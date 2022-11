Kohls CEO Michelle Gass tritt zurück, wartet mit Levi Strauss als CEO zusammen

Kohls sagte am Dienstag, dass CEO Michelle Gass das Unternehmen für eine neue Chance verlässt, da die Umsätze weiter sinken.

In einer separaten Veröffentlichung Levi Strauß & Co. sagte Gass wird Anfang Januar als Präsident in das Unternehmen eintreten und innerhalb der nächsten 18 Monate die Rolle des CEO übernehmen. Sie wird die Nachfolge von CEO Chip Bergh antreten.

Kohl’s gab auch vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt. Es wird erwartet, dass der vergleichbare Umsatz in den drei Monaten bis zum 29. Oktober um 6,9 % zurückgehen wird, wobei der Nettoumsatz um 7,2 % gegenüber dem Vorjahr zurückgehen wird. Das Unternehmen plant, seine vollständigen Quartalsergebnisse am 17. November zu veröffentlichen.

Die Aktien von Kohl’s stiegen im vorbörslichen Handel um etwa 9 %. Die Aktien von Levi’s verloren im vorbörslichen Handel etwa 1 %.

Kohls – und Gass – standen unter dem Druck von Investoren. Der aktivistische Investor Ancora Holdings hat das Unternehmen dazu gedrängt, Gass aus der Position zu entfernen. Sein Streben nach einer neuen Führung verstärkte sich, nachdem Kohl in diesem Sommer die Gespräche über den Verkauf an die Franchise Group, Eigentümerin von The Vitamin Shoppe, beendet hatte.

Dennoch hat der Einzelhändler seine Pläne vorangetrieben, Geschäfte neu zu gestalten, neue Marken hinzuzufügen und mehr E-Commerce-Optionen für Kunden anzubieten. Im Jahr 2020 schloss das Unternehmen mit Sephora einen Vertrag über die Eröffnung von Hunderten von Schönheitssalons in seinen Geschäften – und plant nun, sie in alle seine Geschäfte aufzunehmen.

Anfang dieses Monats eröffnete Kohl’s in Tacoma, Washington, ein neues Ladenformat mit einer kleineren Stellfläche, mehr Schaufensterpuppen und einem Warensortiment, das auf lokale Vorlieben ausgerichtet ist. Und vor den Feiertagen wurde in allen Geschäften die Selbstabholung hinzugefügt, ein Bereich, in dem Kunden Online-Einkäufe abrufen können.

Laut Kohl’s tritt der Führungswechsel am 2. Dezember in Kraft. Der Vorstand ernannte Tom Kingsbury, seit letztem Jahr Direktor von Kohl’s, zum Interims-CEO.

