Konflikte: Biden: Start der Rakete aus Russland unwahrscheinlich

Eine russische Rakete trifft eine polnische Stadt nahe der ukrainischen Grenze. Zwei Menschen kommen ums Leben, Polen alarmiert Teile seiner Armee. Woher kam die Rakete?

Laut US-Präsident Joe Biden wurde die Rakete, die Polen getroffen hat, wahrscheinlich nicht aus Russland abgefeuert. Es gebe entsprechende Informationen über die Flugbahn, die dem widersprächen, sagte Biden auf der indonesischen Insel Bali. Biden betonte jedoch, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien.

Zuvor hatte er zu einem Krisentreffen am Rande des G20-Gipfels eingeladen. An ihr nahmen die Staats- und Regierungschefs der sieben großen westlichen Demokratien (G7) teil. Am Tisch saßen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Regierungschefs aus Großbritannien, Italien, Kanada und Japan.

Nach Angaben der Regierung in Warschau wurde die Explosion durch eine russische Rakete ausgelöst. Der Aufprall im Dorf Przewodow ereignete sich am Dienstag um 15.40 Uhr, wobei zwei polnische Staatsbürger getötet wurden, teilte das polnische Außenministerium mit.

Duda: „Aktuell keine eindeutigen Beweise“

Nach Angaben von Präsident Andrzej Duda gibt es noch immer keine eindeutigen Beweise dafür, wer die Rakete abgefeuert hat. „Wir wissen, dass es praktisch den ganzen Tag über einen russischen Raketenangriff auf die Ukraine gegeben hat, aber wir haben derzeit keine eindeutigen Beweise dafür, wer die Rakete abgefeuert hat. Die Ermittlungen dauern an“, sagte Duda. Biden hatte ihm die Hilfe amerikanischer Experten bei der Aufklärung des Vorfalls zugesagt.

Sowohl die Ukraine als auch Russland verwenden von der Sowjetunion entworfene Raketen.

Warschau habe den russischen Botschafter vorgeladen, sagte der Sprecher des Außenministeriums. Er betonte, dass es am Dienstag einen massiven Beschuss des gesamten ukrainischen Territoriums und seiner kritischen Infrastruktur durch die russische Armee gegeben habe. Das Dorf Przevodow liegt etwa 60 Kilometer Luftlinie von der westukrainischen Stadt Lemberg entfernt, die auch Ziel russischer Angriffe war.

Polen hat nach dem Vorfall einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt. Dies gelte auch für andere uniformierte Dienste, sagte ein Regierungssprecher am Dienstagabend in Warschau. Es gehe um konkrete militärische Kampfverbände und die Kampfbereitschaft von Einheiten der uniformierten Dienste, sagte er, ohne nähere Angaben zu machen.

Außerdem sei gemeinsam mit den Nato-Verbündeten beschlossen worden, zu prüfen, ob Gründe für die Einleitung der Verfahren nach Artikel 4 des Nato-Vertrags vorlagen, sagte er. Artikel 4 sieht Konsultationen zwischen den NATO-Staaten vor, wenn einer von ihnen die Integrität seines Territoriums, seine politische Unabhängigkeit oder seine eigene Sicherheit bedroht sieht.

