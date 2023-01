Kolo Toure wird als Manager von Wigan entlassen, nachdem er nur 59 Tage lang für die Meisterschaftskämpfer verantwortlich war, wobei der ehemalige Latics-Spieler Shaun Maloney um die Übernahme kämpft

Wigan hat Kolo Toure knapp zwei Monate nach seiner Ernennung zum Manager entlassen.

Die Latics stellten den ehemaligen Verteidiger von Arsenal, Manchester City und Liverpool nach der Entlassung von Leam Richardson ein, als sie den 22. Platz in der Meisterschaft belegten.

Getty Toure war nur 59 Tage im Job

Seitdem sind sie jedoch auf das Tabellenende gesunken und in neun Spielen unter Toure sieglos geblieben.

In einer Erklärung sagte Malachy Brannigan, CEO von Wigan: „Zunächst möchte ich Kolo zusammen mit Kevin danken [Betsy] und Asche [Johal]für ihren Einsatz während ihrer Zeit beim Football Club.

„Leider waren die Ergebnisse auf dem Feld nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten, und so schwierig die Entscheidung auch war, der Vorstand hielt es für notwendig, uns die bestmögliche Chance zu geben, in der nächsten Saison ein Championship-Club zu bleiben.

„Wir wissen, dass diese Jahreszeit eine Schlüsselperiode für jeden Fußballverein ist, uns eingeschlossen.

„Deshalb werden wir jetzt schnell und effektiv daran arbeiten, sicherzustellen, dass die richtige Person zum nächsten ständigen Manager von Wigan Athletic ernannt wird, mit dem unmittelbaren Ziel, für die nächste Saison in der zweiten Liga zu bleiben.“

Nach einem Unentschieden und einer Niederlage in seinen ersten beiden Spielen wurden Toure und Wigan in drei aufeinanderfolgenden Spielen mit 4: 1 geschlagen.

Getty Der frühere Latics-Spieler Maloney könnte um den Job streiten

Zwei weitere Unentschieden würden vor zwei weiteren Niederlagen folgen, wobei Wigan nun nach seinem dritten Manager der Saison sucht.

talkSPORT geht davon aus, dass der ehemalige Hibernian-Chef Shaun Maloney darum kämpft, Toure zu ersetzen.

Er hat auch als Teil des Trainerstabs der belgischen Nationalmannschaft gearbeitet und früher für Wigan, Celtic und Aston Villa gespielt.

Wigan hat vier Punkte Rückstand auf Sicherheit und wird in der Abstiegszone von Huddersfield Town und Blackpool begleitet.

