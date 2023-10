Seit 2003 ermittelt Kriminalhauptkommissarin Ellen Lucas seit 20 Jahren in Regensburg und Nürnberg in komplizierten und dramatischen Mordfällen. Bei der Verabschiedung an diesem Samstag (28. Oktober, 20:15 Uhr, ZDF) wird es in der Folge „Endgültige Entscheidung“ besonders knifflig, denn der Ermittler gerät in ein Netz aus Schweigen, Lügen und Drohungen …

Der Abschied von Schauspielerin Ulrike Kriener (68) als preisgekrönte TV-Kommissarin (Bayerischer Fernsehpreis) ist schmerzhaft. Doch es gibt noch ein paar andere altgediente und preisgekrönte TV-Ermittler, mit denen sich Fans über das Ende von „Kommissar Lucas“ trösten können – sie alle stammen aus dem Sonntagskrimi-Kosmos.

Ulrike Folkerts als Lena Odenthal im „Tatort“

Ulrike Folkerts (62) ist die dienstälteste Ermittlerin im „Tatort“. Seit 1989 löst sie mit verschiedenen Partnern Mordfälle in und um Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz. Für ihre Darstellung der Lena Odenthal erhielt sie unter anderem 2010 den GdP-Stern der Gewerkschaft der Polizei. Im Jahr 2019 gab es einen Ehrenpreis des Deutschen Fernsehkrimipreis.

Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm im „Tatort“

Maria Furtwängler (57) spielt seit 2002 die „Tatort“-Kommissarin Charlotte Lindholm, die in Hannover, Göttingen und ganz Niedersachsen ermittelt. Ihr Auftritt wurde unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Ihr letzter Fall liegt fast genau ein Jahr zurück.

Anneke Kim Sarnau als Kathrin König im „Polizeiruf“

Anneke Kim Sarnau (51) ist seit 2010 als Profilerin Katrin König im Rostocker „Polizeiruf“ zu sehen. Dafür gewann sie bereits den Deutschen Fernsehkrimipreis und den Grimme-Preis.

Adele Neuhauser als Bibi Fellner im „Tatort“

Ebenfalls am Herzen der Zuschauer der Sonntagskrimiserie liegt Adele Neuhauser (64) als österreichische Ermittlerin Bibi Fellner im Wiener „Tatort“. Seit 2011 ist sie dort. Mittlerweile hat sie fünf Romys zu Hause und einen Grimme-Preis.

Margarita Broich als Anna Janneke im „Tatort

Margarita Broich (63) ist seit 2015 als Frankfurter „Tatort“-Kommissarin Anna Janneke zu sehen. Für den Krimi „Wendehammer“ wurde der Hessische Fernsehpreis verliehen.