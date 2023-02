Könnten Sie immer noch Covid-19 haben, wenn Sie Symptome haben, aber der Test negativ ist?

CNN

Es ist über drei Jahre her, seit in den Vereinigten Staaten erstmals Covid-19-Fälle diagnostiziert wurden. Und obwohl Präsident Joe Biden letzte Woche ankündigte, den nationalen Ausnahmezustand um Covid-19 beenden zu wollen, bedeutet dies nicht, dass die Pandemie vorbei ist.

Obwohl inzwischen viel über dieses Coronavirus bekannt ist, bleiben viele Fragen offen, zumal sich das Virus weiter entwickelt und Menschen in großem Umfang infiziert. Laut den US Centers for Disease Control and Prevention wurden in der letzten Woche mehr als 280.000 neue Coronavirus-Fälle diagnostiziert. Angesichts der vielen Heimtests, die nicht in der offiziellen Bilanz enthalten sind, ist dies mit ziemlicher Sicherheit eine Unterzählung.

Eine häufige Frage von CNN-Lesern und -Zuschauern ist, was es bedeutet, wenn jemand Covid-19-Symptome hat, aber negativ auf das Virus getestet wird, insbesondere wenn er exponiert war. Warum passiert das? Sollten sie erneut testen und wann? Gibt es andere Tests, die sie erhalten sollten, auch auf andere Viren? Wie kann jemand herausfinden, ob er bereits Covid-19 hatte?

Um uns bei diesen Fragen zu helfen, sprach ich mit der medizinischen Analytikerin von CNN, Dr. Leana Wen, einer Notärztin und Professorin für Gesundheitspolitik und -management an der School of Public Health des Milken Institute der George Washington University. Sie ist außerdem Autorin von „Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health“.

CNN: Viele Menschen glauben, dass sie Symptome von Covid-19 haben, werden aber negativ getestet. Warum passiert das?

Dr. Leana Wen: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Erstens präsentiert sich Covid-19 oft wie andere Viruserkrankungen. Häufige Symptome sind Fieber, Husten, laufende Nase, Kopf- oder Gliederschmerzen, Halsschmerzen und Durchfall. Dies sind Arten von Symptomen, die auch bei anderen Viruserkrankungen, einschließlich Influenza und Adenovirus, auftreten. Es ist möglich, dass Sie Symptome haben, die Sie als Beweis für eine Covid-19-Infektion identifizieren, die tatsächlich auf einen anderen Virus zurückzuführen sind.

Zweitens testen Sie möglicherweise zu früh, nachdem Sie sich mit Covid infiziert haben. Möglicherweise ist nicht genügend Virus vorhanden, um ein positives Ergebnis auszulösen. Im Allgemeinen dauert es mindestens zwei Tage nach der Exposition, bis sich Symptome entwickeln und/oder ein positives Ergebnis vorliegt. Oft gibt es jedoch nicht genug Viren, um einen positiven Test auszulösen, bis mindestens fünf Tage nach der Exposition. Aus diesem Grund sind wiederholte Tests wichtig, insbesondere wenn Sie Antigen-Schnelltests mit nach Hause nehmen.

Drittens kann der Test falsch negativ sein. Heim-Antigentests sind weniger genau als PCR-Tests. Wenn Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, sich mit Covid-19 zu infizieren – zum Beispiel, wenn Sie jemandem ausgesetzt waren, der das Coronavirus hatte, und jetzt Symptome haben, aber Sie bei einem Heimtest immer noch negativ testen – möchten Sie vielleicht eine PCR bekommen prüfen.

CNN: Wenn jemand einer anderen Person mit Covid-19 ausgesetzt war, wann sollte er getestet werden und mit welchem ​​​​Test?

Wen: Wenn Sie jemandem mit Covid-19 ausgesetzt waren, sollten Sie laut CDC warten, bis mindestens fünf Tage nach der Exposition vergangen sind, um sich testen zu lassen. An dieser Stelle könnte entweder ein Antigentest oder ein PCR-Test verwendet werden. Da es jedoch immer noch möglich ist, nach fünf Tagen Symptome zu entwickeln, empfiehlt die CDC, dass Sie in öffentlichen Innenräumen insgesamt 10 Tage lang eine Maske tragen. Sie sollten auch Ihre Symptome überwachen; Wenn Sie welche entwickeln, sollten Sie sich auch nach fünf Tagen nach einer möglichen Exposition erneut testen lassen.

CNN: Was ist, wenn Sie direkten Kontakt hatten – zum Beispiel von einem Ehepartner, der Covid-19 hat – und Symptome haben, aber nach fünf Tagen immer noch einen negativen Test erhalten?

Wen: Wenn Sie einen Antigen-Schnelltest gemacht haben, würde ich empfehlen, am nächsten Tag einen weiteren zu machen. Es ist möglich, dass Ihre Viruslast beim ersten Mal nicht hoch genug war. (Dies ist auch die von der US Food and Drug Administration vorgeschlagene Richtlinie.)

Wenn der Wiederholungstest immer noch negativ ist und es für Sie wichtig ist, herauszufinden, ob Sie Covid-19 haben, können Sie einen PCR-Test machen. Der PCR-Test ist genauer, obwohl der Vorbehalt darin besteht, dass er Virusreste aufnimmt. Das heißt, wenn es positiv ist, könnte dies bedeuten, dass Sie sich kürzlich von Covid-19 erholt haben.

Wenn alle diese Tests negativ sind, besteht eine andere Möglichkeit darin, dass Sie eine andere Viruserkrankung haben und bis 10 Tage nach Ihrer Exposition weiterhin eine Maske in der Öffentlichkeit tragen sollten. Seien Sie auch vorsichtig in der Nähe von gefährdeten Personen, während Sie symptomatisch sind, auch wenn es nicht von Covid-19 stammt. Wenn Sie beispielsweise eine Reise in ein Pflegeheim planen, um Ihre ältere Tante zu besuchen, oder Sie planen, ein Abendessen mit einem immungeschwächten Gast auszurichten, sollten Sie verschieben, bis Ihre Symptome verschwunden sind und Ihre 10-tägige Quarantänezeit abgelaufen ist.

CNN: Wenn Ihr Covid-19-Test negativ ist, sollten Sie sich dann auf andere Viren testen lassen?

Wen: Es hängt davon ab, ob. Wenn Sie eine allgemein gesunde Person sind und leichte Symptome haben, ist ein Test wahrscheinlich nicht erforderlich. Sie sollten eine symptomatische Behandlung anwenden, d. h. viel Flüssigkeit trinken, sich ausruhen und bei Bedarf rezeptfreie Analgetika wie Paracetamol oder Ibuprofen einnehmen.

Wenn Sie Vorerkrankungen haben, sind Sie möglicherweise besonders besorgt über die Grippe. Es sind antivirale Behandlungen verfügbar, und Sie sollten erwägen, mit Ihrem Arzt über Grippetests zu sprechen und ob Sie dafür in Frage kommen.

Einige Arztpraxen testen mittlerweile routinemäßig auf Covid-19, Influenza und Respiratory Syncytial Virus (RSV). Sprechen Sie im Zweifelsfall mit Ihrem Arzt. Und rufen Sie auf jeden Fall Ihren Arzt an, wenn Sie sich verschlechtern oder besonders besorgniserregende Symptome wie Kurzatmigkeit, Brustschmerzen oder die Unfähigkeit, Flüssigkeiten bei sich zu behalten, entwickeln.

CNN: Wie kann jemand herausfinden, ob er bereits Covid-19 hatte?

Wen: Es gibt einen Antikörper-Bluttest für das SARS-CoV-2-Nukleokapsid, der von kommerziellen Labors wie Quest Diagnostics und Labcorp erhältlich ist. Dies sucht speziell nach einer früheren Infektion.

Wenn es positiv zurückkommt, bedeutet das, dass Sie irgendwann Covid-19 hatten. Es sagt dir nicht wann. Wenn Sie also herausfinden möchten, ob ein bestimmter Anfall der letzten Symptome vom Coronavirus herrührt, würde dieser Test nicht helfen. Und denken Sie daran: Wenn Sie in der Vergangenheit Covid-19 hatten, bedeutet das nicht, dass Sie nicht wieder daran erkranken können.