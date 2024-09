Kommentar

Mit der neuen Angriffswelle im Libanon provoziert Israel gezielt eine Eskalation. Damit wird ein Waffenstillstand im Gazastreifen unmöglich – wie ihn die Netanjahu-Regierung offenbar will.

Wer geglaubt hatte, die Lage im Nahen Osten könne nicht noch schlimmer werden, dem sei heute gesagt: Doch, das kann sie.

Die Region steuert derzeit geradewegs auf die nächste, heftigere Eskalation zu. Und das Furchtbare dabei ist, dass die Akteure, die dafür – und damit für den Tod und das Leid Hunderttausender Menschen – verantwortlich sind, keine Getriebenen sind, die ohne es wirklich zu wollen in die nächste Katastrophe stolpern. Im Gegenteil: Alles, was sich jetzt abzeichnet, ist vorsätzlich – daran kann es keinen Zweifel geben.

Lassen Sie mich zunächst klarstellen: Ja, Israel wurde angegriffen und wird weiter angegriffen. Aus dem Gazastreifen und, besonders heftig, in diesen Tagen von der Hisbollah im Libanon. Allein heute wurden mehr als 150 Raketen abgefeuert. Israels Regierung und vor allem die Zehntausenden Menschen, die auf israelischer Seite in Sicherheit gebracht wurden, wollen, dass diese Angriffe aufhören. Und das zu Recht.

Provokante Angriffe

Doch es besteht ein großer Unterschied zwischen der sorgfältigen und verantwortungsvollen Beseitigung einer ganz bestimmten Bedrohung und der Provokation neuer Anschläge und weiterer Eskalation. Israel hat dies getan: zum Beispiel durch die gezielte Tötung von Ismail Haniya, dem Chef der Hamas, mitten in der iranischen Hauptstadt Teheran. Israel hat die Verantwortung dafür nicht übernommen, doch es besteht kein Zweifel daran, dass der jüdische Staat dafür verantwortlich ist.

Zuvor hatte es indirekte Verhandlungen mit Hanija über einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln gegeben. Man kann nur zu dem Schluss kommen, dass die Netanjahu-Regierung weder das eine noch das andere wünscht.

Was ist das strategische Ziel?

Und nun diese Woche die vermutlich von Israels Auslandsgeheimdienst Mossad lange im Voraus geplante Explosion tausender Kommunikationsgeräte im Libanon. Dabei kamen nicht nur Hisbollah-Mitglieder ums Leben oder wurden verletzt, sondern auch Kinder und Zivilisten. Besonders perfide war eine Explosion während einer Beerdigung. Gibt es eine größere Provokation? Oder anders gefragt: Was sollte das strategische Ziel eines solchen Anschlags sein?

Das einzig wirklich Vorstellbare ist, dass Israel die Hisbollah in einen großen Krieg hineinziehen will. Gerade heute kam es wieder zu schweren Anschlägen, unter anderem in der libanesischen Hauptstadt Beirut. In Jerusalem und Tel Aviv ist bereits die Rede davon, dass die Hisbollah nun besiegt werden müsse. Dass dies gelingt, ist allerdings noch unwahrscheinlicher als ein Sieg über die Hamas in Gaza.

Möglichkeiten zur Deeskalation

Dabei hätte es immer die Möglichkeit gegeben, den richtigen Kurs zu nehmen und zu deeskalieren. Hassan Nasrallah, der Chef der Hisbollah, hat wiederholt, so auch erst gestern, erklärt, die Angriffe im Norden Israels würden aufhören, wenn die Waffen in Gaza schweigen. Darauf setzen auch die USA und andere Länder, die auf einen Waffenstillstand in Gaza drängen.

Israels Rhetorik ist, dass es von Feinden umgeben ist. Das stimmt nur zum Teil: Organisationen wie die Hisbollah, die Hamas und das Regime in Teheran leben von Fantasien von der Vernichtung des jüdischen Staates. Israel hat zwar Verträge und Kooperationsabkommen mit anderen Staaten der Region. Doch Israels Position in der Region wird durch seinen Kriegsstil nicht verbessert – und das gilt auch für die Sicherheit des Landes. Wer zuschlägt, hat keinen Frieden.

Jan-Christoph Kitzler, ARD Tel Aviv