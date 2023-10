Im Mai wurde das große Krönungswochenende gefeiert – und König Karl III. bereut es bis heute. (74) eine kleine, wenn auch entscheidende Sache: Beim großen Konzert zu seinen Ehren auf Schloss Windsor sah er nichts. Deshalb hätte er gerne ein Fernglas bei sich gehabt. Dies verriet die Monarchin am Donnerstag bei einem Empfang im Buckingham Palace, wie erst jetzt bekannt wurde. Dorthin lud er zahlreiche Helfer ein, die an seiner Krönung Anfang Mai 2023 und auch an der Beerdigung seiner verstorbenen Mutter, Königin Elizabeth II. (1926-2022), am 19. September 2022 beteiligt waren.

Neil Water, der für das Parken im Royal Borough of Windsor and Maidenhead zuständig ist, sagte der Daily Mail, dass ihm der König dies mitgeteilt habe. Dementsprechend saß er so weit von der Konzertbühne entfernt, dass er nicht sehen konnte, was dort passierte. „Er sagte mir, dass er das nächste Mal gerne näher an der Bühne sitzen würde – oder sein Fernglas mitbringen würde“, fuhr der Beamte fort.

Lionel Richie, Katy Perry, Take That und Co. sangen für King Charles

Das Konzert fand am Tag nach der eigentlichen Krönung in der Westminster Abbey am 7. Mai auf dem Gelände von Windsor Castle statt. Dort traten unter anderem Olly Murs (39), Lionel Richie (74), Katy Perry (38) und Take That auf. Während des Konzerts saßen Charles und Königin Camilla (76) zusammen mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie und VIP-Gästen in der Royal Loge auf einer stufenförmigen Tribüne im hinteren Teil des riesigen Open-Air-Bereichs.

Allerdings schien Charles das Konzert trotzdem genossen zu haben. Wie zahlreiche Aufnahmen von Fernsehkameras beweisen, lächelte der König fast ständig, rockte zudem im Takt der Musik und schwenkte immer wieder eine kleine Union-Jack-Flagge in die Menge, die zuvor zehntausende Male unter den Gästen verteilt worden war.