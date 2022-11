Komplizierte EU-Zulassung: Medizinprodukte sind teilweise Mangelware

Stand: 05.11.2022 08:24 Uhr

Den Kliniken in der EU fehlen die Werkzeuge oder Geräte, um manchmal lebenswichtige Behandlungen durchzuführen. Grund sind nicht nur Lieferengpässe in Krisenzeiten, sondern auch der schwierige Genehmigungsprozess.

Von Holger Beckmann, ARD Studio Brüssel

Wer in diesen Krisenzeiten an Versorgungsengpässe im medizinischen Bereich denkt, denkt vielleicht an manche Medikamente, die aufgrund von Lücken in den Lieferketten oder Energieknappheit nicht mehr produziert werden konnten. Oder der Personalmangel in der Pflege oder doch die Corona-Pandemie. Wohl aber weniger, weil auch medizinische Instrumente und Medizintechnik fehlen könnten. Aber das ist tatsächlich so – zumindest in einigen Bereichen, wo man normalerweise nicht genau hinschaut, wenn man nicht betroffen ist. Und das hat nichts mit Krise oder Pandemie zu tun, sondern auch mit EU-Regulierung, die es gut meint, aber nicht gut tut.



WDR-Logo Holger Beckmann

ARD-Studio Brüssel

Es geht um Dinge, die nach europäischen Regeln zunächst bürokratisch und komplex klingen. Was schwer verständlich erscheint. Tatsächlich stehen in diesem Fall Menschenleben auf dem Spiel.

Die Rede ist von der EU-Medizinprodukteverordnung, der sogenannten Medical Device Regulation. Es ist eine Verordnung, die sicherstellen soll, dass nur Medizinprodukte in Arztpraxen oder Krankenhäusern zum Einsatz kommen, die einen strengen Zulassungsprozess durchlaufen haben – und dieser Zulassungsprozess muss in der Regel alle fünf Jahre erneuert werden.

Mangel mit tödlichen Folgen

Klingt nach einem Versuch, die Gesundheit und das Leben von Patienten bestmöglich zu schützen, hat aber im Zweifel nicht immer diese Wirkung – im Gegenteil.

Professor Nikolaus Haas ist Kinderkardiologe und Facharzt für angeborene Herzfehler am Universitätsklinikum München. Er nennt zum Beispiel einen sogenannten Ballonkatheter, den er und seine Kollegen brauchen. „Wir brauchen einen solchen Ballon, um Neugeborene im Inkubator operieren zu können – um ganz viele Kinderleben zu retten, wenn ein Kind mit einem bestimmten Herzfehler zur Welt kommt“, erklärt Haas.

Doch die Ballonkatheter sind derzeit Mangelware, weil sie kaum zertifiziert und zugelassen sind. „Die Folge ist, dass wir auf andere Produkte zurückgreifen müssen, wir müssen uns behelfen“, so Haas weiter:

Deshalb sind in Europa schon viele Kinder gestorben, weil dieses Produkt einfach nicht mehr auf dem Markt ist.

Zulassung kompliziert und teuer für Hersteller

Vielen Herstellern dieses speziellen Medizinprodukts ist das in der EU geltende Zulassungsverfahren zu kompliziert und zu teuer. Und deshalb verzichten sie im Zweifel lieber auf die Zulassung und bieten sie einfach nicht mehr an.

Wie bei den Ballonkathetern sei es auch bei vielen anderen Dingen, die im Krankenhausalltag notwendig seien, so Haas. Es geht um Schläuche, Sonden oder Prothesen – und je seltener sie zum Einsatz kommen, desto größer wird der Mangel. Denn bei vergleichsweise geringen Stückzahlen in der Produktion lohnt sich eine Zertifizierung für die Produktion praktisch nicht mehr, was sich zum Beispiel in der Kinderkardiologie besonders bemerkbar macht.

Die CDU fordert einen schnellen Vorschlag für ein einfacheres Verfahren

Peter Liese ist CDU-Gesundheitspolitiker im Europäischen Parlament. Er sieht die Situation mit Sorge und wünscht sich eine schnelle Anpassung der EU-Verordnung. Liese selbst war vor vielen Jahren als Kinderärztin tätig und engagierte sich immer wieder im Herzzentrum Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen.

„Ich habe jetzt die Rückmeldung aus Bad Oeynhausen, dass spezifische Instrumente zur Behandlung herzkranker Kinder fehlen“, sagt Liese. Das soll nicht so bleiben, weshalb die EU-Kommission schnell einen Vorschlag zur Vereinfachung der Medizinprodukteverordnung machen muss.

Ausnahmen für EU-Länder möglich

Die EU hat die Verordnung 2017 nach dem Brustimplantat-Skandal eingeführt, als einige Hersteller billiges Industriesilikon für solche Implantate verwendeten – zum Schaden der Gesundheit Tausender Frauen in Europa. Doch nun zeige sich laut Liese, dass die Verordnung die Menschen nicht besser, sondern weniger schütze.

Immerhin: Bis zur Anpassung der Verordnung können die Mitgliedstaaten diese per Ausnahmeregelung außer Kraft setzen, um gefährliche Mangelsituationen zu verhindern. Deutschland hat das noch nicht getan.