen, berichtete die Nachrichtenseite Rudaw. Das Ziel war über Kandil-Gebirge. Dort hat die PKK ihren Sitz.

Das Verteidigungsministerium in Ankara berief sich auf das Recht auf Selbstverteidigung nach der Charta der Vereinten Nationen. Allerdings hatte der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in der Vergangenheit Zweifel an der Vereinbarkeit ähnlicher Operationen mit dem Völkerrecht geäußert. Laut Ankara hat die Türkei mit der Operation „Claw Sword“ unter anderem die Unterstände, Höhlen und Tunnel der „Terroristen“ erfolgreich zerstört.

HDP: Regierung nimmt den Anschlag als Vorwand

Experten vermuten, dass es Ziel der türkischen Regierung sein könnte, türkisch besetzte Gebiete westlich und östlich der syrischen Stadt Kobane zu verbinden. Nachdem die Offensive in der Nacht begonnen hatte, kam es tagsüber zu weiteren Angriffen in der Region, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Unter anderem hat Kobane für viele Kurden einen starken Symbolcharakter. Die Kurden haben die Stadt einst mit internationaler Hilfe vom IS befreit.

Die prokurdische Partei HDP in der Türkei verurteilte die Anschläge scharf. Die Regierung nutze den Anschlag in Istanbul als Vorwand, um gegen Kobane vorzugehen, das mit seinem „epischen Widerstand“ gegen den IS „die Unterdrückten dieser Welt inspiriert“ habe, hieß es.

Nach dem Bombenanschlag auf Istanbuls belebter Einkaufsstraße Istiklal wurden die Ermittlungen fortgesetzt. Am Freitag wurden in der Türkei 17 Personen festgenommen. Außerdem wurden in Bulgarien fünf Personen festgenommen, denen Beihilfe zum Anschlag vorgeworfen wird.

PKK und YPG bestreiten jede Beteiligung entschieden und werfen der Türkei zudem vor, mit der Anklage einen Vorwand für einen weiteren Militäreinsatz in Nordsyrien geschaffen zu haben. Auch unabhängige Experten haben solche Vermutungen geäußert, zumal der türkische Präsident seit Monaten eine solche Offensive ankündigt. Die USA, aber auch Russland und der Iran hatten Ankara zuvor klar von einer weiteren Militäroffensive abgeraten. Russland und der Iran unterstützen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

dpa