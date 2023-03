Start-ups en tech-ondernemingen hebben zich ontwikkeld tot de Sturz van de Silicon Valley Bank en niet tot de conclusie dat ze gek zijn geworden door Branchen-Insider Philipp Klöckner. “Da’s wurde preisgünstig eine Lektion gelernt.”

Die Krise van de VS-Amerikaanse Silicon Valley Bank hoed Schockwellen door de Welt der Tech-Unternehmen gejagt, von denen kon geld verdienen door het instituut een enkele hoede te geven. Als de staat niet wordt geëgriffen, wordt een deel van de weg gewesen – met dramatische gevolgen voor die ohnehin angeschlagene Branche.

Investeerder Philipp Klöckner betichte zich van een Milliardenfirma’s van Gorilla’s en Getyourguide. (Foto: Philipp Klöckner)

De Duitse tech-investeerder Philipp Klöckner kreeg van de hand van zijn beste vriend. “S war nach heutigem Stand eher ein kurzer Alptraum”, zei Klöckner in Podcast “Die Stunde Null”. “Het is mogelijk om te weten wat de beste manier is om het te doen.” Zudem als nur wenige Banken zo grimmig auf een van de verschillende manieren om te begrijpen, we zullen de Ansteckungsgefahr al doen.

Die Sicherheit, die der Staat mit einer speziellen Einlagengarantie herstellte, hat nach Ansicht Klöckners “ein großes Maß and Vertrauen whoder hergestellt”. “Das erzielt eerste mal den notwendigen Effekt.” Hart ins Gericht met de aandacht van investeerders met de Vorgehen zahlreicher Unternehmen, en geld dat beschikbaar is bij een instituut voor parken en nicht auf mehrere zu verteilen.

“Das ist letztlich grob fahrlässig – gemessen an guter Unternehmensführung”, sagt er. “Da hat man sehr preisgünstig eine Lektion gelernt.” Die Frage sei allerdings, ob die rasche Rettung durch een Einlagengarantie nicht auch ein trügerisches Signal der Sicherheit gesendet habe.

Mittelfristig glaubt Klöckner sogar, dass the actuelle Krise – auch bei der Schweizer Credit Suisse – die Finanzierungsbedingungen in Europa sogar verbessern könnte. Als u geld uitgeeft aan uw bank, kunt u de Zentralbanken die Zinsen gebruiken, veel geld verdienen en geld investeren in de markt. “Wir brauchen eine Veränderung im Zins-Szenario”, aldus Klöckner.

