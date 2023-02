Könnte Manchester City der Titel in der Premier League entzogen werden?

Manchester City steht vor möglichen Sanktionen der Premier League, nachdem es zwischen den Spielzeiten 2009/10 und 2017/18 mehr als 100 Mal gegen die Finanzregeln des Wettbewerbs verstoßen haben soll.

Eine unabhängige Kommission prüft derzeit die mutmaßlichen Verstöße des Clubs.

Es gibt jedoch keinen Präzedenzfall für diese Situation, was bedeutet, was als nächstes passiert, wenn Manchester City nachweislich gegen die Finanzregeln verstoßen hat, ist nicht ganz klar.

Letztendlich wird die Premier League entscheiden. Es musste jedoch noch nie einen Verein sanktionieren, der angeblich mehr als 100 Verstöße gegen die Finanzregeln begangen hat, und könnte ihn daher mit einer hohen Geldstrafe belegen oder sogar aus der Liga verbannen.

In der Tat kann die Kommission Strafen verhängen, darunter eine Geldstrafe, Punktabzüge, Titelaberkennung und den Ausschluss eines Vereins aus der Premier League.

Während des angeblichen finanziellen Fehlverhaltens gewann Manchester City in den Spielzeiten 2011/12, 2013/14 und 2017/18 drei Premier League-Titel.

Manchester United wurde bei zwei dieser Gelegenheiten Zweiter, während Liverpool 2014 Zweiter wurde.

Wenn City jedoch die oben genannten drei Premier League-Titel entzogen werden, werden Manchester United oder Liverpool stattdessen die Empfänger der Auszeichnungen sein. In der Tat wird in diesen Spielzeiten einfach kein Gewinner akkreditiert, sollte die Premier League sie als unrechtmäßige Siege von City feststellen.

Während dies in England noch nie vorgekommen ist, gab es in Italien früher Teams, denen der Titel entzogen wurde. Nach dem Spielmanipulationsskandal von Calciopoli Mitte der 2000er-Jahre entzog die Serie A Juventus die Siege von 2004/05 und 2005/06, bevor sie in die zweite Liga abstiegen.

Manchester City könnte das gleiche Schicksal wie die alte Dame erleiden, wobei ein ehemaliger Finanzberater des Clubs vorschlägt, dass sie absteigen müssen, wenn sie des Verstoßes gegen die Finanzregeln für schuldig befunden werden.

„Manchester City FC ist überrascht über die Veröffentlichung dieser mutmaßlichen Verstöße gegen die Premier League-Regeln, insbesondere angesichts des umfangreichen Engagements und der riesigen Menge an detailliertem Material, das der EPL zur Verfügung gestellt wurde“, sagte City in einer Erklärung.

„Der Club begrüßt die Überprüfung dieser Angelegenheit durch eine unabhängige Kommission, um die umfassende Sammlung unwiderlegbarer Beweise, die zur Unterstützung seiner Position vorliegen, unparteiisch zu prüfen.“