Geschreven door Hafsa Khalil, CNNLonden

De Koh-i-Noor – een van ’s werelds meest beroemde en controversiële diamanten – zal deel uitmaken van een nieuwe tentoonstelling in de Tower of London die het erkent als “een symbool van verovering”.

Het display zal de oorsprong en geschiedenis van de kroonjuwelen verkennen. Het opent op 26 mei – dezelfde maand als de kroning van koning Charles III en Camilla, de koningin-gemalin, volgens een verklaring van de Historic Royal Palaces (HRP) woensdag.

De tentoonstelling zal het zeer conflictueuze en koloniale verleden van de diamant van 105,6 karaat verklaren, inclusief hoe deze werd opgenomen in de Britse kroonjuwelen.

Na de dood van koningin Elizabeth II vorig jaar heeft India opnieuw opgeroepen tot repatriëring van de steen. Camilla heeft besloten het betwiste juweel niet op te nemen in haar kroningskroon, die in 1937 in de staatskroon van de koningin-moeder werd gezet.

“(De tentoonstelling) verwijst naar zijn lange geschiedenis als een symbool van verovering, die door vele handen is gegaan”, vertelde Sophie Lemagnen, mediamanager voor de Tower of London, donderdag aan CNN.

De Koh-i-Noor-diamant werd opgegraven in India. Credit: AFP/Getty Images

Onder de vorige eigenaren waren “Mughal-keizers, sjahs van Iran, emirs van Afghanistan en sikh-maharadja’s”, zei HRP.

De Oost-Indische Compagnie nam de Koh-i-Noor in 1849 over van de afgezette maharadja Duleep Singh en schonk het aan koningin Victoria.

De Koh-i-Noor, die ‘berg van licht’ betekent, zou zijn opgegraven in het centrum van Zuid-India. Oorspronkelijk met een duizelingwekkende 191 karaat, werd het in 1852 opnieuw geslepen om zijn schittering te verbeteren door Garrard uit Londen, de koninklijke juwelier, tot het formaat dat het nu is.

Om het verhaal van de steen uit te leggen, zal de tentoonstelling vergezeld gaan van een combinatie van objecten en projecties. Deze omvatten een “Indiase armbandset met replica Koh-i-Noor, die de afmetingen laat zien vóór het opnieuw snijden, en het kroonframe van koningin Alexandra uit 1902, dat met de steen was gezet”, zei Lemagnen.

Er zal ook een korte film worden vertoond, inclusief een kaart die de reis van de diamant in kaart brengt toen deze van eigenaar veranderde, voegde ze eraan toe.

De oorsprong van historische juwelen, zoals de Ruby van de Zwarte Prins in de keizerlijke staatskroon, zal in de nieuwe tentoonstelling worden verkend. Credit: Victoria Jones/Getty Images

Andere kroonjuwelen die te zien zijn, zijn de kroningslepel die werd gebruikt om de vorst te zalven. Het verhaal van de Cullinan-diamant – ’s werelds grootste bekende zuiver geslepen diamant – zal ook aan bod komen.

Charles Farris, publiekshistoricus voor de geschiedenis van de monarchie bij HRP, zei in een verklaring dat de verkenning van “hun fascinerende oorsprong tot hun gebruik tijdens de kroningsceremonie … de rijke geschiedenis van deze magnifieke collectie met meer diepte en detail zal presenteren dan ooit tevoren.”

“De kroonjuwelen zijn de krachtigste symbolen van de Britse monarchie en hebben een diepe religieuze, historische en culturele betekenis”, voegde Farris eraan toe.