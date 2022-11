Kohls (KSS) Gewinn Q3 2022

Kohls am Donnerstag zog seinen Ausblick für das Gesamtjahr zurück und wies auf die Volatilität im Einzelhandelsumfeld und erheblichen makroökonomischen Gegenwind hin, zusätzlich zu seinem „unerwarteten CEO-Wechsel“.

Kohl’s meldete am Donnerstag auch den Gewinn für das dritte Quartal, wobei der Umsatz um 7 % auf 4,28 Milliarden US-Dollar zurückging. Das Unternehmen warnte die Anleger Anfang dieses Monats vor diesem Umsatzrückgang, als es vorläufige Ergebnisse für das Quartal vorlegte. Kohl’s sagte auch, es werde keine Orientierungshilfe für das Weihnachtseinkaufsquartal geben.

Eine Verlangsamung der Verkäufe Ende Oktober, die sich bis Anfang November fortsetzte, veranlasste das Unternehmen, seine Prognose für das vierte Quartal zu überdenken, sagten Führungskräfte des Unternehmens bei einem Gespräch mit Investoren am Donnerstag. Ziel und Macys sagte auch diese Woche, dass sie während dieser Zeit von Ende Oktober bis Anfang November ähnliche Verkaufsrückgänge erlebten.

„Angesichts der jüngsten unvorhersehbaren Trends in unserem Geschäft war dies eine umsichtige Vorgehensweise“, sagte Finanzvorstand Jill Timm am Donnerstag. „In den letzten Wochen ist das Umfeld für Prognosen unberechenbarer geworden.“

Die Aktien des Unternehmens stiegen am Donnerstag um etwa 2 %.

Letztes Jahr begannen die Verbraucher früh mit dem Weihnachtseinkauf, weil sie befürchteten, dass die Regale angesichts der Probleme in der Lieferkette leer sein würden. Das Gegenteil passiert in dieser Weihnachtszeit, die laut Kohls Führungskräften sehr werbewirksam sein wird.

„Die Sichtbarkeit für das vierte Quartal war so schwierig wie in keiner Zeit, an die ich mich erinnern kann“, sagte Peter Boneparth, der unabhängige Vorstandsvorsitzende, am Donnerstag bei der Telefonkonferenz.

„Die anhaltend hohe Inflation dämpft weiterhin die Verbraucherausgaben“, sagte Timm am Donnerstag und verwies auf Kohls hohes Engagement in Konsumgütern wie Bekleidung und Haushaltswaren, die „einem unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt sind“.

Verbraucher mit mittlerem Einkommen, Kohls Kernkundenstamm, wurden durch Inflation und makroökonomischen Gegenwind besonders unter Druck gesetzt, kauften weniger Artikel und entschieden sich für günstigere Marken. Kohl’s habe jedoch sowohl bei seinen Kunden mit niedrigerem Einkommen als auch bei seinen Kunden mit höherem Einkommen ein Wachstum verzeichnet, sagte Timm am Donnerstag.

Kohl’s wurde von aktivistischen Investoren unter Druck gesetzt, da seine Verkäufe zurückgegangen und seine Aktien eingebrochen sind. Im Laufe des Sommers beendete Kohl’s die Gespräche über den Verkauf seines Geschäfts an die Franchise Group, Eigentümer von The Vitamin Shoppe, und machte das schwierige Einzelhandelsumfeld dafür verantwortlich, das sich seit Beginn des Bieterverfahrens verschlechtert hatte.

Auch die Aktivisten Ancora Holdings und Macellum Advisors haben auf Veränderungen auf Führungsebene gedrängt.

Anfang dieses Monats sagte Kohl’s, Chief Executive Michelle Gass werde das Unternehmen im Dezember verlassen. Sie wird mitmachen Levi Strauss sein CEO in Erwartung zu sein. Gass wird die Rolle des CEO an Tom Kingsbury übergeben, ein Vorstandsmitglied von Kohl, der ab dem 2. Dezember als Interims-CEO fungieren wird, während der Einzelhändler nach einem dauerhaften Leiter sucht. Ancora begrüßte Kingsburys Ernennung Anfang November.

Am Donnerstag sagte Boneparth, das Unternehmen suche nach einem neuen CEO, der „vollständig auf Kohls aktuelle Strategie ausgerichtet“ sei und Umsatz und Gewinn steigern würde.

„Wir suchen keinen CEO, der kommt, um die von uns eingeschlagene Strategie zu ändern“, sagte Boneparth.

Dennoch hat der Einzelhändler die Kritik von aktivistischen Investoren zurückgewiesen und plant, Geschäfte neu zu gestalten, neue Marken hinzuzufügen und mehr E-Commerce-Optionen für Kunden anzubieten.

Ein Lichtblick waren Geschäfte mit Sephora-Standorten, das Ergebnis eines Deals, den Kohl mit dem Einzelhändler für Schönheitsprodukte im Jahr 2020 getroffen hat und der laut Führungskräften am Donnerstag den Umsatz ankurbelte.

Kohl’s hat in den letzten Quartalen gesagt, dass die Inflation seine Mittelklasse-Kunden belastet und dazu geführt hat, dass die Käufer den Laden weniger besuchen und weniger ausgeben, indem sie entweder weniger Artikel oder billigere Marken kaufen.

Kohl’s zog seine Prognose zurück, nachdem es seine Prognosen im August gesenkt hatte, als es die Gewinne für das zweite Quartal meldete.

Das Unternehmen sagte, es habe seine Schuldenlast im Laufe des Quartals erhöht und hatte am Ende des Quartals einen Saldo von 668 Millionen US-Dollar auf seinem revolvierenden Darlehen. Timm sagte am Donnerstag, das Unternehmen erwarte, diese Schulden Anfang Dezember vollständig zu begleichen, wenn die Feiertagsverkäufe eingehen.

Kohl’s ziele darauf ab, sein Investment-Grade-Rating beizubehalten, sagte Timm, und seinen Verschuldungsgrad niedrig zu halten. Das Unternehmen plant außerdem, seine Anleihen in Höhe von insgesamt 275 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 zurückzuzahlen.

Das Unternehmen hat kürzlich auch einen Prozess durchgeführt, um potenzielle Möglichkeiten für seine eigenen Immobilien zu bewerten. Während das Verfahren Dutzende potenzieller Bieter anzog, darunter Immobiliendienstleistungsunternehmen, große institutionelle Immobilieninvestoren und Private-Equity-Firmen, sagte das Unternehmen, es habe das Verfahren angesichts der Marktvolatilität und der hohen Zinssätze nicht vorangetrieben.

Kohl’s zahlte im Quartal Dividenden in Höhe von 57 Millionen US-Dollar und wird im Dezember eine weitere Dividende an die Aktionäre zahlen.