Jimi Blue Ochsenknecht (32) ligt met zijn eigen signaalfamilie in de knel. Zu Gast in Podcast „Het leven recht“ spricht der „Die wilde Kerle“ -Sterren komen eraan, wieso is in de letzten Zeit von seiner Familie abgewandt hat. Je blijft dus ook met je puberteit aan je werk werken. „Mijn leven is mijn eigen leven. Ik zal genieten van mijn eigen dingen. Ik zou het leuk vinden om een ​​volkstrekker te zijn en daarvoor oorlog te voeren, met plezier in de vriendschap van onze familie“het verduidelijkt. U zult meer dan blij zijn om meer over uw bedrijf te weten te komen, en wij kunnen dit niet aan u voorbij laten gaan.

Der Sohn von Uwe Ochsenknecht (68) ziet alles op een manier, dat is een Fehler gemacht-hoed. Im Podcast legt uit: „Het afgelopen jaar heb ik alles goed kunnen doen. Ik was blij en gelukkig. Zo is het. Als je geen problemen hebt, heb ik beter kunnen werken.“ Genau das tue ergerade – alle dingen vallen in ihm schwer, dan zijn er tendiert dazu, schwierige Themen aufzuschieben.

Neben dem schwierigen Verhältnis tussen Jimi en signaalgever Ex-Freundin Yeliz Koc (30) hoed daar met signaalgever Mutter Natascha (60) weinig contact. De Düsseldorfer is tijdens mijn verblijf open voor het publiek „Hoppe Hoppe Scheitern“-Podcast, die zich bezighoudt met de Streit Mache. „Je denkt dat kinderen de beste zijn op de weg, alles is geweldig en de dag loopt ten einde, en je denkt: ‚Was het ab?'“bericht en commentaar: „Je bent je geld kwijtgeraakt en bent erg verdrietig geweest en je bent het kwijt.“

Getty-afbeeldingen Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Getty-afbeeldingen Jimi Blue, Natascha, Uwe en Wilson Gonzalez Ochsenknecht in januari 2009