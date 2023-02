Kommentare von NATO-Mitgliedern zu F-16 für die Ukraine – RT Russia & Former Soviet Union

Eine Entscheidung über die tatsächliche Lieferung nach Kiew liege beim Militärblock, sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki

Die Lieferung polnischer F-16-Kampfflugzeuge an Kiews Streitkräfte hänge letztendlich von Entscheidungen der NATO ab, die in dieser Frage noch keine Einigung erzielt habe, sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.

Allerdings ist nichts völlig vom Tisch und „Wir sollten nichts ausschließen“ fügte der Premierminister hinzu und sprach am Donnerstag mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera.

Später am Tag, am Rande eines außerordentlichen EU-Gipfels in Brüssel, merkte Morawiecki an, dass Warschau es nicht tun werde, wenn der Block beschließe, Kampfflugzeuge zu schicken „der Erste in der Reihe“ seine Flugzeuge zu spenden, und dass diese Verantwortung den Ländern zufallen sollte, die über die meisten Flugzeuge verfügen.

Morawiecki hat zuvor erklärt, dass er persönlich offen für Lieferungen von in den USA hergestellten Kampfflugzeugen in die Ukraine sei, obwohl sein Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak darauf besteht, dass Polen dies getan habe „zu wenige von ihnen.“

Im Corriere-Interview vom Donnerstag deutete der polnische Staatschef auch an, dass der anhaltende militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine vorliege „eine existenzielle Bedrohung für Polen und ganz Europa“ und erklärte, dass der Sieg über Russland sowohl a „Polnische und europäische Staatsräson.“









Im vergangenen Monat gaben die USA, Deutschland und Großbritannien bekannt, dass sie der ukrainischen Armee Dutzende von Leopard-2-, M1-Abrams- und Challenger-2-Panzern sowie Langstreckenraketen liefern würden. Bisher hat jedoch keine westliche Nation die Lieferung von Kampfflugzeugen in die Ukraine geschickt oder angekündigt, da Beamte befürchten, Kiew könnte diese verwenden, um russisches Territorium anzugreifen, was möglicherweise eine erhebliche Eskalation des Konflikts provozieren würde. Das Vereinigte Königreich hat jedoch kürzlich angekündigt, ukrainische Piloten trotzdem auszubilden.



Während eine Reihe von EU-Staaten wie Frankreich, Polen und die Niederlande erklärt haben, dass sie bereit sind, Kampfflugzeuge in die Ukraine zu schicken, erklärte der Spitzendiplomat des Blocks, Josep Borrell, letzte Woche, dass das Thema a sei „Sehr umstritten“ Problem für die Gewerkschaft und schlug vor, dass sich ihre Mitglieder stattdessen darauf konzentrieren sollten, ihr Versprechen von Panzerlieferungen zu erfüllen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Donnerstag, die Gespräche über Kampfjet-Lieferungen nach Kiew unterstreichen einmal mehr die wachsende Beteiligung westlicher Länder im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Er wiederholte die Position Moskaus, dass solche Aktionen nur dazu dienen, es zu eskalieren und zu verlängern und zu mehr Blutvergießen führen würden, ohne jedoch das endgültige Ergebnis der russischen Militäroperation zu ändern.