Kokain im Wert von 450.000 Dollar aus Rollstuhlrädern am JFK-Flughafen beschlagnahmt, sagen Zollbeamte

CNN

—



Eine Reisende am New Yorker John F. Kennedy International Airport wurde festgenommen, nachdem Kokain im Wert von 450.000 Dollar versteckt in den Rädern ihres Rollstuhls entdeckt worden war.

Der Reisende kam laut einer Pressemitteilung der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde am 10. November aus der Dominikanischen Republik in New York City an. Die Beamten bemerkten, dass sich die Räder ihres Rollstuhls nicht drehten, und durchleuchteten den Rollstuhl.

Sie entdeckten ein weißes Pulver, das später in allen vier Rädern positiv auf Kokain getestet wurde, heißt es in der Pressemitteilung. Es belief sich auf insgesamt 28 Pfund Kokain mit einem geschätzten Straßenwert von rund 450.000 US-Dollar.

Der Reisende wurde laut Pressemitteilung wegen der Einfuhr einer kontrollierten Substanz festgenommen und den Ermittlungen des Heimatschutzes übergeben. Ihr droht jetzt eine Anklage wegen Drogenschmuggels.

„CBP ist standhaft und entschlossen, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um die transnationalen kriminellen Netzwerke zu identifizieren, die für den Import dieser tödlichen Drogen in unsere Nachbarschaft verantwortlich sind.“ sagte Francis J. Russo, Director of Customs and Border Protection’s New York Field Operations, in der Pressemitteilung.

„Die Mission von CBP ist es, die Grenzen und Einreisehäfen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zu bewachen, um zu verhindern, dass diese gefährlichen Drogen möglicherweise unsere Familie, Freunde und Nachbarn töten.“

Laut den Centers for Disease Control and Prevention wurden im Jahr 2021 insgesamt 24.538 Todesfälle durch Überdosierung auf Kokain zurückgeführt.