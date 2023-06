Das Fischsterben in Kanälen, die mit der Oder, die entlang der Grenze zwischen Deutschland und Polen verläuft, verbunden ist, hat Umweltschützer und Wissenschaftler alarmiert, die befürchten, dass der Vorfall eine Wiederholung der ökologischen Katastrophe bedeuten könnte, die sich letztes Jahr auf dem Fluss ereignet hat.

Im Juli und August 2022 wurden in beiden Ländern mindestens 300 Tonnen tote Fische aus der Oder gefischt. Die wahrscheinlichste Ursache hierfür war ein Anstieg des Salzgehalts, der nach offiziellen Untersuchungen zu Blüten giftiger Goldalgen führte. Durch den Klimawandel verlängerte Hitzewellen, niedrige Wasserstände und Nährstoffabfluss aus der Landwirtschaft und Abwassersystemen haben das Ereignis wahrscheinlich verschlimmert.

Die gleichen Algen wurden im Gliwice-Kanal in der oberschlesischen Kohleregion entdeckt, wo in diesem Monat 450 Kilogramm (992 Pfund) Fisch gefunden wurden, sagten polnische Behörden.

Während sich das Absterben bisher auf die Kanäle beschränkte, herrschten immer noch heißes Wetter, niedrige Wasserstände, hoher Salzgehalt und Nährstoffe, was perfekte Bedingungen für ein weiteres großes Fischsterben im Sommer schaffe, sagte Christian Wolter, Forscher am deutschen Leibniz-Zentrum Institut für Süßwasserökologie und Binnenfischerei.

„Wir haben auch das Problem, dass wir letztes Jahr nicht nur Fische, sondern auch Muscheln verloren haben. Sie reinigen das Wasser wirklich. Muscheln sind der natürliche Feind der Algen im Flusssystem, und sie sind immer noch stark reduziert“, sagt Wolter gegenüber der DW.

Umweltverbände werfen Polen vor, den wahren Übeltäter zu ignorieren: Kohlebergwerke

Die polnische Regierung richtete im März ein 24-Stunden-Überwachungssystem an der Oder ein, um das Wasser auf mögliche Algenblüten zu testen, und verabschiedete kürzlich einen Gesetzentwurf zur Modernisierung des Abwassersystems, der die Salzeinleitungen aus der Industrie begrenzen wird.

Als Reaktion auf das jüngste Fischsterben hat das Klima- und Umweltministerium einen Krisenstab einberufen, der mehrere Empfehlungen ausgesprochen hat. Dazu gehörten der Einsatz natürlicher Schutzbarrieren und die Bewirtschaftung von Industrie- und Haushaltsabfällen, um „die Entwicklung der ‚Goldalgen‘ zu begrenzen und das Risiko giftiger Blüten zu verringern“.

„Ich bin überzeugt, dass wir alles getan haben, was hätte getan werden können. Das war in den letzten Wochen das Hauptproblem, mit dem wir uns beschäftigt haben“, sagte Polens Klimaministerin Anna Moskwa am Donnerstag gegenüber Reuters.

Doch Umweltverbände wie Greenpeace in Polen und BUND in Deutschland werfen den polnischen Behörden vor, einen der Hauptverursacher solcher Algenblüten zu ignorieren: den hohen Salzgehalt, der durch Einleitungen aus Kohlebergwerken und anderen Industriezweigen in den Fluss verursacht wird.

„Sie akzeptieren nicht, dass Salz das Hauptproblem ist. Sie sagen, dass es die Nährstoffe sind und dass die Haushalte dafür verantwortlich sind und dass es große Investitionen erfordern würde, um das zu ändern“, sagt Sascha Maier, Wasserpolitikbeauftragter beim BUND, gegenüber der DW.

Eine Studie von Greenpeace Polen In einer im März veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass mehrere Nebenflüsse der Oder, die Abwässer aus mehreren Steinkohlebergwerken erhalten, einen höheren Salzgehalt aufweisen als die Ostsee. Die Gruppe bezeichnete das Ergebnis als „erschreckend“, da die Oder ein Süßwasserfluss und die Ostsee ein Salzwassermeer sei.

Greenpeace forderte die polnischen Behörden auf, strengere Grenzwerte für das Abwasser einzuführen, das von Kohlebergwerken in die Oder und andere Flüsse eingeleitet wird, und die Konzessionen zu überprüfen, die Bergbauunternehmen im Rahmen der Wassergesetzgebung erteilt wurden.

Im Jahr 2022 machte Kohle 70 % der polnischen Bruttostromproduktion aus und das Land will seinen größtenteils staatlichen Kohlebergbausektor bis 2049 am Laufen halten.

Fordert eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Oder-Ländern

Die Bewirtschaftung der Oder sei kompliziert, sagte Sascha Maier vom BUND, da sie drei Länder durchquere, ihren Ursprung in der Tschechischen Republik habe, durch Westpolen und teilweise nach Deutschland ströme.

Geregelt werde es von der Internationalen Kommission zum Schutz der Oder, einem gemeinsamen Abkommen der drei Staaten, das eingehalten werden müsse, sagte der BUND.

„Allerdings ist die Kommission sehr schwach. Der größte Teil des Oderbeckens liegt in Polen, daher hat Polen den größten Einfluss auf die Situation“, sagte Maier und fügte hinzu, dass Tschechien und Deutschland lediglich versuchen könnten, Einfluss zu nehmen.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke traf sich am 7. Juni mit ihrer polnischen Amtskollegin Anna Moskwa, um eine engere deutsch-polnische Zusammenarbeit beim Aufbau eines Frühwarnsystems und eine Begrenzung der Salzeinleitungen in die Oder in Polen zu fordern. Die polnische Seite versprach eine engere Zusammenarbeit mit dem Nachbarn und erklärte, dass „illegale“ Ableitungen gestoppt worden seien.

Das betreffe jedoch nicht die Frage der rechtlichen Entlassungen, sagte Greenpeace. Auch Lemke erzählte Das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen erklärte nach dem Treffen, dass zwar Meldedaten und Messsysteme verbessert worden seien, „Salzeinleitungen aber der entscheidende Faktor“ seien, um ein weiteres Fischsterben zu verhindern.

Wiederverwilderung der Oder

Maier vom BUND glaubt, dass die polnische Regierung vor den bevorstehenden Parlamentswahlen im Land in diesem Jahr wenig Anreiz zum Handeln hat und forderte die Europäische Kommission auf, mehr Druck auf Deutschland und Polen auszuüben, um das Problem zu lösen.

Der Schutz des Flusses müsse auch über Maßnahmen zur Überwachung und Unterbindung von Salzeinleitungen hinausgehen, sagten der BUND und andere Umweltverbände in Polen. Anstatt die Oder als bebauten Wasserlauf für Lastkähne und den Touristenverkehr zu behandeln, müssen die Länder sie so wild wie möglich halten, um sie gegen ein weiteres mögliches Absterben widerstandsfähig zu machen.

„Wenn es zu einer Katastrophe kommt, wir aber Altarme oder große Überschwemmungsgebiete haben, dann könnten zum Beispiel Fische einer Giftwelle entkommen“, sagte Maier.

Unterdessen verlieren die Anwohner in der Nähe der Oder in Polen die Hoffnung, dass der Fluss wieder in seinem früheren Glanz erstrahlen wird.

„Ich habe hier mit dem Angeln begonnen. Ich bin hier aufgewachsen. Heute ist es ein Schlag in meine Erinnerungen“, sagte Ryszard Gawron über den aktuellen Zustand des Flusses.

Gawron erzählte der DW, dass er an der Oder aufgewachsen sei und deren Ufer sein Spielplatz seien. Als Kind begann er mit dem Angeln, aber damit ist jetzt Schluss.

„Ich habe das Vertrauen in diesen Fluss verloren und halte es nicht für sinnvoll, in diesem verschmutzten Wasser zu fischen.“

