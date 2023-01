Kommentar: Mit Russlands schwindender Macht in der Ukraine droht eine zweite Katastrophe

Anmerkung der Redaktion: Lara Setrakian ist Journalistin und Präsidentin des Applied Policy Research Institute mit Sitz in Jerewan, Armenien. Folgen Sie ihr auf Twitter unter @Lara. Die hier geäußerten Ansichten sind ihre eigenen. Lesen Sie mehr Meinung auf CNN.





CNN

—



Nach Russlands Invasion in der Ukraine und ihren verheerenden humanitären Folgen wäre es ein Sprung, Moskau in die Rolle eines Friedensstifters zu drängen. Aber in einer Ecke der Welt ist genau das passiert.

Nach einem Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan im Jahr 2020 musste Russland einen Waffenstillstand aushandeln und die beiden Seiten in Schach halten. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union, die im Südkaukasus einst eine ausgleichende Rolle gespielt hatten, zogen sich effektiv von der aktiven Diplomatie zurück und ließen Russland als alleinigen Vermittler agieren. Moskau setzte Friedenstruppen vor Ort ein, um die Situation zu beruhigen und zu überwachen.

Aber die Auslagerung der Friedenskonsolidierung nach Russland war eine schlechte Idee. Jetzt, im Schatten des Ukraine-Krieges, ermöglicht diese Politik eine weitere humanitäre Katastrophe und gefährdet westliche Interessen in der Region.

Da Russland in der Ukraine geschwächt ist, gibt es keinen effektiven Schiedsrichter zwischen Armenien und Aserbaidschan. Aserbaidschan hat mit seinem beträchtlichen Öl- und Gasreichtum auf maximale Vorteile vor Ort gedrängt. Derzeit blockieren Demonstranten mit Unterstützung der aserbaidschanischen Regierung laut Experten den Lachin-Korridor, die Hauptstraße, die etwa 120.000 ethnische Armenier aus Berg-Karabach mit der Außenwelt verbindet. Aserbaidschanische politische Analysten sagen, dass Proteste in Aserbaidschan illegal sind, es sei denn, sie haben die Genehmigung der Regierung.

Die eingehenden Lieferungen sind seit dem 12. Dezember 2022, als die Blockade begann, stark eingeschränkt. Lebensmittelgeschäfte rationieren Lebensmittel mit wenig frischem Obst oder Gemüse, und es besteht ein gravierender Mangel an medizinischer Versorgung, sagten Anwohner Ende Dezember. Aserbaidschan sagte, die Blockade sei eine Reaktion auf Bergbauaktivitäten in von Armeniern gehaltenen Gebieten. Aber anstatt die Angelegenheit einer internationalen Vermittlung vorzulegen, hat sie beschlossen, den eingehenden Transit zu blockieren, bis die Bedingungen erfüllt sind – eine Verletzung des Völker- und humanitären Rechts.

Die Armenier, die ich aus Berg-Karabach getroffen habe, sind herzliche Menschen mit einer tiefen kulturellen Identität und einem tiefen christlichen Glauben. Sogar in ihren düsteren Krisentagen versuchten einige, ihren Familien einen Anschein von Weihnachtsfeiertagen zu geben. Aber die Schwächsten zeigen die Belastung durch die Blockade: Dr. Biayna Sukhudyan, die in Berg-Karabach festsitzt, sagte uns Ende Dezember, dass Kinder Anzeichen von chronischem Stress, einschließlich Nervenzusammenbrüchen, zeigen. UNICEF hat gewarnt, dass es Kindern an Grundnahrungsmitteln und grundlegenden Dienstleistungen mangelt, einige von ihnen werden von ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten auf der anderen Seite der gesperrten Straße getrennt.

„Die große Sorge der Menschen ist es, ihre Kinder warm und satt zu halten“, sagte Sukhudyan in einem Telefoninterview. Sie beschrieb, wie Menschen überleben, indem sie sich gegenseitig helfen. „Wenn es zwei Mütter gibt und nur eine Babynahrung hat, wird sie die Formel mit der anderen Frau teilen und etwas mehr stillen.“

Die USA, die EU, der UN-Generalsekretär und mehr als ein Dutzend Länder – darunter Kanada und Mexiko – haben Aserbaidschan aufgefordert, die Straße nach Berg-Karabach freizugeben, aber diese Aufrufe blieben unbeachtet. Die Armenier sehen darin eine Strategie Aserbaidschans, sie auszuhungern oder aus der umstrittenen Enklave zu verdrängen.

Russland war nicht in der Lage, nennenswerte Schritte zu unternehmen, um das Problem zu entschärfen. Aber es hat auch gezögert, westliche Länder eingreifen zu lassen, um die Pattsituation zu lösen. Es zieht es vor, die Hauptmacht vor Ort zu sein und nutzt die daraus resultierende Hebelwirkung, um seine regionalen Interessen voranzutreiben.

Ein Netz wirtschaftlicher und strategischer Faktoren hat Moskau mit der Türkei und ihrem Verbündeten Aserbaidschan verbunden. Da Russland vom Westen sanktioniert und in seinen Beziehungen zu vielen Wirtschaftspartnern angespannt ist, ist Moskau in Bezug auf Handel und Sanktionsumgehung zunehmend abhängig von der Türkei geworden. Die Türkei ist zu einem wichtigen Vermittler für den Export von russischem Öl und Gas und den Import strategischer Technologien geworden, von denen viele im Westen verboten sind.

Da die russisch-türkischen Beziehungen enger geworden sind, zögert Russland, Aserbaidschans Verhalten zurückzudrängen. Das hat die Situation im freien Fall verlassen und sich auf ernstere und potenziell tödliche Ergebnisse zubewegt. Wie in den frühen Tagen des Massakers von Srebrenica versagen internationale Friedenstruppen, bevor Tausende von Menschen ihr Leben verlieren könnten. Es schafft auch einen gefährlichen Präzedenzfall für zukünftige Konflikte, bei denen eine Seite eine rivalisierende Gemeinschaft abwürgt, indem sie ihre Versorgung unterbricht, entweder eine Evakuierung erzwingt oder ihre Verhandlungsbedingungen akzeptiert.

Michael Rubin vom American Enterprise Institute, der die Region genau beobachtet, sagte mir, er mache sich Sorgen über das Risiko ethnischer Säuberungen, wenn die Situation von den Weltmächten unkontrolliert und unbeaufsichtigt gelassen werde.

„Frage Nummer eins ist, wie wir diplomatische oder militärische Beobachter nach Berg-Karabach bekommen“, sagte Rubin. „Völkermord geschieht im Dunkeln. Wenn wir in der Lage sind, ein Licht in der Region zu erstrahlen, können wir oft proaktiv die schlimmsten Folgen verhindern.“

Die USA sind in dieser Situation nicht machtlos. Sie kann auf eine humanitäre Luftbrücke drängen, um die Gemeinden in Berg-Karabach mit Hilfsgütern zu versorgen, oder weitere Maßnahmen vom UN-Sicherheitsrat fordern, der am 20. Dezember zusammentrat, um die Situation zu erörtern. Amerika hat auch einen direkten Einfluss auf die Türkei und Aserbaidschan, der die Situation stabilisieren kann, indem es eine Fülle diplomatischer und wirtschaftlicher Instrumente einsetzt.

„Als die Trump-Administration nur ein paar stählerne Sanktionen gegen die Türkei für die Freilassung von Pastor Andrew Brunson verhängte, hat dies einen enormen Druck auf die Türkei ausgeübt [Turkish President] Erdoğan“, sagte Rubin. „Warum sollten wir uns gegen Berg-Karabach wehren?“

Russland und die Türkei haben darauf abgezielt, den Südkaukasus auf Kosten ihrer kleineren Nachbarn zu dominieren. Aber dieses Modell hat sich als ungeeignet erwiesen, um Menschenleben und eine friedliche, auf Regeln basierende Ordnung zu schützen. In einer Zeit, in der der Westen mit Russland um die Ukraine konkurriert – als Kampf für Demokratie gegen Autokratie dargestellt – ist dies eine wichtige Arena, um dasselbe zu sagen und zu beweisen, dass der Westen echten Einfluss in der postsowjetischen Region hat.

Je länger Russland und die Türkei die Situation dominieren, desto schwieriger wird es für die westlichen Mächte, die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Mit anderen Worten: Die Stabilisierung des Südkaukasus wird mit der Zeit teurer. Die USA und die EU haben es unklugerweise Russland überlassen, den Frieden im Südkaukasus zu wahren. Die Westmächte müssen nun mit vollem diplomatischem Gewicht eingreifen, um den Fehler zu korrigieren.