Kommentar: Wie „The 1619 Project“ die einzige Hoffnung der Demokratie für die Zukunft offenbart

Anmerkung der Redaktion: Peniel E. Joseph ist Barbara-Jordan-Lehrstuhl für Ethik und politische Werte und Gründungsdirektor des Center for the Study of Race and Democracy an der LBJ School of Public Affairs an der University of Texas in Austin, wo er Professor für Geschichte ist. Er ist Autor von „The Third Reconstruction: America’s Struggle for Racial Justice in the Twenty-First Century“. Die hier geäußerten Ansichten sind seine eigenen. Weitere Meinungen zu CNN anzeigen.





Die ersten beiden Folgen von „The 1619 Project“, einer Dokumentarserie, die am Donnerstag auf Hulu Premiere hatte, erwecken das mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Multimedia-Projekt der New York Times zum Leben, das von Nikole Hannah-Jones erstellt wurde.

Wie die ersten beiden Folgen von „The 1619 Project“ dramatisch deutlich machen, „würde das unermüdliche Kaufen, Verkaufen, Versichern und Finanzieren“ von Schwarzen „dazu beitragen, die Wall Street und New York City zur Finanzhauptstadt der Welt zu machen“.

Gleichzeitig zeigen diese Episoden auch, wie Schwarze das schlagende Herz der amerikanischen Demokratie darstellen; Dieses Herz hat dazu beigetragen, die Vorstellungskraft und den sozialen Wandel anzuregen, der dazu beigetragen hat, nicht nur Afroamerikaner, sondern auch Frauen, andere Farbige, LGBTQ+, Einwanderer und Behinderte zu erheben.

Die Dokumentarserie verleiht der ursprünglichen Sonderausgabe des New York Times Sunday Magazine, den multimedialen unterstützenden Materialien für soziale Medien und der anschließend veröffentlichten Bestseller-Anthologie zusätzliches Fleisch und Textur.

Durch das Verweben von Interviews, Grafiken mit detaillierten Daten zu Rasse, Sklaverei und Geschichte und die Einbeziehung von Stimmenaufnahmen von Amerikanern mit persönlichen Erinnerungen an Sklaverei, Jim Crow, Bürgerrechte und Wahlrechtsaktivismus bietet die Serie ein Erlebnis, das sowohl intim als auch umfassend ist. Es zeigt, wie individuelle Biografien von schwarzen Amerikanern eine kollektive Erzählung eines Kampfes für die Staatsbürgerschaft und Würde der Schwarzen erzählen, die die bestimmende Geschichte dieser Nation bleibt.

„Es sind die Schwarzen, die unsere Demokratie perfektioniert haben“, argumentiert Hannah-Jones im ersten Teil der Serie mit dem treffenden Titel „Demokratie“. Die Geschichte, die in dieser Folge folgt, konzentriert die Schwarzen – während der heroischen Zeit der Bürgerrechtsbewegung normalerweise als Sklaven oder friedliche Demonstranten an den Rand gedrängt – in die größere Erzählung der amerikanischen Geschichte.

Hannah-Jones argumentiert autobiografisch: „Kein Volk hatte einen größeren Anspruch auf die amerikanische Flagge“, die ihr Vater, ein Militärveteran, stolz vor ihrem Elternhaus in Waterloo, Iowa, aufgehängt hat, als Schwarze. Sie erzählt, wie ihre kindliche Entfremdung von der amerikanischen Geschichte von einem schwarzen Geschichtslehrer der High School unterbrochen wurde, der die Bedeutung von 1619 für die schwarze amerikanische und amerikanische Geschichte erklärte – das Jahr, in dem die ersten versklavten Afrikaner an Bord des englischen Schiffes White Lion an die Küste von Virginia gebracht wurden .

Die Episode schwenkt dann in die Gegenwart und zeigt auf, wie Hannah-Jones und „The 1619 Project“ zu konservativen Sündenböcken für weiße Gegenreaktionen wurden, wobei 36 Staaten Gesetze verabschiedeten oder debattierten, die darauf abzielten, zu verbieten oder einzuschränken, wie Lehrer über systemischen Rassismus und kritische Rassentheorie sprechen können , und ja, „The 1619 Project“ – kurz gesagt, um den Unterricht der Schwarzen Geschichte in den Vereinigten Staaten zu stören. Bei Amerikas Unfähigkeit, sich mit seiner Rassengeschichte auseinanderzusetzen, geht es nicht wirklich um die Vergangenheit, wie die Serie brillant zeigt, sondern immer um die Gegenwart und Zukunft dieser Demokratie.

„The 1619 Project“ wurde 2019 eingeführt und war die Grundlage für Bücher, einen Podcast und Schullehrpläne. Die neueste Interpretation der Arbeit dieser Reihe ist eine zeitgemäße Erinnerung und Veranschaulichung, dass der Kampf zur Auslöschung der Geschichte der Schwarzen aus dem Lehrplan der öffentlichen Schulen historische Bemühungen widerspiegelt, Schwarze von den demokratischen Institutionen Amerikas auszuschließen.

Die Konzentration auf die Demokratie ist hier zentral. Denn die vielleicht wichtigste Enthüllung des „1619-Projekts“ und des darauf folgenden Lobes und der damit verbundenen Kontroversen ist die Beziehung zwischen Rasse und Demokratie.

Schwarze Menschen waren unangekündigte Architekten des demokratischen Experiments der Nation, etwas, auf das Hannah-Jones durch ihre persönliche Biographie und die Art und Weise, wie ihre Familiengeschichte in eine größere amerikanische Geschichte eingreift, besonders aufmerksam macht, die immer wieder sieht, Hoffnungen auf eine multirassische Demokratie scheitern angesichts gewalttätiger rassistischer Gegenreaktionen.

Nirgendwo sind diese Gegenüberstellungen präsenter als während der Wiederaufbauzeit und der folgenden Jahrzehnte. Zwischen 1865 und 1898 gründeten schwarze Amerikaner neue Schulen, Kirchen, Universitäten und bürgerliche, politische und geschäftliche Gruppen und Organisationen. In denselben Jahren kam es zum Aufstieg eines beispiellosen Rassenterrors, der Verabschiedung von Black Codes, die das Stimmrecht unterdrückten, der Verwendung von Sträflingspachtsystemen, die Afroamerikaner rassistisch profilierten, und der Einrichtung von Teilpacht- und Peonage-Systemen.

Diese Gewalt war jahrzehntelang eine Parallele zu den Lichtblicken von Reconstruction und erreichte 1898 beim Massaker von Wilmington, dem ersten erfolgreichen politischen Putsch in der amerikanischen Geschichte, einen Höhepunkt – organisiert von rachsüchtigen weißen Rassisten gegen schwarze politische Führer, die abgeschlachtet, gedemütigt und zur Flucht aus der Stadt gezwungen wurden.

Wie „The 1619 Project“ feststellt, wurde die Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre zu einer zweiten Rekonstruktion, in der Staaten wie Mississippi (der Geburtsort von Hannah-Jones‘ Vater) zu Schlachtfeldern für die demokratische Zukunft der Nation wurden. Szenen von ausgebombten schwarzen Kirchen, weißen Jugendlichen, die Flaggen der Konföderierten schwenken, und Interviews mit Bürgerrechtlern wie MacArthur Cotton aus Greenwood, Mississippi, vom Student Non-Violent Coordinating Committee (SNCC) werfen ein scharfes Licht auf die historischen und zeitgenössischen Einsätze bei der Stimmabgabe Gesundheit unserer nationalen Demokratie.

Wie Hannah-Jones es in dieser ersten Folge charakterisiert, erfordern „die bevorstehenden Herausforderungen für die Demokratie“, eine umfassendere Geschichte der amerikanischen Geschichte zu erzählen, eine, die „The 1619 Project“ mit leidenschaftlicher Gelehrsamkeit tut. Ihre Rahmung stellt moderne Taktiken zur Unterdrückung von Wählern in einen entscheidenden historischen Kontext, der Vergangenheit und Gegenwart verbindet und von der Verweigerung der Nahrungs- und Wasseraufnahme für Wähler in langen Schlangen bis hin zu der Möglichkeit, dass jeder in Staaten wie Georgia Einspruch erheben oder die Wahl eines Wählers anfechten kann, reicht.

Der Fokus auf Demokratie bietet wichtige historische und kontextbezogene Beweise für das Verständnis der Art und Weise, wie Rasse die amerikanische Gesellschaft prägt – von der Bildung, die unsere Kinder in öffentlichen Schulen erhalten, bis hin zu den Teilen unserer kollektiven Geschichte, die gefeiert, gelöscht oder ignoriert werden.

Die Entwicklung der amerikanischen Demokratie ist unmöglich zu erforschen, geschweige denn zu verstehen, ohne zu analysieren, wie Blackness die Grenzen von Staatsbürgerschaft, Würde, Reichtum, Armut und Bestrafung markierte. Auf diese Weise bilden die ersten beiden Episoden ein Couplet, das stärker im Tandem wirkt.

Die zweite Folge der Serie, „Race“, untersucht die Rassen- und Geschlechterhierarchien vor dem Hintergrund des Kontrasts zwischen dem Leben von Hannah-Jones‘ weißem Großvater mütterlicherseits und ihrer schwarzen Großmutter väterlicherseits.

Wir erfahren, dass, nachdem sich ihre weiße Mutter und ihr schwarzer Vater 1972 kennengelernt und verliebt hatten, Hannah-Jones‘ Großeltern väterlicherseits ihre Tochter zunächst verleugneten, bevor sie sich nach der Geburt ihres ersten Enkelkindes wiedervereinten. „In den Vereinigten Staaten“, bemerkt Hannah-Jones, „bestimmt die Rasse unser Leben von Anfang bis Ende.“

Unsere rassischen Identitäten, die auf Geburts- und Sterbeurkunden aufgeführt sind, sind mehr als bürokratische Wegweiser. Sie dienen als Zeichen des Schicksals und als Zeichen für zukünftigen Reichtum und Wohlstand für einige und für andere als Bestrafung und vorzeitigen Tod.

Der Fokus der Episode auf versklavte schwarze Frauen und ihre modernen Zeitgenossen ermöglicht uns einen intimen Einblick in die rassischen und sexuellen Fortpflanzungsrealitäten, mit denen schwarze Frauen im Laufe der amerikanischen Geschichte konfrontiert waren. Während der Rassensklaverei, wie bei einer detaillierten Untersuchung einer Plantage in Georgia berichtet wurde, wurden schwarze Frauen von weißen Besitzern vergewaltigt, die dann ihre eigenen Kinder versklavten, deren Existenz ihrem Vermögen mehr wirtschaftlichen Wert hinzufügte.

Als Zuschauer belauschen wir Aufnahmen von ehemals versklavten Menschen, die von der Works Progress Administration während der Weltwirtschaftskrise durchgeführt wurden. Laura Smalley, eine ehemals versklavte schwarze Frau, erinnert sich, dass Plantagenbesitzer „sie züchteten, als wären sie Schweine oder Pferde, so ähnlich, sage ich“.

Zwangsreproduktion unter unsagbaren Arbeitsbedingungen führte zu prekären schwarzen Schwangerschaften, in denen schwarze Frauen vor dem Hintergrund hoher Kindersterblichkeit und generationsbedingter Traumata zu zahlreichen Geburten gezwungen wurden. Wie die Historikerin Daina Ramey Berry in der Episode feststellt: „Es gibt eine direkte und zeitgenössische Verbindung zur heutigen Müttersterblichkeit und Säuglingssterblichkeit und zu den Herausforderungen, denen Frauen während der Sklaverei bei der Geburt ausgesetzt waren.“

Dies ist eine unglaublich schmerzhafte Geschichte, der wir uns stellen müssen – und eine, die in unserer Zeit notwendiger denn je ist. Es könnte auch helfen zu erklären, wie eine schwarze Frau, die so reich und berühmt ist wie Serena Williams, nach der Geburt ihrer Tochter Olympia beinahe an Komplikationen gestorben wäre.

2023 markiert den 160. Jahrestag der Emanzipationsproklamation, doch Amerika bleibt kollektiv in historischem Bernstein gefangen – verstrickt in grausame Mythen und gewalttätige Unwahrheiten, die Rassentrennung, wirtschaftliche Ungleichheit, Segregation und Gewalt aufrechterhalten.

Unser einziger Weg nach vorne besteht darin, nicht so sehr auf das zurückzublicken, was wir manchmal als „Vermächtnis“ bezeichnen, sondern indem wir uns einer Geschichte stellen, die das Leben der Schwarzen aktiv an den Rand drängt und damit eine existenzielle Bedrohung für die demokratische Zukunft Amerikas darstellt.

„Ich denke darüber nach, was es braucht, damit dieses Land schwarze Frauen endlich respektiert“, bemerkt Hannah-Jones gegen Ende von „Race“ und spricht über eine befreite Zukunft, die ihre eigene außergewöhnliche Arbeit dazu beigetragen hat, Amerika zu bewegen – trotz rassistischer Gegenreaktionen – der Umarmung näher.

Die Geschichten, die „The 1619 Project“ mit den Zuschauern teilt, sind im Wesentlichen amerikanische, in denen Schwarze als die leidenschaftlichsten, patriotischsten und widerstandsfähigsten Hüter der Demokratie in der Geschichte der Nation im Mittelpunkt stehen.