Die Linken-Politikerin Gesine Lötzsch berichtete in einem Interview von Morddrohungen gegen sich selbst. Dennoch will der Bundestagsabgeordnete weiterhin aktiv den Kontakt zu den Wählern auf der Straße suchen.

Für die Linken-Politikerin Gesine Lötzsch gibt es keine Alternative zum direkten Dialog mit den Menschen. Allerdings werden auch dort Grenzen überschritten, wie Lötzsch in einem Interview mit dem digitalen Medienunternehmen „Table.Media“ berichtet. Lötzsch: „Ich habe Morddrohungen bekommen, die Leute wollen mich verprügeln.“

Selbst in ihrem Wahlkreis in Berlin kam es zu „Zusammenstößen auf der Straße“. Dennoch ist sich die stellvertretende Fraktionschefin sicher: Ihre Partei muss wieder auf die Straße, in Clubs und auf Stadtfeste.

Die aktuellen Umfragewerte geben weiterhin großen Anlass zur Sorge. Laut der jüngsten Forsa-Umfrage vom 11. Juli käme die Partei auch bei einer Bundestagswahl heute nur auf fünf Prozent. Das würde gerade noch für den Einzug in den Bundestag reichen.

Lötzsch warnt vor einer Spaltung der Linken

Ein Grund für das anhaltende Umfragetief ist Beobachtern zufolge die drohende Spaltung innerhalb der Partei. Dies spiele laut Lötzsch vor allem der AfD in die Hände. „Die deutsche Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass Spaltungen auf der linken Seite die Rechte nur stark gemacht haben“, sagte sie. „Das wollen wir auf jeden Fall verhindern.“

Das linke Aushängeschild Sahra Wagenknecht hingegen kokettiert weiterhin mit der Gründung einer neuen Partei. Laut einer aktuellen Insa-Umfrage wäre diese in Thüringen mit 25 Prozent aller Stimmen noch stärker als die AfD, die in einem solchen Szenario „nur“ auf 22 Prozent kommen würde. Die Linke käme immer noch auf 18 Prozent der Stimmen.

Lötzsch-Kandidatur für Fraktionsvorsitz offen

Die obere Linke hatte Wagenknecht zuletzt aufgefordert, ihr Bundestagsmandat aufzugeben. Doch Lötzsch sieht das kritisch: „Wenn wir das nicht innerhalb unserer kleinen Partei schaffen, wie sollen wir dann die Mehrheit der Menschen davon überzeugen, dass wir gemeinsam eine Verbesserung der Gesellschaft erreichen können?“ Und sie betont weiter: „Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um zusammenzuhalten, zusammenzuarbeiten und für unser Programm einzutreten.“

Eine Kandidatur für die Wahl des Fraktionsvorsitzes in zwei Monaten lässt sie allerdings offen. Lötzsch: „Ich bin seit meiner Bundestagszeit immer im Vorstand und wir haben die Fraktionsgröße – bis auf die Zeit, als ich Vorsitzender des Haushaltsausschusses war. Aber das werden wir natürlich gemeinsam besprechen, das ist klar.“ .“ Den Vorsitz haben derzeit noch Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch inne. Beide haben noch nicht erklärt, ob sie sich zur Wiederwahl stellen werden.