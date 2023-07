Die Handballer von Kolstad IL wollen in der neuen Saison die Kräfteverhältnisse in Europa verändern. Der Triumph in der Champions League ist das erklärte Ziel. Daran dürfte sich nichts ändern, auch wenn der Verein wirtschaftlich schwierige Zeiten durchlebt.

Das millionenschwere norwegische Handballprojekt aus Kolstad IL um Superstar Sander Sagosen musste vor Beginn der neuen Saison einen herben Rückschlag hinnehmen. Wie der in Trondheim ansässige Klub mitteilte, müssen die Gehälter für Spieler, Trainer und andere Mitarbeiter drastisch gekürzt werden. Grund dafür sei die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage, hieß es in einer Mitteilung.

Der norwegische Meister strebt vor seiner Premiere in der Königsklasse weiterhin den Gewinn der Champions League an. „Wir haben bereits ein fantastisches Team auf und neben dem Spielfeld mit dem Ehrgeiz, norwegische Sportgeschichte zu schreiben“, sagte Geschäftsführer Jostein Sivertsen. Nach Angaben des norwegischen Senders TV2 müssen die Gehälter in der kommenden Saison um 30 Prozent und in der Folge um weitere 20 Prozent gekürzt werden. Demnach wären die Lohnkosten von 9,4 Millionen norwegischen Kronen (820.000 Euro) im Jahr 2021 auf 24,3 Millionen (2,13) ​​im Jahr 2022 und derzeit 52,8 Millionen (4,63) gestiegen.

„Wir haben für die kommende Saison einen Sparplan umgesetzt, der eine ausgeglichene Bilanz sicherstellen wird“, betonte der Verein. Die großen finanziellen Probleme sind offenbar darauf zurückzuführen, dass die Einnahmen der Sponsoren deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben. Das sagt TV2.

Kolstad, das in der Gruppe A der Champions League auf den deutschen Meister THW Kiel trifft, hat sich seit 2022 massiv verstärkt. Vor einem Jahr wechselten unter anderem Magnus Gullerud aus Magdeburg, der ehemalige Flensburger Torbjörn Bergerud und der Isländer Janus Smarason aus Göppingen. In diesem Sommer verpflichtete Kolstad neben dem Kieler Sagosen auch die Flensburger Magnus Abelvik Röd und Göran Johannessen.