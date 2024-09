Stand: 20.09.2024 18:48

Bei Nuri Sahin heißt es „fünf vor zwölf“, Vincent Kompany fordert eine Maximalzahl an Spielen, Xabi Alonso gar Mitspracherecht für die Profis: Nach dem ersten Spieltag der reformierten Champions League haben sich die Klagen über die zunehmende Belastung der Spieler noch einmal gehäuft.

Auch ein Streik, wie ihn der Spanier Rodri jüngst vorgeschlagen hatte, ist im Gespräch. „Wenn Spieler anfangen, über Streiks zu sprechen, weiß man, dass es fünf Minuten vor Mitternacht ist“, sagte Dortmunds Trainer Sahin am Freitag (20.09.2024) und verwies auf seine prominenten Kollegen Jürgen Klopp und Pep Guardiola: „Jürgen und Pep beschweren sich seit Jahren darüber und nichts hat sich geändert. Ich habe das Gefühl, je mehr wir darüber reden, desto mehr spielen wir.“

Der Mittelfeldstratege von Manchester City, Rodri, hatte berechnet, dass das neue Champions-League-Format und die reformierte Klub-Weltmeisterschaft „wahrscheinlich 70 oder 80 Spiele“ Guardiola stellte sich am Freitag auf die Seite seines Schützlings und sagte, ein Streik sei nicht ausgeschlossen. „Überall auf der Welt fangen die Spieler an, darüber zu reden. Wir werden sehen“, sagte der City-Chef. „40 bis 50 Spiele“ waren das Maximum für ihn, hatte Rodri erklärt, darüber hinaus „das Niveau senken“ .

Kompany: „Das ist fast unrealistisch“

Bayern-Trainer Kompany konnte ihm nur zustimmen „Ich habe schon als Spieler gefordert, dass eine maximale Anzahl an Spielen festgelegt wird, die ein Spieler absolvieren kann“, sagte der Belgier. Der enge Zeitplan zeigte sich bereits während seiner aktiven Zeit als Profi bei Manchester City „war schon immer ein Problem“ Kompany fuhr fort: „Ich war Teil der Spielergewerkschaft FIFPro. Wir haben das immer mit Sorge betrachtet. Es geht nicht nur um die Spiele, sondern auch um die Reisen – auch mit der Nationalmannschaft. Das sind etwa 75, 80 Spiele. Das ist fast unrealistisch.“ Daher wäre eine Maximalzahl wünschenswert.

Alonso: „Rodri hat jedes Recht, diese Meinung zu haben“

Leverkusens Trainer Alonso sieht das ganz ähnlich. Die Spieler sollten bei der Anzahl der Spiele mitreden dürfen, sagte der Baske: „Sie müssen an diesen Entscheidungen beteiligt werden. Denn wir wollen guten Fußball sehen.“ Besteht sonst die Gefahr eines Streiks? „Rodri hat absolut das Recht, diese Meinung zu haben“, Das sagt zumindest Alonso.

Es gibt aber auch andere Stimmen. „Ich freue mich über die vielen englischen Wochen. Nach oben gibt es für mich keine Grenze“, Das hat David Raum aus Leipzig kürzlich erklärt.

Studie findet keine Hinweise auf erhöhten Stress

Das Schweizer Institut CIES veröffentlichte eine Studie, die ergab, dass es keine statistischen Beweise für erhöhten Stress bei Spielern gibt. Der Studie zufolge zeigt ein Blick auf die 50 besten Spieler nach Gesamtspielzeit pro Saison, dass „dass der allgemeine Trend der letzten drei Saisons im Vergleich zu jedem Dreijahreszyklus seit 1999/2000 weiterhin nach unten zeigt.“

Doch nun kommen durch die Champions-League-Reform vier weitere Termine hinzu, und die Klub-WM füllt den bislang spielfreien Sommer. Durch die Erweiterung auf 48 Teams kommen auch Spiele zur WM hinzu.

Alisson Becker erneut verletzt

Der Aufschrei ist laut – in allen großen Fußballnationen. Einer der jüngsten Wortführer war Liverpools Torhüter Alisson Becker, der sich am Dienstag vor dem Champions-League-Duell gegen den AC Mailand über die vielen Einsätze beschwerte. Kaum war er zurückgekehrt, begann sein Oberschenkel zu schmerzen. Ob Alisson am Samstag gegen Bournemouth spielen kann, ist unklar.

Maximale Anzahl Bundesliga-Spieler 2024/25 Wettbewerb Max. Spiele Bundesliga 34 DFB-Pokal 6 DFL Supercup 1 Champions League 17 UEFA-Superpokal 1 Klub-Weltmeisterschaft 7 Länderspiele 12 Summe 78