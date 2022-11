Konferenz in Ägypten: Warum stocken die Klimaverhandlungen?

Stand: 17.11.2022 09:40 Uhr

Die Verhandlungen beim 27. Weltklimagipfel im ägyptischen Sharm El-Sheikh kommen nicht voran. Während Brasiliens Staatschef da Silva gefeiert wird wie ein Popstar, bremsen China und Saudi-Arabien.

Von Anna Osius, ARD Studio Kairo

Annalena Baerbock weiß: Sharm el Sheikh wird sie so schnell nicht verlassen können: „Ich habe jedenfalls meinen Koffer für Freitagnachmittag nicht gepackt, das sind die Erfahrungen, die man schon gemacht hat.“ Die Verhandlungen ziehen sich wieder in die Länge, derzeit scheint es kaum Fortschritte zu geben. Und so ist es unwahrscheinlich, dass die Weltklimakonferenz am 18. November endet.



Nicht umsonst plant Außenminister Baerbock nun bilaterale Gespräche mit verschiedenen Ländern: Beobachter sprechen von einer schwierigen Verhandlungsphase – einige Länder scheinen derzeit den Klimaschutz und das Thema klimabedingte Schäden und Verluste zu blockieren. „Wir wissen, dass es Länder gibt, die das anders sehen“, sagt Baerbock. Länder, die das anders sehen, auch aus Eigeninteresse. „Leider sind wir am Ende nicht da, wo wir sein wollen.“

Blockieren Sie China und Saudi-Arabien

Beobachtern zufolge sollen unter anderem China und Saudi-Arabien den Prozess blockieren. Bei den aktuellen Verhandlungen geht es vor allem um die Einhaltung des angestrebten 1,5-Grad-Ziels für die Erderwärmung – und um die strittige Frage klimabedingter Schäden und Verluste.

Arme Länder fordern Entschädigungen von reichen Ländern, wenn sie Schäden durch den Klimawandel erleiden. Deutschland macht sich auf diesem Gebiet stark und verhandelt mit allen Seiten. Aber wird es am Ende eine Lösung geben, eine separate Kasse?

Können Deutschland und die EU ausgebeutet werden?

Baerbock weiß darauf keine Antwort: „Ich weiß nicht, ob sie kommt und ob das der richtige Moment ist.“ Zurückhaltung statt Euphorie – die Gespräche scheinen nicht wirklich voranzukommen. Ja, Deutschland und die EU wollten über das Thema reden, sagte Baerbock, und ja, sie wisse, dass andere Länder es ausnutzen würden. Das würde sie ganz deutlich sagen.

Optimismus klingt anders. Manche Länder denken offenbar nur an ihren eigenen Vorteil. Um zumindest ein wenig Hoffnung für den Klimaschutz zu wecken, wiederholen die deutschen Unterhändler fast wie ein Mantra den geplanten deutschen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Baerbock: „Für Deutschland haben wir bis 2045 keine Fossilien mehr, das gilt auch für unsere Importe.“

Umweltschützer warnen vor Gas aus Afrika

Doch Umweltschutzorganisationen sehen das anders: Bundeskanzler Olaf Scholz etwa sprach sich für Gasförderprojekte im Senegal aus, Aktivisten wie die der Organisation „Don’t Gas Africa“ beklagen:

Gasinvestitionen in Afrika helfen den Menschen vor Ort nicht. Es ist bekannt, dass Deutschland durch Afrika reist und Gasgeschäfte abschließt. Will Deutschland so Afrika bei der Entwicklung helfen?

Lula da Silva wird gefeiert wie ein Popstar

Aber auch im Bereich Klimaschutz gibt es neue Hoffnungen: Der neue brasilianische Präsident Lula da Silva wurde auf der Konferenz fast wie ein Popstar gefeiert. Für seine kämpferische Rede am Abend – Lula will den Regenwald retten und Brasilien komplett neu aufbauen – erhielt er viel Applaus: „Ohne den Schutz des Amazonas gibt es keine Klimasicherheit für die Welt. Wir werden alles tun, um Abholzung und Zerstörung zu reduzieren.“ bis 2030 auf null zu senken.“

Deutschland kündigte an, dass nach dem Amtsantritt von Lula da Silva im Januar die zuvor eingefrorenen Forsthilfen für Brasilien wieder zur Verfügung gestellt würden. Brasilien will 2025 Gastgeber der 30. Weltklimakonferenz sein.

Aktivisten fordern die Politik zum Handeln auf

Unser Planet stirbt, rufen die Aktivisten, die symbolisch versuchen, einen Globus wiederzubeleben. Es sind Ärzte und Pflegekräfte aus aller Welt, die sich auf der Weltklimakonferenz zusammengefunden haben, um vor den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels zu warnen.

Die Aktivisten fordern, dass endlich etwas passieren muss – die Politiker sollen jetzt handeln. Doch genau das scheint bei der Weltklimakonferenz derzeit in weiter Ferne zu liegen – eine echte Rettung der geduldigen Erde.