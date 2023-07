LIch blinzele besorgt. Meine Augen brennen, meine Decke klebt an meinem Körper. Mit geschwollenen Augen versuche ich, einen Blick auf die Uhrzeit auf dem Display meines Handys zu erhaschen – 9:29 Uhr. Panik steigt in mir auf. Ich, der zum Menschen gewordene Hot Dog, versuche verzweifelt, aus dem Bett zu kriechen, falle hin und versuche es erneut. Wie soll ich mich in einer Minute zur Uni anziehen? Gewissheit breitet sich in mir aus. Ich werde die Universitätsprüfung verpassen, die ich seit Wochen lerne. Ich habe verschlafen.

Ich wache mit einem zitternden Ruck auf. Erschrocken taste ich nach meinem Handy. Ich traue mich kaum, auf die Uhr zu schauen, die in meinem dunklen Schlafzimmer hell scheint. Es ist 4 Uhr morgens. Mein Geist geht langsam durch mein Unterbewusstsein und mir wird klar, dass das, was ich gerade erlebt habe, nur ein Traum war. Es ist Dienstagmorgen. Ich habe noch zwei Wochen bis zu meiner Prüfung. Erleichtert ließ ich mich wieder auf mein Kissen fallen.

Dieser und ähnliche Vorfälle passieren in den letzten Wochen meiner Prüfungsvorbereitung immer wieder. Egal, ob ich vom Verschlafen träume oder plötzlich eine Klausur über Gummibärchen statt über Kohäsionsmittel schreiben muss, mein Unterbewusstsein wird nicht müde, mich im Schlaf mit meinen eigenen Versäumnissen zu konfrontieren. Im Laufe des Tages werde ich immer müder. Schon während ich ans Lernen denke, schleicht sich ein bedrückendes Gefühl über meine Schulterblätter. Ich denke fieberhaft darüber nach, wie ich es schaffe, gut vorbereitet, entspannt und ausgeruht am entscheidenden Tag der Prüfung anzutreten.

Eine gute Lernstrategie, oder zumindest ein dickes Fell

Tausenden Studierenden geht es in den Prüfungsphasen genauso. Das gesamte Studentenleben wird vorübergehend von stickigen Gemeinschaftsküchen in die noch stickigeren Universitätsbibliotheken verlagert. Von dunklen Ringen durchzogene Gesichter bahnen sich ihren Weg durch die Universitätshallen auf der Suche nach dem nächsten Kaffee oder einem kleinen Ablenkungsgespräch, bevor sie weiter büffeln müssen.







Lernplätze mit Steckdosen sind hart umkämpft und in der Uni-Mensa muss man mindestens 30 Minuten anstehen, um ein Kartoffelgratin zu bekommen, das eher an einen Kuhfladen erinnert. Die Tage, die Studierende an der Universität verbringen, werden länger, die Geduldsfäden kürzer.

Wer immer noch denkt, dass Studierende nur faul herumliegen, dem sei klar und deutlich gesagt: Gerade die Prüfungsphase ist stressig. Wer sich in den letzten Jahren keine gute Lernstrategie oder zumindest ein dickes Fell angeeignet hat, kann schnell die Nerven verlieren. Deshalb hier ein paar Tipps, was Sie tun können, um dem wachsenden Druck in der Prüfungsphase entgegenzuwirken, damit Sie mit guten Noten und guter psychischer Gesundheit in die wohlverdienten Semesterferien starten können.