Die chinesischen Technologiegiganten Ant Group und Alibaba haben in den letzten drei Jahren aufgrund der regulatorischen Maßnahmen, die auf die Kritik von Mitbegründer Jack Ma an der Regierung folgten, Milliarden an Wert verloren, berichtete Bloomberg am Montag unter Berufung auf Berechnungen auf der Grundlage von Marktdaten.

Beide Unternehmen wurden wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Antimonopolgesetze untersucht. Das Vorgehen erfolgte kurz nach Ma’s Rede im Oktober 2020, in der er Chinas Finanzregulierungssystem dafür kritisierte, Innovationen zu unterdrücken, und behauptete, dass chinesische Banken mit einer „Pfandhaus” Mentalität.

Dem Bericht zufolge verlor der Fintech-Riese Ant Group, der die beliebte Zahlungs-App Alipay betreibt, 75 % seines Wertes, der nun bei rund 78,5 Milliarden US-Dollar liegt, verglichen mit seinem Wert von 315 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Damals verlor auch das Unternehmen Dies wäre der größte Börsengang der Geschichte gewesen, der von Peking im Zuge der regulatorischen Untersuchung abgesagt wurde.

Der ebenfalls von Ma mitbegründete E-Commerce-Riese Alibaba verzeichnete seit 2020 einen Rückgang des Marktwerts um 45 % oder 620 Milliarden US-Dollar.

Insgesamt sank die Bewertung der Unternehmen um über 856 Milliarden US-Dollar. Dies wirkte sich auch auf Mas eigenes Nettovermögen aus, das laut Bloombergs Billionaires Index von rund 61 Milliarden US-Dollar im Oktober 2020 auf 34,1 Milliarden US-Dollar am Montag sank.

Während der behördlichen Untersuchung musste Alibaba außerdem eine Rekordstrafe von 2,8 Milliarden US-Dollar wegen Kartellverstößen verhängen und war gezwungen, sein Geschäftsmodell neu zu organisieren. Anfang des Jahres versprach das Unternehmen, sein Geschäft in sechs separate Einheiten aufzuteilen.

Ant Group wurde Anfang des Monats außerdem von der chinesischen Zentralbank mit einer Geldstrafe von fast einer Milliarde US-Dollar belegt. Chinesische Aufsichtsbehörden haben die Ant Group unter Druck gesetzt, sich sowohl von Alibaba als auch von Ma zu distanzieren und eher wie eine traditionelle, von der Zentralbank regulierte Finanzorganisation zu agieren.

Anfang des Jahres gab Ma bekannt, dass er die Kontrollrechte an dem Unternehmen aufgeben werde. Im Januar versprach Ant, sich einer „Anpassung der oberen Aktionärsstruktur,” wodurch Ma nur noch schätzungsweise 6,2 % der Stimmrechte blieb. Analysten betrachten die Strafe der Zentralbank gegen Ant als Signal für das Ende des regulatorischen Vorgehens gegen das Unternehmen.

„Die Unternehmen haben ihre Schuld getan und die Strafen sind vorbei – zumindest für diese Reihe von Problemen„, sagte Kendra Schaefer, Partnerin beim in Peking ansässigen Beratungsunternehmen Trivium China, gegenüber Bloomberg.

