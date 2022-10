Kommentar zu sozialen Protesten – Solidarität statt Anerkennungssucht und Gier

Tausende Menschen demonstrierten in mehreren deutschen Großstädten für mehr Solidarität, Gerechtigkeit und Klimaschutz. Das Motto lautete „Solidarität durch die Krise“. Zu den Kundgebungen hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften, Sozialverbänden und Umweltverbänden aufgerufen. (Picture Alliance / dpa / Matthias Rietschel)

Es war wohl keine gute Idee, diese Demonstrationen auf einen Tag zu legen, an dem in vielen Bundesländern Herbstferien sind. Denn zu den sechs Kundgebungen kamen nur wenige tausend Menschen. Aber vielleicht ist der Unmut über zu viele Krisen in der Mitte der Gesellschaft noch nicht so groß wie am linken und rechten Rand, die seit Wochen lautstark demonstrieren. Vielleicht können AfD und Co auch besser mobilisieren.

Solidarität mit der Ukraine – aber auch untereinander in diesem Land

Fakt ist: Nur rund 15.000 Menschen gingen heute auf die Straße, um ihrer Unzufriedenheit mit der Bundesregierung Ausdruck zu verleihen. Die Demonstranten finden, dass die Ampelkoalition konsequenten solidarischen Wandel blockiert. Und sie befürchten, dass unsere Gesellschaft in diesem Winter auseinanderbrechen könnte. Sie rufen daher weiterhin zur Solidarität mit der Ukraine auf. Aber die Hauptsache ist mehr Solidarität hierzulande untereinander.

Viele Forderungen der Demonstranten klangen so, dass sie besser vor dem Bundesfinanzministerium erhoben worden wären als vor dem Brandenburger Tor oder auf dem Dresdner Theaterplatz. Zum Beispiel nach einer Vermögenssteuer oder nach der Aussetzung der Schuldenbremse.

Auch viele andere Forderungen der Demonstranten klingen, als würden sie die Arbeit der Regierungskoalition nicht wahrnehmen. Vielleicht ist sich nicht jeder der Vielzahl an Maßnahmen bewusst. Der auf den Demos formulierte Unmut wirkt daher etwas undankbar für das bisher Erreichte. Und doch ist es gut und richtig, dass sich die Bevölkerung jetzt so sicht- und hörbar zu Wort meldet. Denn da kommt bestimmt noch mehr.

Ein schwieriger Tag für die Liberalen

Für die wichtigsten Adressaten dieser bundesweiten Demonstrationen, die Verantwortlichen in der Bundesregierung, dürften die heutigen Aufrufe zu einem solidarischen Weg durch die Krise gemischte Reaktionen bedeuten: SPD und Grüne sollten sich bestätigt sehen, mit ihrem Kurs auf dem richtigen Weg zu sein Forderungen an die Koalitionspartner .

Für die Liberalen, denen die Schuldenbremse immer noch heilig ist, dürfte heute ein schwieriger Tag werden. Die Demonstranten zeigen, dass die Ziele, die bis Januar noch gut und mehrheitsfähig gewesen sein mögen, nun obsolet sind. Und Solidarität und Marktwirtschaft waren traditionell nie Geschwister, geschweige denn liebevolle.

Die Demonstranten haben Recht: Wir müssen in diesen Tagen die Solidarität neu entdecken. Für die meisten von uns wird das eine ganz neue Erfahrung, schließlich fördert der onlinegetriebene Zeitgeist bisher eher Anerkennungsdrang und Gier. Aber wer schon einmal einen Weltkrieg oder die Mangelwirtschaft in der DDR erlebt hat, wird sich jetzt daran erinnern können, was für ein sensationelles Werkzeug Solidarität ist.

Solidarität ist auch eine Art Waffe

Genauer gesagt ist Solidarität auch eine Art Waffe, die selbst Pazifisten gerne einsetzen würden. Wladimir Putin wird es jedenfalls nicht gefallen, wenn unsere Gesellschaft mit der Aufgabe wächst, die er uns mit seinem Angriff auf die Ukraine gestellt hat.

Die Machthaber in Deutschland machen bereits gute Arbeit, ihre eigenen Aufgabenlisten zu rotieren. Vor allem mit den Zusatzforderungen der Demonstranten – aber kein Bürger ist der Aufgabe enthoben, sich in dieser Krisensituation selbst zu solidarisieren. Das geht auch sofort, man muss nicht warten, bis die Regierenden eine Benzinpreisobergrenze und ähnliches durchgesetzt haben. Die vielen können spenden und teilen – noch! – Schon jetzt in diesem Land wohlhabend.

Umverteilung für das Überleben aller

Zu Beginn der Corona-Pandemie war unsere Gesellschaft in Solidarität und Fürsorge bereits in Höchstform! Damals hielten wir Abstand zu unseren Mitmenschen, um sie zu schützen. Nachbarn oder Freunde gingen für besonders gefährdete Personen einkaufen. Wir müssen diese Tugenden jetzt wiederentdecken, nur in viel größerem Maßstab. Vielmehr muss die Politik durch Umverteilung dafür sorgen, dass alle überleben. Ohne Existenzangst. Sei es eine alleinerziehende Mutter oder ein energieintensives mittelständisches Unternehmen.

Wir können es tatsächlich schaffen, diesen Winter solidarisch zu überstehen. Mit Hilfe der Politik, aber auch aus eigenem Antrieb. Das wäre großartig und würde sicherlich eine Grundlage für eine bessere Gesellschaft für die Zeit nach den aktuellen Krisen schaffen.