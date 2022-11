Koffermorde: Südkoreanisches Gericht genehmigt Auslieferung einer Frau an Neuseeland

Seoul

Ein Gericht in Südkorea hat die Auslieferung einer Frau genehmigt, die in Neuseeland wegen Mordes angeklagt ist, im Zusammenhang mit einem Fall, in dem die Überreste von zwei toten Kindern in verlassenen Koffern gefunden wurden.

Das Oberste Gericht von Seoul teilte CNN am Freitag mit, es habe entschieden, dass die Frau ausgeliefert werden könne, es sei jedoch noch kein Datum dafür festgelegt worden und die endgültige Entscheidung liege nun beim Justizministerium.

Die 42-jährige Frau, von der die Polizei annimmt, dass sie die Mutter der beiden Kinder ist, wurde im September in der südöstlichen Stadt Ulsan festgenommen, Wochen nachdem die Überreste der Kinder in Koffern entdeckt worden waren, die in einem Lager in Neuseeland gekauft worden waren .

Nach Angaben der Polizei wurde die Frau in Südkorea geboren, zog aber „vor langer Zeit“ nach Neuseeland und erlangte die Staatsbürgerschaft, bevor sie vor einigen Jahren zurückkehrte.

Sie hat die Vorwürfe zurückgewiesen, aber zugestimmt, nach Neuseeland zurückgeschickt zu werden, sagte das Seoul High Court gegenüber CNN. Die neuseeländische Polizei hat zuvor die Rückführung der Frau im Rahmen des Auslieferungsabkommens der beiden Länder beantragt.

Die neuseeländische Polizei leitete im August eine Mordermittlung ein, nachdem eine Familie in South Auckland berichtet hatte, menschliche Überreste in Koffern gefunden zu haben, die sie bei einer Online-Auktion in einem Lagerhaus gekauft hatte.

Die Kinder – wahrscheinlich zwischen 5 und 10 Jahre alt – sind laut neuseeländischer Polizei möglicherweise seit etwa drei bis vier Jahren tot.

Damals betonte die Polizei, dass gegen die Familie, die die Koffer kaufte, nicht ermittelt werde.