Kommentar zur Corona-Situation – Überfüllte Kliniken: Es geht nicht nur um Eigenverantwortung

Corona-Pandemie: Viele Krankenhäuser sind erneut überfüllt. Ein Normalbetrieb sei in den meisten Kliniken nicht mehr möglich, warnt Gerald Gass, Vorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft. (Picture Alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

„Die Notaufnahmen sind überfüllt, die Patienten stapeln sich auf den Fluren.“ Der Betriebsrat des Münchner Klinikums klagte vor rund zwei Wochen, auch angesichts der stark gestiegenen Corona-Fälle. Das Krankenhaus ist gefährlich überlastet. Normalbetrieb ist in den meisten Kliniken nicht mehr möglich – der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft fasste die Lage Mitte Oktober zusammen. Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen standen die Kliniken „mit dem Rücken zur Wand“.

Und das, obwohl die Ausgangslage inzwischen besser zu sein scheint: Viele Menschen sind durch Impfungen – die inzwischen teilweise speziell auf Omikron angepasst wurden – oder durch zurückliegende Infektionen vor schweren Covid-Verläufen geschützt. Und die Kliniken haben in den vergangenen Jahren viel Erfahrung mit Corona-Patienten gesammelt.

Krankenhäuser haben wenig Puffer

Probleme gibt es noch genug: Die Krankenhäuser haben wenig Puffer, keine Belastbarkeit, wie es der Intensivmediziner Christian Karagiannidis formulierte. Wenn alles normal läuft, dann funktioniert es. Doch bereits im Herbst und Winter ist die Lage aufgrund zunehmender Atemwegserkrankungen angespannt. Zudem gibt es bereits Influenza-Fälle – manche befürchten eine heftige Grippewelle in den kommenden Wochen und Monaten.

Und all das trifft auf ein grundlegendes Problem: ein chronisch unterbesetztes Krankenhauspersonal, das durch die vergangenen Pandemiejahre und andere aktuelle Krisen erschöpft ist. Hohe Corona-Infektionszahlen sind der sprichwörtliche Tropfen, der das System an seine Grenzen bringt. Ob mit oder wegen Corona aufgenommen – Betroffene müssen isoliert untergebracht und aufwändiger versorgt werden. Zudem infizieren sich Beschäftigte bei einer hohen Infektionsdynamik auch selbst, erkranken und können nicht arbeiten.

Maskenpflicht im Innenbereich

Ein Lichtblick: Die aktuelle Herbstwelle bricht offenbar bereits an. Vielleicht auch, weil sich die Menschen angesichts der steigenden Zahlen wieder vorsichtiger verhalten haben. Die Belastung in den Kliniken dürfte aber hoch bleiben, gerade wenn sich jetzt immer mehr ältere, schutzbedürftigere Menschen anstecken. Zudem wird im Winter mit weiteren Corona-Wellen gerechnet. Plus: Eine neue Virusvariante, die das Immunsystem umgeht, könnte die Situation noch einmal verschärfen.

Was also tun? Zunächst ein Blick auf eine der unmittelbaren Stellschrauben: Mehrere Ärztekammern haben angesichts der aktuellen Welle bereits die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen gefordert. Auch Karl Lauterbach hat entsprechend an die Länder appelliert. Aber ob es politisch zustande kommt, ist fraglich. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder etwa wies darauf hin, dass sich jeder schützen könne, indem er freiwillig eine Maske aufsetze und sich impfen lasse.

Studien haben gezeigt, dass Masken schützen können. Laut einer Studie des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, auch wenn sie nicht perfekt passen. Doch das Thema Maskentragen wird seit Monaten heftig diskutiert und ist emotional aufgeladen. Viele mögen das Gefühl haben, dass eine Pflicht nicht gerechtfertigt ist, wenn es darum geht, das Gesundheitssystem zu schützen und sich selbst nicht vor einer schweren Krankheit zu schützen.

Es geht nicht nur um Eigenverantwortung

Aber in einer Gesellschaft geht es nicht nur um Eigenverantwortung. Es geht auch um Verantwortung für andere, um Solidarität. Das Tragen von Masken in öffentlichen Innenräumen kann gefährdete Personen in Alltagssituationen und die Kliniken schützen, indem es den gesamten Infektionsprozess verlangsamt.

Überlastete Krankenhäuser bedeuten: Aufgeschobene Operationen, ausgefallene Nachuntersuchungen und blockierte Betten – Probleme, die bei Krankheit oder Unfall schnell jeden treffen können. Diese Aspekte sollten im öffentlichen Diskurs noch stärker betont werden. Um möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, bei Hochinzidenzen und kommenden Wellen umfassend Verantwortung zu übernehmen – auch unverbindlich. Dazu gehört übrigens auch: Wenn Sie krank sind, bleiben Sie zu Hause. Eine Umfrage der Krankenkassen hat kürzlich ergeben, dass das nicht alle so handhaben.

Grundlegende politische Reformen sind erforderlich

Für eine wirkliche Abhilfe bedarf es jedoch grundlegender politischer Reformen, um die strukturellen Probleme in den Kliniken zu lösen. Daran wird bereits gearbeitet. Laut Karl Lauterbach sollten beispielsweise mehr Behandlungen als ambulante Tagesbehandlungen durchgeführt werden. Damit würden Nachtschichten entfallen und das Pflegepersonal entlastet.

Doch die große Krankenhausreform ist ein Mammutprojekt, bei dem viele unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Es soll nur gelingen, wenn nichts auf der langen Bank bleibt und die Hilferufe aus den Kliniken endlich ernst genommen und von allen Seiten konstruktiv angegangen werden. Denn die nächste Grippewelle oder Corona-Variante kommt bestimmt. Und sich dann im Notfall nicht im Flur zu stapeln – das sollte im Interesse von uns allen sein.