Dortmund Die Drohnen umschwirren den Arbeitsminister wie ein Insektenschwarm. Dann wirft Hubertus Heil (SPD) eine Frisbee und sofort stürzt sich eine der kleinen Flugmaschinen auf den fliegenden Plastikball.

Was sie hier am Dortmunder Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) erforschen, heißt Schwarmintelligenz. Die Drohnen fliegen autonom und stimmen sich untereinander ab, wer von ihnen die „Beute“ schnappt. Möglich wird dies durch künstliche Intelligenz (KI), die nicht nur mit eingespeisten Daten trainiert, sondern auch Informationen über die Umgebung nutzt.

Was zunächst wie eine Spielerei aussieht, findet auch Eingang in die praktische Anwendung. Die Drohnen sind lediglich das Testfeld für autonome Transportroboter, die in Zukunft das Personal in Logistikzentren ersetzen könnten. Auf einem umzäunten Gelände lässt sich Heil zeigen, wie die „Ladeläufer“ mit zehn Metern pro Sekunde umherflitzen, Waren aufnehmen und wieder abladen können.

„Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir anfangen, die Verantwortung mit der KI – mit den Maschinen – zu teilen“, sagt Institutsleiter Michael ten Hompel, der Heil dieses Jahr während seiner Sommerreise empfing. „Und das ist ein echter Wendepunkt.“ Eines, das die gesamte Arbeitswelt und damit auch den zuständigen Minister betrifft. Bis 2035 wird es keine Arbeitsplätze mehr geben, die nicht von KI betroffen sind, prognostizieren die Digitalexperten des Heils-Referats. Jeder vierte Mitarbeiter nutzt bereits künstliche Intelligenz in der industriellen Produktion, im Controlling oder im Kundenmanagement – ​​oft ohne es zu wissen. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir beginnen, die Verantwortung mit der KI – mit den Maschinen – zu teilen. Und das ist ein echter Wendepunkt.“ (Foto: J. Konrad Schmidt)

Fraunhofer IML-Leiter Michael ten Hompel Heil steht ungern an der Seitenlinie. Er drängte schon früh auf eine Einbindung seines Hauses, als die große Koalition unter Angela Merkel ihre erste KI-Strategie in Angriff nahm. Das 2018 veröffentlichte Werk erhielt 2020 eine erste Aktualisierung. KI in Unternehmen: Angst, den Kontakt zu verlieren Doch die Technologie entwickelt sich rasant weiter – und beim Besuch des Instituts in Dortmund wird auch die Sorge geäußert, dass Deutschland trotz aller Initiativen und Förderprogramme ins Hintertreffen geraten könnte. „Wir sind zu oft in der Zuschauerrolle und nehmen nicht aktiv teil“, sagt IML-Direktor ten Hompel. Obwohl er sich täglich beruflich mit KI beschäftigt, war selbst er „überwältigt“, wie schnell sich Sprachmodelle wie ChatGPT entwickelt haben. Kein Unternehmen sei groß genug und habe genug Geld, um aus eigener Kraft mit der Entwicklung Schritt halten zu können, sagt der Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Fördertechnik und Lagerwirtschaft an der TU Dortmund. Die Zusammenarbeit, auch mit der Wissenschaft, ist unerlässlich. Erfahren Sie mehr über Themen des Arbeitsministeriums Doch wenn selbst DAX-Unternehmen eine Überforderung droht, wie sieht es dann mit kleinen und mittelständischen Unternehmen oder Handwerksbetrieben aus? Nach Angaben des Arbeitsministeriums nutzen nur zehn Prozent von ihnen KI im Arbeitsalltag. Ab Herbst sollen den übrigen die Vorteile der neuen „Kollegen-KI“ nähergebracht werden, die das Arbeiten besser, sicherer und attraktiver machen kann. Heils Abteilung baut in München und Stuttgart stationäre KI-Studios auf, in denen anschaulich gezeigt wird, wie künstliche Intelligenz beispielsweise im Rechnungswesen oder in der Personalplanung eingesetzt werden kann. Im Rest der Republik steuern KI-Infomobile die Unternehmen an ihren Standorten. Das Ministerium fördert das Projekt vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) und der Universität Stuttgart mit rund 4,1 Millionen Euro. Die KI, so Heils Credo, müsse als Chance gesehen werden, die globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrienation aufrechtzuerhalten – auch wenn der Minister auf dem Revier seines grünen Kabinettskollegen, Wirtschaftsminister Robert Habeck, wildert. Heil plant eine Novelle des Postgesetzes, die das Gewicht eines Pakets für eine Person auf 20 Kilogramm begrenzt. (Foto: J. Konrad Schmidt)

Arbeitsminister Heil mit Exoskelett und autonomem Transportroboter Als Arbeitsminister ist Heil aber auch für den Arbeitsschutz zuständig. Und natürlich weiß er, dass KI auch dazu genutzt werden kann, Mitarbeiter zu überwachen oder letztlich überflüssig zu machen. Viele Arbeitsplätze könnten vollständig von Computern übernommen werden Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) schätzte bereits für 2019, dass gut jeder dritte sozialversicherungspflichtige Arbeitsplatz in Deutschland zumindest theoretisch vollautomatisch durch Computer oder computergestützte Maschinen erledigt werden kann. Drei Jahre zuvor galt dies nur für jeden vierten Arbeitsplatz. Und seit 2019 hat sich die Technologie erneut rasant weiterentwickelt. Heil legte daher im April gemeinsam mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD) „Vorschläge für einen modernen Arbeitnehmerdatenschutz“ vor. Im Herbst soll aus dem Eckpunktepapier dann ein Entwurf für ein eigenständiges Gesetz werden. Lesen Sie mehr über künstliche Intelligenz „Künstliche Intelligenz ist nahezu auf große Datenmengen angewiesen“, heißt es in dem siebenseitigen Eckpunktepapier. Da dies zu „Verunsicherung und Zurückhaltung“ bei den Arbeitnehmern führen könne, seien klare Regelungen zu deren Schutz erforderlich. Es geht darum, einen Ausgleich zwischen den Interessen von Unternehmen und Arbeitnehmern zu schaffen. Im Rahmen der auf europäischer Ebene geplanten KI-Regulierung wollen die Ministerien Regelungen für typische Verarbeitungsvorgänge von Beschäftigungsdaten vorsehen, die auf KI oder Algorithmen basieren. In Dortmund wirbt Heil dann aber auch für ein zweites Gesetz, an dem seine Funktionäre beteiligt sind. Im Fraunhofer-Institut darf er ein sogenanntes Exoskelett ausprobieren, das die Muskulatur unterstützt und beispielsweise Paketboten beim Heben und Tragen entlasten kann. Leider werde es jedoch noch einige Zeit dauern, bis jeder Bote eine solche Hilfe erhalte, sagt der Arbeitsminister. In der Novelle des Postgesetzes, die Kabinettskollege Habeck plant, will er deshalb aushandeln, dass Pakete mit einem Gewicht von mehr als 20 Kilo künftig von Speditionen und zwei Zustellern zugestellt werden müssen. Manche Jobs bleiben – trotz KI – Knochenarbeit. Mehr: Der Beginn einer neuen Ära – das große Handelsblatt AI-Special als Download

tech2