Als ober in de ochtend of bij spannende vergaderingen – van koffie kan worden genoten. Er zijn varianten beschikbaar, zoals Latte macchiato, Cappuccino, Espresso of Caffè Crema. Vers gemixt met een vol aroma, genieten we altijd van meer koffiedranken. Dit waren ook heerlijk gebrande espressoflessen of die mildere Caffè-Crema-Bohnen verwend. Stiftung Warentest heeft een goede basis, die koffie garandeert voor de beste koffie.