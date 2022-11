Kommentar: Was tun mit Trumps Steuererklärungen?

Anmerkung der Redaktion: Edward J. McCaffery ist Robert C. Packard Trustee Chair in Law und Professor für Recht, Wirtschaft und Politikwissenschaft an der University of Southern California. Er ist Autor von „Fair Not Flat: How to Make the Tax System Better and Simpler“ und Gründer der People’s Tax Page. Die in diesem Kommentar geäußerten Meinungen sind seine eigenen. Sehen Sie mehr Meinung bei CNN.





CNN

—



Kann es wirklich Zeit für eine weitere Steuererklärungsgeschichte von Donald Trump sein?

Wir sind diesen Weg schon einmal gegangen. Viele Male. Erinnern Sie sich an 2016, während Trumps Erste Präsidentenlauf, als der Mann uns selbst sagte, dass wir seine Renditen sehen würden, „sobald die Prüfung vorbei war.“? Die Prüfung schien nie zu enden, und eine Prüfung würde ihm auf keinen Fall verbieten, die Steuererklärungen freizugeben.

Dann war da noch der ehemalige Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Cyrus Vance, der 2019 erstmals Trumps Steuererklärungen vom Buchhalter Mazars vorgeladen und sie Jahre später – und mehrere Rechtsfälle – tatsächlich erhalten hatte.

Die Geschichte der Steuererklärung von Trump du jour ist der Höhepunkt eines weiteren jahrelangen Kampfes, dieser mit dem Kongress. Seit 2019, als die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernahmen, hat Richard Neal, Vorsitzender des House Committee on Ways and Means, versucht, Trumps Rendite unter ein Gesetz zu stellen, das ihm eindeutig die Befugnis dazu gibt. Kein Richter – nicht einmal Trevor N. McFadden, der Trump-Beauftragte des unteren Gerichts, der die Angelegenheit verzögerte und grundlos vorschlug, dass der Kongress die Erklärungen veröffentlichen könnte, aber nicht sollte – hat jemals widersprochen. Aber „plausible rechtliche Argumente“ waren für Team Trump nie eine Notwendigkeit, und sie haben es geschafft, die Dinge 1.329 Tage lang durchzuziehen, seit das Komitee die Steuererklärungen des ehemaligen Präsidenten angefordert hat, fast so lange wie der amerikanische Bürgerkrieg, wie der Kongressabgeordnete Bill Pascrell betonte .

Und so hat der Oberste Gerichtshof nun endlich – ohne Stellungnahme oder Widerspruch – Trumps Antrag abgelehnt, die Veröffentlichung seiner Steuererklärungen zu blockieren.

Was nun? Der Kongress sollte die Rückmeldungen innerhalb weniger Tage erhalten, falls er sie noch nicht hat. Aber die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus hat nur wenige Wochen Zeit, um alles selbst zu tun. Sie könnten legal Trumps Erklärungen veröffentlichen. Aber dies scheint voreilig und rachsüchtig zu sein, zu einer Zeit, in der die Demokraten wider alle Hoffnung hoffen, voreilige und rachsüchtige Ermittlungen des neuen republikanischen Repräsentantenhauses zu vermeiden.

Dazu kommt, dass wir mehr oder weniger schon wissen, was in den Steuererklärungen steht, und „wir“ haben sich nicht viel darum gekümmert – nehmen wir „wir“ als die Menschen, die wenig Appetit auf Geschichten über die Reichen und Gutberatenen haben Steuern entkommen, selbst nicht reich oder gut beraten sind. Die New York Times war unermüdlich dabei, Trumps Steuerinformationen mit journalistischen Mitteln aufzuspüren, und veröffentlichte eine detaillierte Analyse der Steuererklärungen des ehemaligen Präsidenten über 20 Jahre, die zeigt, dass er in den meisten Jahren wenig oder gar keine Steuern gezahlt hat.

Der Fall des Staatsanwalts von Manhattan hat argumentiert, dass die Trump Organization an klarem und ziemlich offensichtlichem Steuerbetrug beteiligt war, indem sie Führungskräfte wie Allen Weisselberg in unversteuerter, nicht gemeldeter Form bezahlte, beispielsweise durch Zahlungen von Privatschulgebühren für seine Enkelkinder. All dies steht im Einklang mit der jahrzehntelangen aggressiven Steuervermeidung der Trump-Familie, die bis zum Vater des 45. Präsidenten, Fred, in den 1940er Jahren zurückreicht. Die Trump Organization hat diese Anschuldigungen routinemäßig zurückgewiesen und erklärt, sie seien alle Teil einer „Hexenjagd“ der Demokraten.

Aber wie John Koskinen, der Internal Revenue Service Commissioner unter Präsident Barack Obama, es ausdrückte: „Mir ist nicht klar, was Sie lernen werden, was Sie nicht bereits wissen, wenn Sie sich diese Renditen ansehen.“

Trump hat in gewissem Sinne erneut „gewonnen“, da seine Verzögerungen und Proteste im Laufe der Jahre zusammen mit einem langsamen Tropfen von Informationen, gemischt mit einer großen Dosis Fehlinformationen, uns alle dazu gebracht haben, uns nicht viel um seine Steuern zu kümmern alle Dinge. Rechnen Sie alles mit der Steuermüdigkeit von Trump.

Aber wenn nichts mit Trumps Steuererklärungen gemacht würde, wäre es eine verpasste Gelegenheit. Die ganze Saga schreit nach Reformen. Bei der Argumentation für den Zugang stützte sich das House Ways and Means Committee stark auf seine Rolle bei der Überwachung der Verwaltung der Steuergesetze durch die Exekutive und auf seine legislativen Verantwortlichkeiten. Beide sind heute verbunden, da es dringende Fragen darüber gibt – oder geben sollte –, was die Administratoren tun und welche neuen Gesetze erforderlich sind.

Denn hierin sollten sich alle Amerikaner einigen können: Irgendetwas stimmt nicht mit einem System, in dem ein milliardenschwerer Präsident keine Steuern zahlen kann. Entweder ist das nicht legal und jemand sollte ihn oder sie zur Rechenschaft ziehen, oder es ist legal und die Gesetze sollten sich ändern. Wir müssen besser auf die Wachhunde aufpassen, die das gegenwärtige Gesetz durchsetzen, und wir müssen dieses Gesetz selbst genauer unter die Lupe nehmen.

Seit 1977 unterliegen alle Steuererklärungen von Präsidenten und Vizepräsidenten jährlichen Prüfungen. Was haben diese Audits von Trumps Rückkehr ergeben? Wurde Team Trump gedrängt, alle seine Steuerpositionen zu verteidigen? Wurden Anpassungen vorgenommen? Warum oder warum nicht? Was ist mit früheren Ermittlungen gegen Trump und seine Familie? Warum wurde ihre ziemlich plumpe Steuerplanung – angeblicher Betrug im Fall Weißelberg – über Jahrzehnte nicht kontrolliert? Warum brauchte die Staatsanwaltschaft von Manhattan, um herauszufinden, was die IRS nicht fand? Das sind Fragen, die der Kongress stellen sollte.

Und wenn bei der Untersuchung der Durchsetzung unserer Steuergesetze in Trumps Fall nichts Ungewöhnliches auftaucht, was sagt uns das über das Steuergesetz selbst, dass die Reichen es so leicht umgehen können?

Mit anderen Worten, vielleicht beziehen sich die hier zu lernenden Lektionen nicht auf Trump, sondern auf uns und unser Steuersystem. Vielleicht ist es an der Zeit, über Trump und unsere verschwörerischen Fantasien darüber hinauszukommen, was in seinen Steuererklärungen steckt. Wir können das Kleinliche, die Vergangenheit, das Persönliche überwinden und in eine Zukunft blicken, die für uns alle besser sein kann. Trumps Steuererklärungen bieten eine wertvolle und wichtige Fallstudie, um darüber nachzudenken, wie man das ganze verdammte Ding in Ordnung bringt. Wir sollten sie so verwenden.

Erwarten Sie natürlich nicht, dass dies in sechs Wochen oder nach sechs Wochen passiert, es sei denn, die Republikaner im Repräsentantenhaus kooperieren bei der Mission oder der Senat kann das Spiel irgendwie aufnehmen. Wir werden wahrscheinlich mehr als die Dauer eines weiteren Bürgerkriegs abwarten, bevor wir eine echte Veränderung bei der Besteuerung der Reichen sehen – das ist ein Problem, das vor Trump existierte und wahrscheinlich auch nach ihm und uns allen nachdatieren wird.