Konflikt zwischen Wildtieren und Menschen im Winter ein Problem in Central Okanagan: WildSafeBC

WildSafeBC ermutigt die Menschen, den Winter über wildtierbewusst zu bleiben.

Lauren Wishart, Koordinatorin des Regionalbezirks Central Okanagan, sagte, Schwarzbären-Sichtungen seien mit bisher 276 in diesem Jahr die am häufigsten gemeldeten Schwarzbären-Sichtungen. Hirsche wurden mit 205 Sichtungen Zweiter. Wishart fügte hinzu, dass die Bärensichtungen im Frühjahr überdurchschnittlich hoch waren

„Das liegt an dem späten Frühlingswetter, das wir hatten“, sagte sie. „Was die Verfügbarkeit natürlicher Nahrungsmittel in den Bergen verringerte und sie näher an die Gemeinden hielt.“

Wishart bemerkte, dass die Bären im Sommer in die Wildnis zurückkehrten, als natürliche Nahrung besser verfügbar war, dass die Sichtungen jedoch wieder zunahmen, als der Herbst näher rückte und die Bären in Vorbereitung auf den Winterschlaf nach Futter suchten.

Wishart sagte, ein wichtiger Faktor im Konflikt zwischen Mensch und Bär sei die Verfügbarkeit nicht natürlicher Nahrung.

„Müll wurde in über 60 Prozent der Berichte festgestellt, in denen Lockstoffe identifiziert wurden.“

Eine anhaltende Herausforderung besteht darin, die Menschen dazu zu bringen, mit ihren Bärenlockstoffen umzugehen, insbesondere in Bezug auf Müll, aber auch Obstbäume, fügte sie hinzu.

„Was wahrscheinlich auf die unsachgemäße Lagerung von Müll und auch auf das weit verbreitete Missverständnis zurückzuführen ist, dass Obstbäume natürliche Nahrungsquellen sind, die Bären nicht schaden, was sie tun.“

Wishart wies darauf hin, dass Bären zwar bald in ihren Höhlen sein könnten, viele andere Tiere jedoch keinen Winterschlaf halten. Die Bewohner sollten sich daher mit anderen Wildtieren und der Vermeidung von Konflikten vertraut machen.

Weitere Informationen finden Sie auf der WildSafeBC-Website.

