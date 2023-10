Das DFB-Team gewann beim Debüt von Julian Nagelsmann mit 3:1 (1:1) gegen die USA. Nach dem Spiel waren sich alle einig: Es liegt noch viel Arbeit vor der Nationalmannschaft, aber der Sieg in Hartford ist ein erster Schritt. Die Stimmen für das lustige Spiel im „Indian Summer“.

Das war nicht zu erwarten. Es begann, als hätte es niemand gewollt. Christian Pulisic schlenderte durch die deutsche Abwehr und schlenzte den Ball mit einem sensationellen Schuss in der 27. Minute ins Tor. Das Debüt des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann drohte in eine völlig falsche Richtung zu gehen. Doch das tat es nicht, denn in den wenigen Tagen des „Indian Summer“ in den USA war offensichtlich so etwas wie ein neuer Teamgeist entstanden.

Das ließen zumindest die ersten Stimmen nach dem Spiel erkennen. „Nach nicht besonders einfachen Monaten mit 0:1 hinten zu liegen und dann so zurückzukommen, war nicht einfach. In der ersten Halbzeit haben wir in der Rückwärtsbewegung nicht alles richtig gemacht, und wir haben auch ein paar einzelne Dinge falsch gemacht. Aber das ist so.“ normal in dieser Phase. sagte Nagelsmann nach dem Spiel bei RTL. Sein Team verwandelte den Rückstand in einen 3:1-Sieg und zeigte eine starke Leistung.

Nagelsmann hatte dies bereits angekündigt. Anschließend wirkte er erleichtert und sehr zufrieden: „Fußballerisch waren es 90 Minuten gut und ein absolut verdienter Sieg. Ich hatte das Gefühl, dass wir das Spiel zu früh entscheiden wollten. Wir haben die Situationen mit zu viel Risiko gelöst und verloren.“ „In der zweiten Halbzeit waren wir geduldiger in den Situationen, hatten mehr Ballkontrolle und ließen weniger Umschaltmöglichkeiten zu.“

Gündoğan dreht das Spiel, schwärmt Nagelsmann

Kapitän İlkay Gündoğan war in der 39. Minute nach einer langen Aktion von Leroy Sané am Ende. Er dribbelte am Strafraum entlang, spielte einen Doppelpass mit dem Mittelfeldspieler von Barcelona, ​​wurde von US-Torwart Matt Turner erwischt und Gündoğan beförderte den Ball praktisch ins Tor. Danach befreite sich die Mannschaft immer mehr und zeigte, was irgendwann möglich sein könnte. „Das ist die Gier vor dem Tor, die man auch braucht. Er bleibt nicht stehen und hofft, dass er reinkommt, sondern läuft weiter. Das macht er sehr, sehr gut“, sagte Nagelsmann und kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. „Er hat ein herausragendes Spiel gemacht, großartig.“

Der so gelobte Gündoğan blieb nüchtern: „Wir versuchen, seinen Fußball umzusetzen. Das hat in manchen Szenen gut geklappt, in anderen weniger. Aber das ist auch normal, das braucht Spiele“, sagte er bei RTL. „Die Umstellung hat gut geklappt. Aber der Schlüssel war der Ballbesitz, deshalb hatten wir in der ersten Halbzeit ein paar fahrlässige Ballverluste. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht.“

Lothar Matthäus ist nicht mehr kalt

Ein bisschen Glück war auch, dass Rückkehrer Mats Hummels auf dem Platz stand. Sein Tacklingsversuch kurz vor der Pause wurde nur mit einer Gelben Karte geahndet. Eine berechtigte, aber auch knappe Entscheidung. So konnte er in seinem 77. Länderspiel ausgewechselt werden. Der Dortmunder gab gegenüber RTL zu, dass die Rückkehr für ihn, der eigentlich alles erlebt hatte, etwas ganz Besonderes sei. „Es war ein absolut besonderer Moment mit mehr Nervosität, als ich erwartet hatte. Es gab ein zusätzliches Maß an Spannung. Es hat viel Spaß gemacht und war sehr erfüllend“, sagte er.

Auch RTL-Experte Lothar Matthäus war von so viel ungewohnter Spielfreude erfüllt, vor allem in der zweiten Halbzeit: „Das Spiel hat mich aufgewärmt, es war ein gutes Spiel. Auch die Abwehr war in der zweiten Halbzeit besser. Viel Flow, Viel Freude, dann auch Kompaktheit – das macht den Spaß aus.“ Und Rudi Völler, der nicht mehr Interimstrainer ist, strahlte: „Das ist immer das Wichtigste, dass man einen sehr guten Start hinlegt. Dass man gleich mit einem richtig guten Spiel anfängt, das hatten wir heute. Aber wir.“ Auch eine gute Trainingswoche hat Julian mit seiner unbeschwerten Art wunderbar vermittelt.“