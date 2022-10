Komitee vom 6. Januar an SCOTUS: Die Telefonaufzeichnungen von Ward sind für die Untersuchung notwendig

Das ausgewählte Gremium argumentierte, es gebe „keine Grundlage“, die alternativen Wählerlisten von dem Angriff vom 6. Januar zu trennen.

Das Gremium hat T-Mobile im Februar wegen der Aufzeichnungen von Ward vorgeladen, und Ward klagte schnell, um T-Mobile daran zu hindern, sich daran zu halten. Ein Richter des Bundesbezirksgerichts in Arizona wies Wards Bemühungen zurück, die Vorladung Anfang dieses Monats zu blockieren. Am Samstag stimmte ein Gremium des 9. US-Berufungsgerichts mit 2:1 dafür, Wards Antrag auf Aufhebung des Bezirksgerichtsurteils während des laufenden Rechtsstreits abzulehnen.

Letter zitierte den bevorstehenden Sonnenuntergang des Gremiums am Ende dieses Kongresses als Erhöhung der Dringlichkeit für Wards Aufzeichnungen.

„Weit davon entfernt, den Status quo aufrechtzuerhalten, würde jede weitere Verzögerung es praktisch äußerst schwierig für den Sonderausschuss machen, die vorgeladenen Aufzeichnungen vor diesem Datum zu erhalten und effektiv zu nutzen“, sagte Letter.

Ward bat Anfang dieser Woche um Nothilfe beim Obersten Gerichtshof und legte ihre Berufung als jüngste wahlbezogene Angelegenheit im Jahr 2020 ein, um in den letzten Tagen vor den Richtern zu landen. Sen. Lindsey Graham (RS.C.) legte beim Obersten Gerichtshof Berufung ein, um eine Vorladung zur Aussage eines Staatsanwalts aus der Region Atlanta zu blockieren, der Trumps Bemühungen untersucht, die Wahlen in Georgia zu kippen. Wie der Sonderausschuss warnte auch Fulton County, dass jeder Versuch der Richter, die Ermittlungen zu verlangsamen, wahrscheinlich die Untersuchungsmöglichkeiten schließen würde.

Richter Clarence Thomas legte die Vorladung gegen Graham vorübergehend zurück, kurz bevor Richterin Elena Kagan ähnliche Maßnahmen ergriff, um das Urteil gegen Ward einzufrieren. Diese Anordnungen sind in jedem Fall wahrscheinlich Vorboten für Klagen des Gesamtgerichts.

Ward behauptet, dass die Vorladung des Sonderausschusses vom 6. Januar ihre First Amendment-Rechte untergraben und dem Gremium als Hintertür dienen würde, um ihre politischen Kontakte als Leiterin der GOP von Arizona zu untersuchen. Ward, ein Arzt, äußerte auch Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre der Patienten.

Die unteren Gerichte lehnten diese Positionen ab und stellten fest, dass der Sonderausschuss ihre Aussage in einer Angelegenheit von großer Bedeutung für das Land für notwendig erachtet und nur eine begrenzte Anzahl ihrer Telefonaufzeichnungen angefordert hatte – die den Zeitraum vom Wahltag 2020 bis zum Ende abdeckten von Trumps Amtszeit. Die Telefonaufzeichnungen enthalten auch nicht den Inhalt von Texten oder andere Details über den Inhalt von Anrufen, stellten die Richter fest.

Ward war einer der Pro-Trump-Wahlmänner, die trotz Bidens Sieg in ihren Bundesstaaten Zertifikate unterzeichneten, in denen sie behaupteten, qualifizierte Wähler zu sein. Sie schloss sich auch einer Klage an, die darauf abzielte, die Hand des damaligen Vizepräsidenten Mike Pence zu zwingen, als er sich dem Druck von Trump widersetzte, die Wahl von Joe Biden im Alleingang zum Scheitern zu bringen.

Ward und andere auf der Pro-Trump-Wahlliste gehörten zu denen, die Vorladungen der Bundesanwaltschaft zur Grand Jury erhielten, die die Bemühungen von Trump und seinen Verbündeten untersuchten, die Wahlen von 2020 zu kippen. Ward wies in einer kürzlich eingereichten Gerichtsakte darauf hin, dass das Justizministerium in den letzten Monaten keine Schritte unternommen hat, um diese Vorladungen durchzusetzen.

Ward machte auch ihr Recht zur fünften Änderung gegen Selbstbelastung in einem Auftritt vor dem Sonderausschuss vom 6. Januar geltend, eine Tatsache, die die Mehrheit des Berufungsgerichtsausschusses in der Zivilklage, die sie zur Blockierung der Vorladung anstrengte, gegen sie vorbringen konnte.