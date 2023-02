Köpfe rollen bei der Säuberungsaktion in der Ukraine, aber Verteidigungschef Reznikov weist Gerüchte zurück, dass er draußen ist – POLITICO

KIEW – Bei Präsident Wolodymyr Selenskyjs wachsender Säuberungsaktion gegen die Korruption in der Ukraine rollen Köpfe, aber Verteidigungsminister Oleksii Reznikov dementiert Gerüchte, dass er für den Austritt bestimmt ist – ein Schritt, der als erheblicher Rückschlag für Kiew inmitten seines Krieges mit Russland angesehen würde Russland.

Vor zwei Wochen wurde die Ukraine von zwei großen Korruptionsskandalen erschüttert, bei denen es um die staatliche Beschaffung von Militärverpflegungsdiensten und Stromgeneratoren ging. Anstatt die verdächtigen Deals unter den Teppich zu kehren, startete Selenskyj ein massives Durchgreifen, um den Verbündeten in den USA und der EU zu zeigen, dass die Ukraine einen klaren Bruch mit der Vergangenheit vollzieht.

Tetiana Shevchuk, Anwältin beim Anti-Korruptions-Aktionszentrum, einem Wachhund, sagte, Selenskyj müsse einen Schlussstrich ziehen: „Denn selbst während des Krieges haben die Menschen gesehen, dass die Beamten ‚business as usual‘ machen. Sie sahen, dass korrupte Pläne nicht verschwunden sind, und das machte die Leute wirklich wütend. Deshalb musste der Präsident zeigen, dass er auf der Seite der Korruptionsbekämpfung steht.“

Seit den ersten Enthüllungen haben sich die Transplantationsuntersuchungen verschärft, wobei die Vollstrecker weitere mögliche Profite im Verteidigungsministerium aufgedeckt haben. Zwei ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister wurden in Untersuchungshaft genommen.

Angesichts der Konzentration auf sein Ministerium in dem Skandal haben Spekulationen von Journalisten und Politikern darüber gewirbelt, dass Reznikov – eines der bekanntesten Gesichter des ukrainischen Krieges gegen die russischen Invasoren – entlassen oder zumindest in ein anderes Ministerium versetzt werden soll.

Aber einen solchen Top-Namen zu verlieren, wäre ein herber Schlag. Auf einer Pressekonferenz am Sonntag wies Reznikov die Behauptungen über seinen bevorstehenden Abgang als Gerüchte zurück und sagte, nur Selenskyj sei in der Lage, ihn abzusetzen. Obwohl Reznikov zugibt, dass die Abteilung für Korruptionsbekämpfung in seinem Ministerium gescheitert ist und reformiert werden muss, sagte er, er konzentriere sich immer noch darauf, sicherzustellen, dass die ukrainischen Soldaten angemessen ausgerüstet seien.

„Unsere Hauptpriorität ist jetzt die stabile Versorgung der ukrainischen Soldaten mit allem, was sie brauchen“, sagte Reznikov während der Pressekonferenz.

Obwohl er darauf bestand, dass eine Entscheidung über seine Absetzung nur von Selenskyj kommen könne, warnte Reznikov dennoch davor, dass er bereit sei, abzureisen – und dass kein Beamter für immer auf seinen Posten bleiben würde.

Die Spekulationen über Reznikovs Schicksal nahmen am Sonntag zu, als David Arakhamia, Vorsitzender der Selenskyj-Fraktion der Partei Diener des Volkes im Parlament, eine Erklärung veröffentlichte, wonach Reznikov bald auf die Position des Ministers für strategische Industrien versetzt werden würde, um die militärisch-industrielle Zusammenarbeit zu stärken . Generalmajor Kyrylo Budanov, derzeitiger Leiter des Militärgeheimdienstes, werde das Verteidigungsministerium leiten, sagte Arakhamia.

Am Montag schien Arakhamia jedoch etwas zurückzurudern und behauptete, dass für diese Woche keine Umbesetzung im Verteidigungsministerium geplant sei. Mariana Bezuhla, stellvertretende Leiterin des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsausschusses im ukrainischen Parlament, sagte auch, dass das Parlament beschlossen habe, alle Personalentscheidungen im Verteidigungsministerium zu verschieben, da sie die umfassenderen Risiken für die nationale Verteidigung vor einem weiteren Treffen von Verteidigungsbeamten in Betracht ziehen dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland und vor einer erwarteten bevorstehenden russischen Offensive.

Selenskyj greift ein

Nicht nur das Verteidigungsministerium ist in die Ermittlungen verwickelt. In den ersten Februartagen führten der Sicherheitsdienst der Ukraine, das Staatsermittlungsbüro und das Wirtschaftssicherheitsbüro Dutzende von Durchsuchungen beim Zolldienst, beim Steuerdienst und in den örtlichen Verwaltungen durch. Beamte verschiedener Ebenen wurden entlassen en masse für die Sabotage ihres Dienstes während des Krieges und die Verletzung des Staates.

„Leider besteht in einigen Bereichen die einzige Möglichkeit, Legitimität zu gewährleisten, darin, die Führung zusammen mit der Umsetzung institutioneller Veränderungen zu wechseln“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache am 1. Februar Strafverfolgungsbeamte. Die Bewegung in Richtung Gerechtigkeit ist also zu spüren. Und für Gerechtigkeit wird gesorgt.“

Yuriy Nikolov, Gründer der Nashi Groshi Die investigative Website (Our Money), die im Januar die Geschichte über angebliche Geschäftemacherei des Verteidigungsministeriums mit Essens- und Verpflegungsdiensten für Soldaten veröffentlichte, sagte, die Entlassungen und fortgesetzten Durchsuchungen seien erste Schritte in die richtige Richtung.

„Jetzt warten wir die Gerichtsurteile ab. Es sah alles nach einer gut koordinierten Show aus“, sagte Nikolov gegenüber POLITICO. „Gleichzeitig ist es gut, dass die Regierung diese Art der demonstrativen Korruptionsbekämpfung bevorzugt, anstatt korrupte Beamte zu vertuschen.“

Obwohl Reznikov keine Toleranz gegenüber Korruption erklärte und zugab, dass die Beschaffung von Verteidigungsgütern während des Krieges reformiert werden müsse, habe er sich dennoch geweigert, Preisvertragsdaten der Armee für Lebensmittel und nicht geheime Ausrüstung zu veröffentlichen, sagte Nikolov.

Während seiner Pressekonferenz bestand Reznikov darauf, dass er während einer Zeit des Kriegsrechts keine sensiblen militärischen Informationen preisgeben dürfe, da diese vom Feind verwendet werden könnten. „Wir müssen das Gleichgewicht der öffentlichen Kontrolle aufrechterhalten und bestimmte Beschaffungsverfahren geheim halten“, sagte er.

Zwei Abgeordnete unten

Angebliche Korruption bei geheimen Beschaffungsgeschäften hat ihn allerdings bereits zwei seiner Stellvertreter gekostet.

Der stellvertretende Verteidigungsminister Vyacheslav Shapovalov, der für die logistische Unterstützung der Armee zuständig war, reichte im Januar seinen Rücktritt ein, nachdem es zu einem Skandal um den Kauf von Militärrationen zu überhöhten Preisen gekommen war. In seinem Rücktrittsschreiben bat Shapovalov um seine Entlassung, um „die stabile Versorgung der Streitkräfte der Ukraine nicht als Folge einer Kampagne von Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem Kauf von Lebensmitteldiensten zu gefährden“.

Ein weiterer ehemaliger Stellvertreter von Reznikov, Bohdan Khmelnytsky, der bis Dezember die Beschaffung von Verteidigungsgütern im Ministerium leitete, wurde ebenfalls verhaftet, weil er sich für den Kauf von 3.000 minderwertigen kugelsicheren Westen für die Armee im Wert von mehr als 100 Millionen Griwna (2,5 Millionen Euro) eingesetzt hatte. , berichtete der Sicherheitsdienst der Ukraine. Bei einem Schuldspruch drohen ihm bis zu acht Jahre Haft. Der Direktor des Unternehmens, das die kugelsicheren Westen im Rahmen des illegalen Vertrags geliefert hat, wurde von den Behörden als Verdächtiger identifiziert und muss nun mit bis zu 12 Jahren Gefängnis rechnen, wenn er für schuldig befunden wird.

Beide Ex-Beamte können gegen Kaution freigelassen werden.

Ein weiterer namentlich nicht genannter Beamter des Verteidigungsministeriums, ein nicht angestellter Berater des stellvertretenden Verteidigungsministers der Ukraine, wurde ebenfalls als Verdächtiger im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Unterschlagung von 1,7 Milliarden Griwna (43 Millionen Euro) aus dem Verteidigungshaushalt identifiziert, so die Generalstaatsanwaltschaft Ukraine berichtet.

Auf die Frage nach Korruptionsfällen gegen ehemalige Mitarbeiter betonte Reznikov, dass die Menschen bis zum Beweis ihrer Schuld als unschuldig betrachtet werden müssten.

Reputationsrisiko

Auf der Pressekonferenz am Sonntag behauptete Reznikov, er habe es während seiner Zeit im Verteidigungsministerium geschafft, es neu zu organisieren, Lebensmittelkonkurrenz einzuführen und leere Lager aufzufüllen.

Allerdings habe die Antikorruptionsabteilung des Ministeriums komplett versagt, räumte er ein. Er argumentierte, die Situation in der Abteilung sei so unbefriedigend, dass die Nationale Agentur für Korruptionsprävention ihm den Auftrag erteilte, eine offizielle Überprüfung der Mitarbeiter durchzuführen. Und es zeigte sich, dass die Abteilung neu organisiert werden musste.

„Bei einem nichtöffentlichen Treffen mit den Wachhunden und investigativen Journalisten habe ich ihnen angeboten, Leute in die reloaded Antikorruptionsabteilung zu delegieren. Wir haben auch vereinbart, einen öffentlichen Antikorruptionsrat innerhalb des Verteidigungsministeriums einzurichten“, sagte Reznikov.

Nikolov war einer der Wachhunde, die an der geschlossenen Sitzung teilnahmen. Er sagte, der Minister habe keine Rechnungen oder Quittungen für Lebensmittel für die Armee oder korrigierte Vertragspreise zu dem Treffen mitgebracht. Darüber hinaus nannte der Minister die Forderung, den Preis eines Eies oder einer Kartoffel offenzulegen, „eine Idiotie“ und sagte, Preise sollten überhaupt nicht veröffentlicht werden, sagte Nikolov in einer Erklärung. Überteuerte Eier waren eines der Merkmale der überhöhten Catering-Verträge, die besondere öffentliche Aufmerksamkeit erregten.

Reznikov schlug stattdessen vor, ein Beratungsgremium mit der Öffentlichkeit zu schaffen. Er werde auch Sitzungen und Arbeitsgruppen abhalten und verspreche, auf Anfrage Rechnungen vorzulegen, fügte der Journalist hinzu.

„Bisher sieht es so aus, als hätte Staatschef Selenskyj die Geduld mit den Possen seiner Mitarbeiter verloren, aber einige seiner Mitarbeiter wollen ihre Komfortzone nicht verlassen und versuchen, sich einige Korruptionsoptionen für die Zukunft zu überlassen “, sagte Nikolow.

Reznikov wurde von den Strafverfolgungsbehörden nicht persönlich eines Fehlverhaltens beschuldigt.

Der Minister räumte jedoch ein, dass sein Ruf in Bezug auf sein Team und seine Kommunikation geschädigt wurde. „Das ist heute ein Reputationsverlust, das muss erkannt und daraus gelernt werden“, sagte er. Gleichzeitig glaubte er, sich für nichts zu schämen: „Mein Gewissen ist absolut rein“, sagte er.