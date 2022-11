Kommentar zum Getreideabkommen – Putin schert sich einen Dreck um die hungernden Menschen der Welt

Ein Besatzungsmitglied bereitet sich am 11. Oktober 2022 im Hafen von Istanbul, Türkei, auf internationale Inspektionen von Getreide vor, das aus der Ukraine verschifft wird. (AFP / YASIN AKGUL)

Die Wiederaufnahme der Getreidelieferungen nach einer kurzen Unterbrechung durch Russland zeigt, wie schwach die selbsternannte Weltmacht geworden ist. Zunächst wurde die russische Schwarzmeerflotte im Hafen von Sewastopol von feindlichen Drohnen getroffen. Dass Russland dies nicht verhindern konnte, spricht für sich. Dann versuchte Russland, aus dieser scheinbaren Niederlage taktisch das Beste zu machen. Sie kündigte den Getreidehandel mit der Begründung, die Ukraine habe den Schwarzmeer-Getreidekorridor genutzt, um die Schwarzmeerflotte anzugreifen.

Russland stellt seine eigenen Interessen über die der Hungrigen

Unabhängig davon, ob dieser Vorwurf zutrifft, verdreht er wieder einmal Ursache und Wirkung. Russland hat die Krim besetzt, es ist das volle Recht der Ukraine, das Militär des Angreifers anzugreifen. Aber Putin hat versucht, das humanitäre Getreideabkommen zu missbrauchen, um weitere Angriffe auf seine Schiffe zu verhindern. Nach dem Motto: „Wenn die Ukraine die Flotte erneut angreift, ist der Getreideexport beendet.“ Russland hat wieder einmal seine militärischen Interessen über die Hilfe für die Schwächsten der Welt, die Hungernden, gestellt.

Das Hin und Her Russlands ist ein Schlüsselmoment in diesem Krieg, aus dem man die richtigen Schlüsse ziehen sollte: Russland ist schwach, nicht nur militärisch.

Russland selbst profitiert vom Getreidedeal

Der Getreidevertrag läuft Mitte November aus. Seit Wochen sucht Russland nach Ausreden, es nicht zu verlängern. Putin hat wiederholt behauptet, das Getreide gehe gar nicht an die armen Länder, sondern an die EU – was längst widerlegt ist. Russland selbst ist sehr an einer Fortsetzung des Abkommens interessiert, weil es davon profitiert: Auch Getreide und Düngemittel aus Russland werden auf diese Weise über das Schwarze Meer exportiert. Aber nicht genug aus russischer Sicht. Und so versucht Russland nun, Verhandlungsmasse aufzubauen, um möglichst viel aus den anstehenden Gesprächen herauszuholen.

Putin kümmert sich nicht wirklich um die hungernden Menschen der Welt. Es ist an der Zeit, dass dies weltweit anerkannt wird, und Putins jüngstes unüberlegtes Manöver hat sich selbst einen Bärendienst erwiesen.

Vor nicht allzu langer Zeit machte sich Präsident Putin zum Anführer der armen Länder gegen die Dominanz der USA und der EU. Russische Diplomaten bereisten die Welt, handelten mit Rohstoffen und Waffen, brachten Söldner mit und unterstützten Diktatoren und Autokraten. Russland hat sich zunutze gemacht, dass sich die USA aus einigen Regionen der Welt schon vor Jahren zurückgezogen haben und die EU keine konsequente Außenpolitik betreibt. Putin wollte auf die Macht der Sowjetunion aufbauen. Aber das ist ein paar Nummern zu groß.

Nutzen Sie Russlands Schwäche für eine clevere PR-Kampagne

Die USA und die EU müssen nun ihr außenpolitisches Versagen in Afrika, dem Nahen Osten und Asien wettmachen. Und sofort. Die Schwäche Russlands erzeugt eine Dynamik, in der langfristige Bindungen geknüpft werden können und müssen, auch um zu verhindern, dass China seinen Einflussbereich noch weiter ausdehnt. Dazu gehört auch eine clevere PR-Kampagne. Weltweit muss klargestellt werden, wer an der drohenden Hungersnot schuld ist: Russland. Die EU und die USA müssen den armen Ländern echte Partnerschaften anbieten, anstatt nur ihre Ressourcen auszubeuten.

In wenigen Tagen treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der Welt. Das Treffen dieser G 20 ist der richtige Moment, um diese Signale auszusenden. Russland ist Mitglied der G20. Es wird nicht erwartet, dass Wladimir Putin dort auftaucht. Er müsste sich der geballten Kritik der Demokraten stellen. Und Länder wie China und Indien unterstützen Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht so, wie Putin es sich wahrscheinlich vorgestellt hat. Putin wird eine Demütigung auf der Open-World-Bühne vermeiden wollen.

EU und Nato sollten Stärke gegenüber Russland demonstrieren

Putin glaubt an das Recht des Stärkeren, jenseits von Regeln und Vereinbarungen. Lange Zeit galt Putin als stark. Dies sollte endlich mit der Realität in Einklang gebracht werden. Russland, Putin, ist nicht stark. Wenn er EU- und Nato-Staaten nicht militärisch angreift, dann wegen ihrer Stärke. Deshalb gilt es, das zu tun, was seit Kriegsbeginn Anfang 2014 vernachlässigt wurde: die Oberhand gewinnen. Russland drängen, zwingen, unter Druck setzen. Auch militärisch. Das Getreideabkommen ist ein guter Grund, Stärke zu demonstrieren und die Schiffe ohne russische Kooperation auslaufen zu lassen. Von der NATO gesichert. Denn wer die Macht des Stärkeren akzeptiert, wird keine Nato-Schiffe angreifen.