Kommentar zum Weltklimagipfel – Den Kampf gegen die Erderwärmung in die richtige Richtung lenken

Mit dem vereinbarten Ausstieg aus der Kohleverstromung auf dem letzten Gipfel seien die richtigen Weichen gestellt worden – aber damit nicht genug, sagt Britta Fecke. Im Bild: RWE Kraftwerk Weisweiler (Picture Alliance / Rainer Keuenhof)

Vor 25 Jahren wurde das Kyoto-Protokoll verabschiedet, seit einem Vierteljahrhundert versuchen die Vertragsstaaten – zu denen inzwischen auch die USA und Australien gehören – den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Mit dem Ziel, den globalen Temperaturanstieg bis Ende dieses Jahrhunderts idealerweise auf maximal 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das war ein Ergebnis der Pariser Klimakonferenz 2015. Und wo stehen wir jetzt, ein Vierteljahrhundert nach Kyoto, sieben Jahre nach Paris? Weit entfernt von diesem Ziel!

Auch Deutschland ist von den Folgen des Klimawandels betroffen

Als Wert wurden 1,5 Grad angegeben, weil ein noch stärkerer Anstieg der globalen Temperatur zu so tiefgreifenden Veränderungen der Umwelt führen wird, dass wir sie nicht mehr kontrollieren können. Ein Sonderbericht des Weltklimarats stellt fest, dass jedes Zehntel Grad über 1,5 Grad Celsius die Wahrscheinlichkeit katastrophaler Folgen erhöht. Und was das bedeutet, wurde in den vergangenen Jahren mehrfach vor der eigenen Haustür deutlich: Als Rinder vorzeitig geschlachtet werden mussten, weil das Futter auf den Weiden in der Sommerhitze vertrocknet war; als sich weite Flächen grüner Fichtenwälder in braune Mondlandschaften verwandelten. Und als im Juli 2021 mehr als 180 Menschen bei den Überschwemmungen in Westdeutschland ertranken.

Deutschland steckt schon mittendrin und die Folgen des Klimawandels betreffen längst nicht mehr nur die Inseln im Südpazifik, die vom steigenden Meeresspiegel verschlungen werden, oder die Millionen Klimaflüchtlinge in Afrika, die ihre ausgedörrten Weiden verlassen müssen. Nein, Extremwetterereignisse nehmen mittlerweile auch in gemäßigten Breiten in Europa zu. Die wochenlange Hitze in Deutschland hat in diesem Jahr zu gefährlich leeren Dämmen und zum Absterben vieler Straßenbäume geführt, unter deren Schatten die Menschen eigentlich Schutz suchen wollten.

Die Weltgemeinschaft droht schon viel früher die 1,5-Grad-Marke zu überschreiten

Das Robert-Koch-Institut rechnet im Zusammenhang mit dem extrem trockenen und heißen Sommer mit 4500 Toten – ein ähnlich hoher Wert wie im ebenfalls extremen Sommer 2018. Und die 1,5-Grad-Erwärmung, ab der viele Systeme umkippen, ist noch nicht einmal erreicht! Aber es gibt schon einen bitteren Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Dass es noch schlimmer wird, scheint sicher, auch weil die Weltgemeinschaft die 1,5 Grad deutlich früher erreichen wird, als auf der Klimakonferenz in Paris so schön vereinbart wurde. Nicht erst am Ende dieses Jahrhunderts, sondern in vier Jahren! Ein neuer Bericht der Weltorganisation für Meteorologie WMO geht davon aus, dass die 1,5 Grad bis 2026 überschritten werden. Und die Erwärmung liegt bereits bei rund 1,2 Grad Celsius.

Nun, trotz aller Ankündigungen, Bemühungen und 26 bisherigen UN-Klimagipfel steigen die Treibhausgasemissionen weiter und mit ihnen die Temperaturen: Die Welt steuert auf deutlich über 2 Grad zu.

Endlich wirklich Emissionen eindämmen

Hätten die Vertragsstaaten also die 27. Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm El Sheikh auslassen können?

Nein, denn die Weichen wurden zum Beispiel mit dem vereinbarten Ausstieg aus der Kohleverstromung beim letzten Gipfel richtig gestellt. Aber wir müssten die Fahrgeschwindigkeit stark beschleunigen. Denn seit 25 Jahren, seit der Kampf gegen die Erderwärmung in Kyoto offiziell wurde, sitzt die Weltgemeinschaft im Speisewagen und verhandelt, während der Zug viel zu schnell in die falsche Richtung fährt. Und die drohende Kollision wird so viel teurer, als jetzt den Kurs zu ändern und die Emissionen wirklich zu drosseln. Also Volldampf voraus und in die richtige Richtung!