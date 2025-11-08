Kommt DIESER „Verräter“ bald zu uns ans Lagerfeuer?

Die nächste spannende Dschungelcamp-Tipps für 2026 Zieht ein „Verräter“ ins Dschungelcamp? DIESE mutmaßliche Dame sollte nicht unterschätzt werden!

Jan Köppen und Sonja Zietlow können es wohl kaum erwarten, wer 2026 im Dschungelcamp dabei sein wird. RTL

Die Spekulationen hören nicht auf!

Die Tage werden merklich kürzer, dafür wird die Gerüchteküche immer intensiver! Wer wird 2026 in die Fußstapfen der amtierenden Dschungelkönigin Lilly Becker treten? Alles zum spannenden und wilden Kandidatenraten für die 19. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Sie können es hier finden!

Spannend und vor allem nicht zu unterschätzen! Kommst DU bald mit uns ans Lagerfeuer?

Wird Schauspielerin und Model Mirja du Mont nach ihrem Auftritt in „Die Verräter“ bald im Dschungelcamp sein? Aktion drücken

Sie ist schön, stark und äußerst talentiert. Und seit sie 2025 bei „Die Verräter“ mitwirkte, wissen wir: Sie hat viel Mut, kann hervorragend Geschichten erzählen – und bemerkenswert lügen. Immerhin haben sie und ihre Verräterkolleginnen Charlotte Würdig und Motsi Mabuse den Preis von 44.200 Euro ergattert! Ihr Rollenspiel mit Moderatorin Sonja Zietlow dürfte viele überrascht haben und zeigt deutlich: Mirja Du Mont (49) ist nicht zu unterschätzen und wäre auf jeden Fall – und nicht nur als Ex von Sky Du Mont (78) – eine spannende Ergänzung für das kommende Dschungelcamp im Jahr 2026. Und neuesten Spekulationen zufolge wird es tatsächlich ein Wiedersehen zwischen Sonja und Mirja in Australien geben …

Berichten zufolge steht ein GROSSER Popstar auf der IBES-Wunschliste

Ein Schlagerstar fürs Dschungelcamp 2026? Anscheinend ist Vincent Gross da. Imago

Wird ER 2026 mit seinem „Aperol Spritz“ alle im Dschungelcamp begeistern? Wenn man sich an dem Bild orientieren kann, dann ja. Popstar Vincent Gross wird in der nächsten Saison Musik in den Busch bringen. So bewies er 2023 eindrucksvoll, dass sich der Sänger nicht nur auf der Pop-Bühne wohlfühlt, sondern auch TV kann. Zusammen mit seiner guten Freundin Anna-Carina Woitschak gewann er das Spiel der Lügen und Täuschungen. Nun soll der 29-Jährige im Januar im Dschungelcamp für Stimmung sorgen.

Die Frau eines Ex-Spielers im Dschungelcamp 2026?

Wird sich Simone Ballack im Jahr 2026 auf ein Dschungelabenteuer wagen? picture-alliance/dpa | Felix Hörhager

Wird Simone Ballack 2023 Claudia Effenberg folgen? Wenn es nach dem Bild geht, wird der 49-Jährige in der nächsten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei sein. enthalten. Auch die Ehefrau eines Ex-Spielers würde mit ins Camp ziehen. Von 2008 bis 2012 war sie mit dem ehemaligen Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack verheiratet. Wird sie am Lagerfeuer ein oder zwei Geschichten über ihren Ex-Mann auspacken? Es bleibt abzuwarten, ob es im Jahr 2026 überhaupt nach Down Under fliegt.

Nun also auch Samira Yavuz?

2023 gewannen sie als Paar „Das Sommerhaus der Stars“. Treffen Samira und Serkan Yavuz nach ihrer Trennung im Dschungelcamp wieder? RTL

Es wäre wild! WENN die Bild-Spekulationen wahr sind, wird sich auch Samira Yavuz im Januar 2026 auf den Weg in den Busch machen. Am Lagerfeuer würde sie dann ihren Ex Serkan UND die Ursache der Trennung, Eva Benetatou, treffen. Eine explosive Mischung! Aber nur, wenn die Dschungelcamp-Gerüchteküche nicht wieder zu heiß wird.

Ein Ex-„Let’s Dance“-Kandidat fürs Dschungelcamp?

Hardy Krüger Jr. könnte bald den australischen Dschungel unsicher machen. RTL

Es wäre sein erster Ausflug ins Reality-Fernsehen: Schauspieler Hardy Krüger Jr. ist ein heißer Kandidat für die kommende Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gehandelt. Im Jahr 2022 schnupperte der 57-Jährige bereits RTL-Luft bei „Let’s Dance“ (hier im Stream auf RTL+). Geht der Sohn der Schauspiellegende Hardy Krüger wirklich den Kakerlaken und Spinnen auf dem Kinderbett aus?

Umut Tekin – vom „Love Island VIP“ in den Dschungel?

Auch er gilt als heißer Dschungelcamp-Kandidat: Reality-Star Umut Tekin. IMAGO/Gartner

Eines ist auf jeden Fall klar: Mit Umut Tekin würde eine geballte Ladung Testosteron nach Australien fliegen. In Reality-Shows wie „Temptation Island VIP“ (hier bei RTL+ streamen) oder „Love Island VIP“ (hier bei RTL+ streamen) lässt die 28-Jährige selten etwas schiefgehen. Auf Love Island hat Umut in der ersten Nacht sogar geknutscht! Klar, seine On-Off-Beziehung mit Emma Fernlund gehört nun der Vergangenheit an.

Im „Sommerhaus der Stars“ waren die beiden 2024 noch als Paar zu sehen, doch nach diversen Betrugsgeständnissen trennten sich Umut und Emma schließlich. Nun ist der Reality-Star alleine unterwegs und kämpft angeblich im Dschungelcamp 2026 um die Krone.

Lennart Borchert könnte der neunte GZSZ-Star im Dschungelcamp werden

Fliegt er als frischgebackener Vater nach Australien? RTL / Anna Riedel

Es ist schon fast Tradition, dass GZSZ-Stars um die Dschungelkrone kämpfen – und er könnte der nächste sein: Lennart Borchert. Der 25-jährige Schauspieler, der in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Rolle des Moritz spielt, soll laut Bild 2026 ins Dschungelcamp wechseln. Ob er tatsächlich der neunte GZSZ-Star bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist. bleibt abzuwarten. Aber eines ist sicher: Die nächsten Monate werden für Lennart sehr aufregend, denn er und seine Partnerin Louisa erwarten sein erstes Baby, einen Sohn.

Wird Martin Angelo 2026 im Dschungelcamp für Drama sorgen?

Berichten zufolge wird Martin Angelo im Jahr 2026 Dschungelcamper. IMAGO/Eibner

Martin Angelo ist nicht nur ein Reality-TV-Kandidat, sondern auch eine echte Drama-Queen – mit Ankündigung! Ob bei „Prince Charming“, „#CoupleChallenge“, den „Charming Boys“ oder dieses Jahr bei „Kampf der Realitystars“: Martin sorgt oft mit seinen Sprüchen und Gefühlsausbrüchen für Aufsehen. Kurzum: Der 29-Jährige geht keinem Konflikt aus dem Weg. Nächster Stopp Australien? Laut Bild wird Martin mit der scharfen Zunge 2026 ins Dschungelcamp ziehen. Ob er uns im Busch eine ganz andere Seite präsentiert, bleibt abzuwarten.

Sitzt Calvin Kleinen bald in Leoparden-Shorts im Dschungelcamp?

Geht Reality-Star Calvin Kleinen wirklich in den Dschungel? RTL

Er kann Reality-TV, das hat er seinen Fans bereits bewiesen. „Temptation Island“, „Battle of the Reality Stars“, „#Couple Challenge“, „Are You The One? Reality Stars in Love“ oder zuletzt „Ex On The Beach“ – wo Calvin Kleinen (33) ist, gibt es Unterhaltung. Und das nicht nur am Ballermann. Warum also nicht noch ein bisschen weiter gehen? Denn Calvin würde sicherlich auch am anderen Ende der Welt eine gute Figur machen.

Im vergangenen Jahr brachte sich der selbsternannte „Pascha von Nippes“ für das Dschungelcamp ins Gespräch: „Wenn der Dschungel Lust darauf hat, bin ich auch dazu bereit!“verspricht er am Rande der „Legendary After Hour“.

Videotipp: Sagen Sie es, Mr. Little…

Die Frage aller Fragen ist nun: Will der Dschungel Calvin wirklich?

Nun wird für 2026 erneut über SIE heiß spekuliert: Eva Benetatou

Wäre Eva Benetatou wirklich bereit für den Dschungel? IMAGO / Eventflash

Und die Frau winkt für immer! Im vergangenen Jahr waren sich viele sicher, Reality-Star Eva Benetatou (33) am australischen Lagerfeuer zu sehen. Vielleicht klappt es diesmal wirklich? BILD glaubt zu wissen: Ja! Nach ihrem Fremdgehskandal mit Serkan hätte sie bestimmt genug Gesprächsstoff gehabt. Generell war Evas Liebesleben in letzter Zeit ziemlich turbulent. Um mehr herauszufinden, würde manch einer wahrscheinlich gerne eine Doppelschicht in der Nachtwache übernehmen.

Nach Evas denkwürdigen Auftritten bei „Der Bachelor“, „Promi Big Brother“, „Das Sommerhaus der Stars“ und „Fame Fighting“ scheint klar: Langweilig wird es für ihre Mitbewohner bestimmt nicht. Vorausgesetzt, an den Gerüchten ist etwas Wahres dran.

Und wenn Eva, warum dann nicht Serkan Yavuz?

2022 als Begleiter von Filip Pavlovic in Südafrika, jetzt vielleicht bald selbst im australischen Dschungelcamp? RTL

Eva Benetatou und Serkan Yavuz (32) am Lagerfeuer? Zugegeben, diese Konstellation hätte Tinder auf jeden Fall gehabt. Skandalöse Eskapaden, Trennung von seiner Frau Samira, Bedauern – wo könnte man die Fehltritte der Vergangenheit besser verarbeiten als weit weg von allem – am anderen Ende der Welt. Aber das alles ist immer noch nur Wunschdenken.

Lesetipp: Familienchaos für Geld verkauft? Nach Trennung und Betrugsdrama! Jetzt spricht Serkan Yavuz

Beruflich kann Serkan auf eine lange Erfolgsliste zurückblicken. Von „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“ über „Promis getrennt“, „Das Sommerhaus der Stars“ bis hin zu seiner legendären 1-Euro-Teilnahme bei „Kampf der Realitystars“ – wenn es um Reality-TV geht, ist der 32-Jährige einfach ein Gewinner. Das Einzige, was ihm fehlt, ist die Dschungelkrone. Mal sehen, ob er die Chance bekommt.

Gil Ofarim äußerte sich zu den Dschungelcamp-Spekulationen

Gil Ofarims Erfolgsquote bei RTL-Shows ist gar nicht so schlecht. 2017 gewann die Sängerin bei „Let’s Dance“ die begehrte Tanztrophäe. Doch wird er sich auch in den legendären Dschungelprüfungen behaupten können? Wie Bild berichtet, wird der Musiker 2026 das Dschungelabenteuer in Australien wagen. Er war der erste Promi, der mit der kommenden Staffel in Verbindung gebracht wurde. Es ist erst August…

Aber natürlich können wir verstehen, wenn die Leute schon auf heißen Kohlen sitzen. Vor allem, wenn sich herausstellt, dass die Gerüchteküche Recht hat. Seit dem Davidstern-Video im Jahr 2021 und dem anschließenden Prozess ist es ruhig um Gil Ofarim geworden. Nach dem Lügenskandal suchte er professionelle Hilfe und bat öffentlich um eine zweite Chance. „Ich übernehme die Verantwortung für das, was ich getan habe – über das Gesetz hinaus und in jeder Hinsicht“erklärte der 42-Jährige 2024 in einem Instagram-Video.

Wird Gil Ofarim 2026 sein Mikrofon gegen Reis und Bohnen eintauschen? RTL_WEST NAT



Und langsam findet der Musiker zurück zur Normalität. Im Frühjahr 2025 feierte er vor rund 200 Konzertbesuchern sein Bühnencomeback. Im August folgte eine private Erfolgsschlagzeile: Gil Ofarim heiratete in Ludwigsburg seine Freundin Patricia.

Dschungelcamp-Freunde, aufgepasst!

Wird Gil Ofarim tatsächlich ins Dschungelcamp einziehen? Oder Eva Benetatou? Oder Serkan Yavuz? Du weißt es nicht… Du musst etwas Geduld haben. Die Besetzung werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben.