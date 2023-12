Kommt die Lösung für Bayern’s Abwehr-Not etwa aus Spanien?

Bayern zal „Relevo“ aankondigen in het Spaanse heiß auf Rechtsverteidiger Arnau Martínez Lopez (20) signaal. Ook in de BILD-Podcast „Bayern-Insider“ bespraken we meer over de Spanjaard.

De rechterverdediger speelt voor FC Girona, de huidige sensationele spelers, actief op Platz 2 in de Primera Division achter Real Madrid. Na Girona zijn er ook gastbezoeken van FC Barcelona. Bayern Scouts proberen Martinez te laten spelen op de Girona Games.

De wegen van de Duitse strijdkrachten en de kleine gelederen worden in de winter zonder enige verdedigingseisen gecoacht door Thomas Tuchel (50). Martinez was vol in zijn profiel: als juridisch verdediger leeft hij nog en kan hij midden in het land spelen. Arnau was een alternatief voor Barça-ster Ronald Araújo, die in verband met Bayern naar Bayern gaat, nu ze in Barcelona gaan wonen.

Arnau Martinez heeft een marktwaarde van 15 miljoen, de transfer zou financieel verantwoordelijk zijn voor het stemmen op Bayern. Allerdings: Auch Bayer Leverkusen soll Martinez in Visier haben, sucht Ersatz für Jeremy Frimpong (22), val van de Club vrijgelaten. Omdat we in Bayern en in Bayern zijn, zijn we ook niet aanwezig in onze Schale, zonder zelfs maar een bezoek te brengen aan onze Spaanse Toptalenten?